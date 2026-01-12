 Η πρώτη Barbie με αυτισμό έρχεται από τη Mattel

Η Mattel παρουσίασε τη Δευτέρα την πρώτη Barbie με αυτισμό, διευρύνοντας τη σειρά Fashionistas και συνεχίζοντας την προσπάθεια να ενσωματώσει περισσότερες μορφές διαφορετικότητας στις κούκλες της.

Η νέα προσθήκη έρχεται λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία της πρώτης Barbie με διαβήτη τύπου 1 και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη μιας νέας animated ταινίας Barbie, στον απόηχο της εμπορικής επιτυχίας της ταινίας του 2023.

Η κούκλα σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την αμερικανική οργάνωση Autistic Self Advocacy Network και επιχειρεί να αποτυπώσει ορισμένες από τις εμπειρίες παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, χωρίς να υπονοεί ότι ο αυτισμός έχει μία συγκεκριμένη «εικόνα» ή ότι τα ίδια χαρακτηριστικά ισχύουν για όλους στο φάσμα. Η Mattel τονίζει ότι στόχος είναι περισσότερα παιδιά να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στο παιχνίδι, αλλά και όλα τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με εικόνες που αντανακλούν τον κόσμο γύρω τους.

Στον σχεδιασμό της Barbie έχουν ενσωματωθεί λεπτομέρειες που παραπέμπουν σε καθημερινές εμπειρίες παιδιών με αυτισμό. Το βλέμμα της είναι ελαφρώς στραμμένο στο πλάι, παραπέμποντας στο γεγονός ότι ορισμένα άτομα αποφεύγουν την άμεση οπτική επαφή. Τα χέρια και οι καρποί είναι πλήρως εύκαμπτοι, ώστε να μπορούν να αποδοθούν επαναλαμβανόμενες κινήσεις που για κάποιους λειτουργούν καταπραϋντικά ή ως τρόπος έκφρασης.

Η κούκλα φορά ακουστικά μείωσης θορύβου, ως αναφορά σε βοηθήματα που χρησιμοποιούν κάποιοι άνθρωποι στο φάσμα όταν τα ερεθίσματα είναι πολλά, και έχει στο χέρι ένα μικρό fidget παιχνίδι απασχόλησης. Συνοδεύεται επίσης από τάμπλετ με σύμβολα εναλλακτικής επικοινωνίας, ενώ είναι ντυμένη με φαρδύ, ελαφρύ φόρεμα ώστε να αποφεύγεται η έντονη επαφή του υφάσματος με το δέρμα.

Μέχρι το 2019, η Barbie δεν περιλάμβανε καμία κούκλα με αναπηρία. Έκτοτε, η σειρά έχει επεκταθεί με φιγούρες με προβλήματα όρασης, με αμαξίδιο, με σύνδρομο Down, με προσθετικά μέλη, λεύκη ή ακουστικά βαρηκοΐας, καθώς και με αντίστοιχες εκδοχές του Ken.

Η επικεφαλής του τμήματος κούκλας της Mattel δήλωσε ότι η νέα Barbie εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της εταιρείας για μεγαλύτερη εκπροσώπηση. Όπως ανέφερε, η εταιρεία συνεργάστηκε στενά με την κοινότητα των αυτιστικών ατόμων, αναγνωρίζοντας ότι ο αυτισμός βιώνεται διαφορετικά από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Εκπρόσωποι οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο του αυτισμού χαιρέτισαν την πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ότι η αναπαράσταση, ακόμη και μέσα από ένα παιχνίδι, μπορεί να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην αυτοεικόνα και την αποδοχή. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο γεγονός ότι τα κορίτσια διαγιγνώσκονται με αυτισμό σημαντικά λιγότερο συχνά από τα αγόρια, κάτι που συχνά οδηγεί σε καθυστερημένη αναγνώριση και υποστήριξη.

Όπως σημείωσαν, η παρουσία μιας τέτοιας Barbie δεν φιλοδοξεί να ορίσει πώς «μοιάζει» ο αυτισμός, αλλά να ανοίξει χώρο για περισσότερη κατανόηση και ορατότητα.

Με πληροφορίες από Guardian