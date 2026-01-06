Η πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργός του Καναδά αναλαμβάνει τη θέση της συμβούλου του Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όρισε την πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργό του Καναδά, Κρίστια Φρίλαντ, ως σύμβουλο για την οικονομική ανάπτυξη, μια κίνηση που, όπως είπε, θα συμβάλει στην ενίσχυση της «εσωτερικής ανθεκτικότητας» της χώρας που έχει πληγεί από τον πόλεμο.

«Η Κρίστια διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία σε αυτά τα ζητήματα και εκτενή εμπειρία στην προσέλκυση επενδύσεων και στην εφαρμογή οικονομικών μεταρρυθμίσεων», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αυτή τη στιγμή, η Ουκρανία χρειάζεται να ενισχύσει την εσωτερική της ανθεκτικότητα – τόσο για χάρη της ανάκαμψης της χώρας, εφόσον η διπλωματία αποδώσει αποτελέσματα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, όσο και για να ενισχύσουμε την άμυνά μας, αν, λόγω καθυστερήσεων από τους εταίρους μας, χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος».

Ο Ζελένσκι έχει επίσης διορίσει αρκετούς νέους συμβούλους, μεταξύ των οποίων και τη Φρίλαντ, οι οποίοι μιλούν ουκρανικά και έχουν βαθιές οικογενειακές ρίζες στη χώρα. Η Φρίλαντ εδώ και χρόνια υποστηρίζει ότι η Ουκρανία πρέπει να αξιοποιήσει το οικονομικό της δυναμικό, το οποίο –όπως έχει πει– παραμένει εν μέρει ανεκμετάλλευτο λόγω των ιστορικών δεσμών της με τη Ρωσία.

Ο διορισμός της στο νέο αυτό αξίωμα έρχεται την ώρα που δυτικοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, συγκεντρώνονται στο Παρίσι για να συζητήσουν τρόπους τερματισμού του πολέμου, ο οποίος διανύει τον τέταρτο χρόνο του και ξεκίνησε όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

«Η χώρα μας έχει δύο δρόμους. Ο πρώτος είναι ειρηνικός, διπλωματικός, και αποτελεί προτεραιότητά μας σήμερα. Θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος. Κάποια στιγμή, αν η Ρωσία τον μπλοκάρει και οι εταίροι δεν την υποχρεώσουν να τον σταματήσει, θα υπάρξει και άλλος δρόμος – να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους το Σάββατο. «Και τότε θα χρειαστούν νέες δυνάμεις. Θα προχωρήσω σε έναν παράλληλο επανεκκινήση όλων των δομών – για κάθε ενδεχόμενο».

Κρίστια Φρίλαντ: Η επαγγελματική πορεία

Η Φρίλαντ, πρώην δημοσιογράφος, είχε διατελέσει σε κορυφαία υπουργικά αξιώματα υπό τον πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό, μεταξύ άλλων ως υπουργός Οικονομικών. Ωστόσο, είχε έρθει και σε δημόσια αντιπαράθεση με τον Τριντό για οικονομικά ζητήματα, παραιτούμενη από την κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του 2024 – μια απόφαση που οδήγησε τελικά και στην παραίτηση του ίδιου.

Στη συνέχεια ανέλαβε υπουργός Μεταφορών και υπουργός Εσωτερικού Εμπορίου υπό τον Κάρνεϊ, αλλά παραιτήθηκε τον Σεπτέμβριο, αφού εκείνος την όρισε ειδική εκπρόσωπο του Καναδά για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας – έναν νέο ρόλο, για τον οποίο είπε ότι ήταν «μοναδικά κατάλληλη», δεδομένων των «βαθιών σχέσεων και της κατανόησής της για την Ουκρανία».

Η φιλοδημοκρατική δράση της Φρίλαντ τράβηξε την προσοχή της KGB, η οποία της έδωσε το κωδικό όνομα «Φρίντα», την παρακολουθούσε και την στοχοποίησε με εκστρατείες δυσφήμησης.

«Παρότι τελικά αναγκάστηκα να φύγω από τη χώρα, δεν μετανιώνω για τον χρόνο που πέρασα στην Ουκρανία κατά τη σοβιετική περίοδο», ανέφερε η Φρίλαντ σε δήλωσή της. «Από αυτή την εμπειρία, αυτό που με σημάδεψε βαθιά ήταν το πόσο γρήγορα μπορεί να καταρρεύσει ένα σάπιο πολιτικό σύστημα και πόσο σημαντικό είναι το έργο των θαρραλέων αντιφρονούντων».

Τη δεκαετία του 1990 εργάστηκε στη Ρωσία για τους Financial Times και έγραψε ένα βιβλίο για την ιδιωτικοποίηση της ρωσικής βιομηχανίας μετά τον κομμουνισμό. Αργότερα, η Φρίλαντ επισκεπτόταν συχνά την Ουκρανία, όπου επί σειρά ετών ήταν η βασική οικοδέσποινα ενός ετήσιου φόρουμ συζητήσεων που διοργάνωνε ο ολιγάρχης Βίκτορ Πίντσουκ, προσελκύοντας πολιτικές προσωπικότητες από όλο τον κόσμο.

Η Φρίλαντ, η οποία εξακολουθεί να είναι εν ενεργεία βουλευτής εκπροσωπώντας εκλογική περιφέρεια του Τορόντο, ορίστηκε επίσης διευθύνουσα σύμβουλος του Rhodes Trust, του εκπαιδευτικού ιδρύματος με έδρα την Οξφόρδη που χορηγεί την υποτροφία Rhodes, και θα αναλάβει καθήκοντα την 1η Ιουλίου. Δεν θα είναι υποψήφια για επανεκλογή στον Καναδά.

Με πληροφορίες από Guardian