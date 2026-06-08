Η Prada πάει στο Διάστημα: Παρουσίασε τη νέα στολή των αστροναυτών της NASA

Οι αστροναύτες της NASA που θα ταξιδέψουν στη Σελήνη τα επόμενα χρόνια, θα φορούν εξοπλισμό σχεδιασμένο από την Prada, καθώς ο ιταλικός οίκος μόδας παρουσίασε τη νέα γενιά εσωτερικής διαστημικής στολής που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Axiom Space.

Η νέα στολή, γνωστή ως LCVG (Liquid Cooling and Ventilation Garment), αποτελεί το εσωτερικό στρώμα που φοριέται κάτω από την εξωτερική διαστημική στολή και έχει σχεδιαστεί ώστε να ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος των αστροναυτών κατά τη διάρκεια των αποστολών.

Το ένδυμα, που επιμελήθηκε και η Prada, διαθέτει προηγμένο σύστημα αερισμού ενσωματωμένο στο ύφασμα, καθώς και ένα δίκτυο σωληνώσεων μέσω των οποίων κυκλοφορεί κρύο νερό πάνω από τις βασικές μυϊκές ομάδες του σώματος, προσφέροντας συνεχή ψύξη.

Axiom Space has teamed up again with @Prada to introduce the Liquid Cooling and Ventilation Garment (LCVG), the innermost layer within the #AxEMU spacesuit that is designed to protect astronauts from the elements when they explore the lunar surface for the first time in more than… pic.twitter.com/Oqoz8x8Ohj — Axiom Space (@Axiom_Space) June 7, 2026

Η Prada στο Διάστημα: Τι δήλωσε ο διευθυντής μάρκετινγκ

«Είμαστε περήφανοι που παρουσιάζουμε ένα νέο επίτευγμα που γεννήθηκε από τον μοναδικό συνδυασμό της πρωτοποριακής τεχνογνωσίας της Axiom Space και της εμπειρίας της Prada στον σχεδιασμό, την κατασκευή πατρόν και τα προηγμένα υλικά, ενόψει της επιστροφής της ανθρωπότητας στη σεληνιακή επιφάνεια», δήλωσε ο διευθυντής μάρκετινγκ της Prada, Λορέντσο Μπερτέλι.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Axiom Space, Τζόναθαν Σίρτεϊν, τόνισε ότι η συνεργασία ένωσε δύο διαφορετικούς κόσμους.

«Συνδυάζοντας την αεροδιαστημική μηχανική με την πολυτελή κατασκευή και την προηγμένη ανάπτυξη προϊόντων, δημιουργήσαμε ένα ένδυμα που καμία από τις δύο εταιρείες δεν θα μπορούσε να είχε κατασκευάσει μόνη της. Αυτή ακριβώς η διακλαδική συνεργασία θα καθορίσει τη νέα εποχή της ανθρώπινης διαστημικής εξερεύνησης», ανέφερε.

Η συνεργασία της Prada με τη NASA και την Axiom Space δεν συνιστά κάτι καινούργιο πάντως. Το 2024 η εταιρεία είχε παρουσιάσει την εξωτερική διαστημική στολή που προορίζεται για τις αποστολές Artemis, οι οποίες αποτελούν το φιλόδοξο πρόγραμμα της NASA για την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη.

JUST IN: Prada & Axiom Space unveil new garment NASA astronauts are set to wear on the Artemis III moon mission. pic.twitter.com/kKHv8QuYhW — Polymarket (@Polymarket) June 7, 2026

Prada: Δεν είναι η μόνη εταιρεία που επενδύσει στο Διάστημα

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας, η αποστολή Artemis 3 αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2027, ενώ η επόμενη επανδρωμένη προσελήνωση, στο πλαίσιο της Artemis 4, προγραμματίζεται για το 2028.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι η Prada έχει προχωρήσει πολύ πέρα από τη συνηθισμένη σχέση που διατηρούν οι οίκοι μόδας με το διάστημα ως πηγή έμπνευσης.

Η στρατηγική αναλύτρια πολυτελών brands Τομάι Σερντάρι από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι η εταιρεία επιδιώκει αφενός να συνδεθεί με το μέλλον του διαστημικού τουρισμού και αφετέρου να ενισχύσει το προφίλ της ως πρωτοπόρου καινοτομίας.

Η κίνηση ακολουθεί τη γενικότερη τάση που διαμορφώνουν εταιρείες όπως η Blue Origin του Τζεφ Μπέζος και η SpaceX του Ίλον Μασκ, οι οποίες επενδύουν όλο και περισσότερο στον διαστημικό τουρισμό για εύπορους πελάτες.

Ο αναλυτής της αγοράς πολυτελών ειδών, Λούκα Σόλκα σημείωσε ότι η ανανεωμένη παγκόσμια προσοχή προς το διάστημα και τις επανδρωμένες αποστολές στη Σελήνη προσελκύει τεράστιο ενδιαφέρον από το κοινό, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την παρουσία των μεγάλων brands σε αυτόν τον χώρο.

Τα τελευταία χρόνια και άλλες εταιρείες ένδυσης έχουν στραφεί στη διαστημική τεχνολογία. Η Under Armour έχει συνεργαστεί με τη Virgin Galactic, ενώ η Columbia Sportswear συμμετέχει στην ανάπτυξη ειδικών υφασμάτων για διαστημικές αποστολές.

Αντίστοιχα, η γαλλική Decathlon παρουσίασε το 2025 την πρώτη της διαστημική στολή, η οποία προορίζεται για αποστολές στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Οι νέες στολές του προγράμματος Artemis ενσωματώνουν σημαντικές τεχνολογικές βελτιώσεις σε σχέση με εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν στις αποστολές Apollo τις δεκαετίες του 1960 και του 1970.

Χάρη στις εξελίξεις στην επιστήμη των υλικών, οι σύγχρονες στολές προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, επιτρέποντας στους αστροναύτες να περπατούν στη Σελήνη με πιο φυσικό τρόπο σε σχέση με το χαρακτηριστικό «πηδηχτό» βάδισμα των αστροναυτών του Apollo.

Με πληροφορίες από Independent