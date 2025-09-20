Η Πορτογαλία θα αναγνωρίσει αύριο το κράτος της Παλαιστίνης

Η Πορτογαλία θα αναγνωρίσει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης αύριο Κυριακή, ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

«Το υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώνει ότι η Πορτογαλία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης (...) Η επίσημη ανακήρυξη της αναγνώρισης θα λάβει χώρα την Κυριακή 21η Σεπτεμβρίου», παραμονή της εβδομάδας υψηλού επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της πορτογαλικής διπλωματίας.

Ήδη από τα τέλη Ιουλίου, η Λισαβόνα είχε καταστήσει σαφή την πρόθεσή της να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης έπειτα από «πολλές επαφές» με εταίρους της και λαμβάνοντας υπόψη «την εξαιρετικά ανησυχητική εξέλιξη της σύγκρουσης, στο ανθρωπιστικό επίπεδο και εξαιτίας των επανειλημμένων αναφορών σε ενδεχόμενη προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών», στο Ισραήλ, εξηγούσε τότε το γραφείο του πρωθυπουργού.

Η Πορτογαλία δεν είναι η μόνη χώρα που θα προχωρήσει άμεσα σε αναγνώριση, καθώς μεθαύριο Δευτέρα στη Νέα Υόρκη οργανώνεται σύνοδος στην οποία θα συμπροεδρεύσουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, αφιερωμένη στο μέλλον της λύσης των δύο κρατών, ισραηλινού και παλαιστινιακού.

Κατά τη διάρκειά της, σύμφωνα με τη φαλλική προεδρία, εννιά χώρες σκοπεύουν να αναγνωρίσουν κράτος της Παλαιστίνης (Ανδόρα, Αυστραλία, Βέλγιο, ο Καναδάς, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Βρετανία, ο Άγιος Μαρίνος κι η Γαλλία).

Την περασμένη εβδομάδα, η Γενική Συνέλευση υιοθέτησε με μεγάλη πλειοψηφία κείμενο υπέρ του μελλοντικού κράτους της Παλαιστίνης που όμως συμπεριλάμβανε τον αποκλεισμό της Χαμάς.

Η Ισπανία, χώρα που γειτονεύει με την Πορτογαλία αναγνώρισε κράτος της Παλαιστίνης τον Μάιο του 2024, μαζί με την Ιρλανδία και τη Νορβηγία.

Περίπου τα τρία τέταρτα των 193 κρατών μελών του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης, την ίδρυση του οποίου ανακήρυξε η εξόριστη παλαιστινιακή ηγεσία το 1998.