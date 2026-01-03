Η προειδοποίηση του Τραμπ για τις διαδηλώσεις στο Ιράν είναι «απερίσκεπτη», λέει ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών

Η προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα επέμβουν εάν σκοτωθούν διαδηλωτές στο Ιράν είναι «απερίσκεπτη και επικίνδυνη», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.

Τα σχόλια του Αμπάς Αραγκτσί έγιναν αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι η Ουάσινγκτον «θα σπεύσει να τους σώσει» αναφερόμενος στους διαδηλωτές που συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις για την ιρανική οικονομία, γράφοντας σε σύντομη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Είμαστε οπλισμένοι και έτοιμοι να δράσουμε».

Ο Αραγκτσί υπέδειξε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή και «γνωρίζουν ακριβώς πού να στοχεύσουν» σε περίπτωση επίθεσης.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που διαρκούν εδώ και μία εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι το πρωί του Σαββάτου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν διευκρίνισε ποια δράση ενδέχεται να αναλάβει η Ουάσινγκτον. Στο παρελθόν, οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, τα οποία προκάλεσαν αντίποινα με επίθεση σε αμερικανική βάση στο Κατάρ.

«Δεδομένης της ανάπτυξης της Εθνοφρουράς εντός των συνόρων των ΗΠΑ από τον πρόεδρο Τραμπ, εκείνος περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον θα έπρεπε να γνωρίζει ότι οι εγκληματικές επιθέσεις κατά δημόσιας περιουσίας δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές», έγραψε ο Αραγκτσί στο X.

Πρόσθεσε ότι το Ιράν θα «απορρίψει δυναμικά κάθε παρέμβαση στις εσωτερικές του υποθέσεις».

Στο μεταξύ, εκπρόσωπος της ιρανικής αστυνομίας δήλωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας δεν θα επιτρέψουν —όπως είπε— στους «εχθρούς» να μετατρέψουν «την αναταραχή σε χάος».

Οι διαδηλώσεις έχουν εξαπλωθεί σε πολλές πόλεις και κωμοπόλεις, με αναφορές για συγκρούσεις μεταξύ δυνάμεων ασφαλείας και διαδηλωτών.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στην Τεχεράνη, με καταστηματάρχες να εκφράζουν την οργή τους για μια ακόμη απότομη πτώση της αξίας του ιρανικού νομίσματος, του ριάλ, έναντι του δολαρίου στη μαύρη αγορά.

Μέχρι την Τρίτη, στις διαδηλώσεις είχαν συμμετάσχει και φοιτητές πανεπιστημίων και αυτές είχαν επεκταθεί σε αρκετές πόλεις, με τους διαδηλωτές να φωνάζουν συνθήματα κατά της κληρικαλικής ηγεσίας της χώρας.

Οι διαδηλώσεις είναι οι πιο εκτεταμένες από την εξέγερση του 2022, η οποία πυροδοτήθηκε από τον θάνατο υπό κράτηση της Μαχσά Αμινί, μιας νεαρής γυναίκας που είχε κατηγορηθεί από την αστυνομία ηθών ότι δεν φορούσε σωστά το πέπλο της, αν και δεν έχουν λάβει την ίδια έκταση.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι θα ακούσει τα «νόμιμα αιτήματα» των διαδηλωτών.

Ωστόσο, ο γενικός εισαγγελέας της χώρας, Μοχαμάντ Μοβαχεντί-Αζάντ, προειδοποίησε ότι κάθε απόπειρα δημιουργίας αστάθειας θα αντιμετωπιστεί με «αποφασιστική απάντηση».

Ο πρέσβης του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ-Σαΐντ Ιραβάνι, κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να καταδικάσει τη δήλωση του Τραμπ, σε επιστολή που απέστειλε την Παρασκευή στον γενικό γραμματέα και στον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

«Το Ιράν θα ασκήσει τα δικαιώματά του αποφασιστικά και αναλογικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής φέρουν την πλήρη ευθύνη για οποιεσδήποτε συνέπειες προκύψουν από αυτές τις παράνομες απειλές και από οποιαδήποτε επακόλουθη κλιμάκωση», ανέφερε στην επιστολή του.

