Η προσάρτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ, προειδοποιεί η πρωθυπουργός της Δανίας

Μια επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ θα σήμαινε το τέλος τόσο της στρατιωτικής συμμαχίας όσο και της «ασφάλειας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», προειδοποίησε η ηγέτιδα της Δανίας, μετά τη νέα απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία «πάρα πολύ» – ανανεώνοντας τους φόβους για ενδεχόμενη αμερικανική εισβολή στο - σε μεγάλο βαθμό - αυτόνομο νησί, το οποίο αποτελεί πρώην αποικία της Δανίας και παραμένει μέρος του δανικού βασιλείου. Η εξωτερική και αμυντική πολιτική της Γροιλανδίας εξακολουθεί να ελέγχεται από την Κοπεγχάγη.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ σε σύμμαχο του ΝΑΤΟ θα σήμαινε το τέλος «των πάντων».

«Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να επιτεθούν στρατιωτικά σε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, τότε όλα θα σταματήσουν – αυτό περιλαμβάνει το ΝΑΤΟ και, κατά συνέπεια, την ασφάλεια μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε η Φρεντέρικσεν στο δανικό τηλεοπτικό δίκτυο TV2.

Η στρατηγική θέση της Γροιλανδίας ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική την καθιστά κρίσιμο σημείο για το αμερικανικό σύστημα αντιβαλλιστικής άμυνας. Οι σημαντικοί ορυκτοί της πόροι ευθυγραμμίζονται επίσης με τη φιλοδοξία της Ουάσινγκτον να μειώσει την εξάρτησή της από κινεζικές εξαγωγές.

«Δεν μπορείτε να συγκρίνετε τη Γροιλανδία με τη Βενεζουέλα»

Τα σχόλια της Δανέζας πρωθυπουργού έγιναν μετά από μια ιδιαίτερα ευθεία δήλωση του πρωθυπουργού της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, ο οποίος κάλεσε τον Τραμπ να εγκαταλείψει τις «φαντασιώσεις περί προσάρτησης» και κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «εντελώς και απολύτως απαράδεκτη» ρητορική, δηλώνοντας: «Φτάνει πια».

«Οι απειλές, η πίεση και οι συζητήσεις περί προσάρτησης δεν έχουν θέση μεταξύ φίλων», ανέφερε ο Νίλσεν σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Έτσι δεν μιλάς σε έναν λαό που έχει αποδείξει επανειλημμένα υπευθυνότητα, σταθερότητα και αφοσίωση. Φτάνει πια. Καμία άλλη πίεση. Καμία άλλη υπαινικτική δήλωση. Καμία άλλη φαντασίωση περί προσάρτησης».

Μιλώντας αργότερα σε συνέντευξη Τύπου στην πρωτεύουσα Νουούκ, ο Νίλσεν προσπάθησε να κατευνάσει τους φόβους για άμεση αμερικανική κατάληψη.

«Δεν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου πιστεύουμε ότι μια κατάληψη της χώρας μπορεί να συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη», είπε μέσω διερμηνέα. «Δεν μπορείτε να συγκρίνετε τη Γροιλανδία με τη Βενεζουέλα. Είμαστε μια δημοκρατική χώρα».

Η Φρεντέρικσεν δήλωσε ότι η κυβέρνησή της κάνει ό,τι είναι δυνατό για να αποτρέψει μια επίθεση στη Γροιλανδία και κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι ασκούν «απαράδεκτη πίεση», χαρακτηρίζοντάς την «παράλογη επίθεση στην παγκόσμια κοινότητα».

«Δεν μπορείς να πας και να καταλάβεις μέρος της επικράτειας ενός άλλου κράτους», δήλωσε στο δανικό δίκτυο DR, προσθέτοντας: «Αν οι ΗΠΑ επιλέξουν να επιτεθούν σε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, όλα θα σταματήσουν.

»Έχω πει από την αρχή ότι, δυστυχώς, πιστεύω πως ο Αμερικανός πρόεδρος σοβαρολογεί. Έχω επίσης καταστήσει απολύτως σαφές πού στέκεται η Δανία. Και η Γροιλανδία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θέλει να είναι μέρος των ΗΠΑ».

Η ίδια ανέφερε ότι ήταν «πολύ ξεκάθαρη» προς τον Τραμπ, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά, προσθέτοντας ότι θα «κάνει τα πάντα … για να υπερασπιστεί τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αξίες και τη διεθνή κοινότητα που έχουμε οικοδομήσει».

Ο Νίλσεν και η Φρεντέρικσεν έλαβαν στήριξη από την ΕΕ, η οποία δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν θα πάψει να υπερασπίζεται την αρχή της εδαφικής ακεραιότητας, ιδίως όταν αφορά κράτος-μέλος της Ένωσης των 27.

Την ίδια ώρα αυξάνεται η πίεση προς τη Φρεντέρικσεν για να προχωρήσει πέρα από τη διπλωματία και να παρουσιάσει πιο συγκεκριμένα σχέδια για το πώς θα αντιδρούσε η Δανία σε περίπτωση εισβολής στη Γροιλανδία.

Αφού πέρυσι αρνήθηκε να αποκλείσει στρατιωτική επέμβαση για την απόκτηση του ελέγχου της Γροιλανδίας, ο Τραμπ ήταν σχετικά σιωπηλός το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, ο αμερικανικός βομβαρδισμός της Βενεζουέλας για τη σύλληψη του προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο, και τα σχόλια του Τραμπ το Σαββατοκύριακο αναζωπύρωσαν τους φόβους ότι μπορεί να προχωρήσει στην υλοποίηση των απειλών του.

Μιλώντας στο Air Force One, ο Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το αν σκοπεύει να αναλάβει δράση στη Γροιλανδία, λέγοντας ότι θα επανέλθει στο θέμα «σε 20 ημέρες», πριν χλευάσει τις δανικές αμυντικές δυνατότητες.

«Αυτή τη στιγμή, η Γροιλανδία είναι γεμάτη κινεζικά και ρωσικά πλοία παντού. Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας. Η Δανία δεν θα μπορέσει να αντεπεξέλθει στο έργο», είπε.

Με πληροφορίες από Guardian