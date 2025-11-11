Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αμφισβητεί τον μύθο των χαμηλών φόρων για τους πλούσιους

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και πρώην υπουργός Οικονομίας της Ισπανίας, Νάντια Καλβίνιο, παραχώρησε συνέντευξη στην La Información Económica με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου της «Dos mil días en el Gobierno» («Δύο χιλιάδες ημέρες στην κυβέρνηση»), όπου καταγράφει τα πέντε χρόνια και πλέον που υπηρέτησε στην πρώτη ισπανική κυβέρνηση συνασπισμού.

Η Καλβίνιο, η οποία βρέθηκε στο τιμόνι της ισπανικής οικονομίας εν μέσω πανδημίας, ενεργειακής κρίσης και πολέμου στην Ουκρανία, εξήγησε ότι η εμπειρία της στην πολιτική «τη βοήθησε να επικοινωνεί με σαφήνεια πολύπλοκα οικονομικά ζητήματα» και να αποφεύγει την τοξικότητα του δημόσιου διαλόγου.

Αναφερόμενη στα χρόνια της κρίσης, η Καλβίνιο τόνισε ότι η Ισπανία βρέθηκε αντιμέτωπη με «μια συσσώρευση κρίσεων χωρίς ιστορικό προηγούμενο», και υπογράμμισε ότι η κινητοποίηση 140 δισ. ευρώ μέσω του ICO για τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων «ήταν μια τολμηρή και επιτυχημένη απόφαση».

Για το φεμινισμό και τις ποσοστώσεις

Η πρώην αντιπρόεδρος εξήγησε πως η συνειδητοποίηση της ανισότητας ήρθε όταν έφτασε στα υψηλότερα κλιμάκια εξουσίας:

«Όταν κοίταξα γύρω μου και είδα ότι δεν υπήρχαν άλλες γυναίκες, κατάλαβα πως το σύστημα δημιουργεί εμπόδια. Οι οργανισμοί με ισορροπία φύλων παίρνουν καλύτερες αποφάσεις».

Υποστήριξε μάλιστα ανοιχτά τη χρήση ποσοστώσεων ως μεταβατικό εργαλείο: «Μόλις το σύστημα εξισορροπηθεί, δεν θα χρειάζονται πια. Αλλά ακόμα δεν είμαστε εκεί».

«Η μείωση φόρων στους πλουσιότερους είναι ένα επικίνδυνο ψέμα»

Στο βιβλίο της, η Καλβίνιο αποδομεί τον «μύθο» ότι η μείωση φόρων στα υψηλότερα εισοδήματα ενισχύει την οικονομία: «Είναι μια εντελώς εσφαλμένη ιδέα που όμως διαδίδεται εύκολα. Οι φοροελαφρύνσεις για τους πλούσιους ωφελούν... τους πλούσιους. Μειώνουν τα δημόσια έσοδα και εντείνουν τις ανισότητες».

Η πρόεδρος της ΕΤΕπ προειδοποίησε για «ενδείξεις υπερθέρμανσης» στην αγορά ακινήτων και στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκφράζοντας την ανησυχία της για μια νέα κρίση. «Υπάρχει μεταβλητότητα και αυξημένος κίνδυνος. Ελπίζω οι σημερινοί ηγέτες να έχουν μάθει από τα λάθη του παρελθόντος», είπε.

Επίσης, μίλησε για την ανάγκη ευρωπαϊκής ενότητας στην άμυνα και την ασφάλεια, τονίζοντας ότι η Ουκρανία «παραμένει κεντρικό ζήτημα για την ειρήνη και τη σταθερότητα της Ευρώπης».

Κλείνοντας, η Καλβίνιο δήλωσε ότι αποχώρησε από την κυβέρνηση «με αίσθηση ολοκλήρωσης»: «Είμαι περήφανη για όσα πετύχαμε. Οι διαφορετικές πολιτικές φέρνουν διαφορετικά αποτελέσματα — και αυτό αποδείχθηκε».



