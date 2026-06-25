Η προσευχή της Μέγκαν Μαρκλ στον τάφο της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι αναμένεται να επισκεφθούν με την οικογένειά τους το Ηνωμένο Βασίλειο τον επόμενο μήνα, όπου ενδέχεται να πραγματοποιήσουν μια συγκινητική επίσκεψη στον τόπο ταφής της μητέρας του, της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Ο πρίγκιπας Άρτσι, 7 ετών, και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ, 5 ετών, πιστεύεται ότι θα συνοδεύσουν τους γονείς τους σε ένα ταξίδι στην πατρίδα του Χάρι τις επόμενες εβδομάδες, καθώς ο δούκας του Σάσσεξ υποστηρίζει τις εκδηλώσεις για την αντίστροφη μέτρηση ενός έτους μέχρι τους Αγώνες Invictus του 2027 στο Μπέρμιγχαμ.

Η επίσκεψη θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά που η Μέγκαν, 44 ετών, και τα παιδιά επιστρέφουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2022.

Το Althorp House, το κτήμα της οικογένειας της πριγκίπισσας Νταϊάνα και ο τόπος όπου είναι θαμμένη, θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες στις 10 και 11 Ιουλίου, γεγονός που πυροδοτεί εικασίες ότι ο πρίγκιπας Χάρι και η οικογένειά του ενδέχεται να το επισκεφθούν ή ακόμη και να διαμείνουν εκεί. Ο δούκας του Σάσσεξ έχει διαμείνει στο παρελθόν στο Althorp — το οποίο ανήκει στον αδελφό της Νταϊάνα, Τσαρλς Σπένσερ, τον 9ο Κόμη Σπένσερ — κατά τη διάρκεια επισκέψεών του στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ άλλων τον Αύγουστο του 2024, όταν επέστρεψε για την κηδεία του θείου του, Λόρδου Ρόμπερτ Φέλοους.

Η παλαιότερη επίσκεψη της Μέγκαν Μαρκλ και όσα «είπε» στον τάφο της Νταϊάνα

Η Νταϊάνα, η οποία πέθανε σε ηλικία 36 ετών μετά από τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι το 1997, αναπαύτηκε στην έπαυλη της οικογένειας Σπένσερ στο Νόρθαμπτονσαϊρ της Αγγλίας. Ο τάφος της δεν είναι ανοιχτός στο κοινό.

Αν και δεν πιστεύεται ότι ο πρίγκιπας Άρτσι και η πριγκίπισσα Λιλιμπέτ έχουν επισκεφθεί ποτέ τον τάφο της εκλιπούσας γιαγιάς τους, ο πρίγκιπας Χάρι αναφέρθηκε στο γεγονός ότι είχε πάει εκεί με τη Μέγκαν στο βιβλίο των απομνημονευμάτων του.

Αναπολώντας την επίσκεψη του 2022, ο πρίγκιπας Χάρι έγραψε ότι, αφού ο θείος του τους έδωσε μια «μικρή ώθηση» για να περάσουν από τη λάσπη, έφτασαν με βάρκα στο νησί.

«Καμία επίσκεψη σε αυτό το μέρος δεν ήταν ποτέ εύκολη, αλλά αυτή… η εικοστή πέμπτη επέτειος», έγραψε ο πρίγκιπας Χάρι. «Και η πρώτη φορά της Μεγκ. Επιτέλους, έφερνα το κορίτσι των ονείρων μου στο σπίτι για να γνωρίσει τη μαμά μου».

«Διστάσαμε, αγκαλιασμένοι, και μετά πήγα πρώτος. Έβαλα λουλούδια στον τάφο. Η Μεγκ μου έδωσε μια στιγμή, και μίλησα στη μητέρα μου μέσα στο μυαλό μου, της είπα ότι μου έλειπε, της ζήτησα καθοδήγηση και διαύγεια», συνέχισε. «Νιώθοντας ότι ίσως και η Μεγκ να ήθελε μια στιγμή, πήγα γύρω από τον φράκτη, κοίταξα τη λίμνη. Όταν επέστρεψα, η Μεγκ ήταν γονατισμένη, με κλειστά μάτια, τις παλάμες της πάνω στην πέτρα».

«Την ρώτησα, καθώς περπατούσαμε πίσω προς το σκάφος, για τι είχε προσευχηθεί», πρόσθεσε ο πρίγκιπας Χάρι. «Για διαύγεια, είπε. Και για καθοδήγηση».

Με πληροφορίες από People

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