«Η πόρτα προς το μέλλον της Γάζας παραμένει κλειστή»: Οι υποσχέσεις Τραμπ για ανοικοδόμηση «κολλάνε»

Η Γάζα παραμένει σε κατάσταση βαθιάς αβεβαιότητας, περισσότερο από επτά μήνες μετά τη συμφωνία εκεχειρίας που είχε μεσολαβήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς δεν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά καμία διαδικασία ανοικοδόμησης.

Το φιλόδοξο σχέδιο «Board of Peace», που παρουσιάστηκε ως ο βασικός μηχανισμός για την επόμενη μέρα στη Γάζα, φαίνεται να έχει περιέλθει σε στασιμότητα, με σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης και πολιτικού συντονισμού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Γάζα παραμένει εγκλωβισμένη σε μια «γκρίζα ζώνη» μετά τον πόλεμο, χωρίς ουσιαστική πρόοδο στην αποκατάσταση υποδομών, ενώ οι προσπάθειες για τη δημιουργία ενός λειτουργικού πλαισίου διακυβέρνησης βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο ή έχουν παγώσει.

Παρότι στην αρχική φάση του σχεδίου εννέα χώρες είχαν δεσμευτεί για συνολικά περίπου 7 δισ. δολάρια, στην πράξη μόνο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μαρόκο έχουν προχωρήσει σε εκταμιεύσεις. Αυτό έχει δημιουργήσει σοβαρό χρηματοδοτικό κενό, το οποίο επηρεάζει άμεσα την εφαρμογή του σχεδίου.

Οι συνολικοί πόροι που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής είναι περιορισμένοι, ειδικά αν συγκριθούν με τις τεράστιες ανάγκες της περιοχής. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι η πλήρης ανοικοδόμηση της Γάζας θα απαιτήσει πάνω από 70 δισ. δολάρια και δεκαετίες προσπαθειών, γεγονός που καθιστά το εγχείρημα ακόμη πιο σύνθετο.

Πηγές που επικαλείται το ρεπορτάζ αναφέρουν ότι αρκετές χώρες που αρχικά είχαν εκφράσει πρόθεση χρηματοδότησης πλέον εμφανίζονται διστακτικές, λόγω της έλλειψης προόδου στο πεδίο και του αδιεξόδου στις διπλωματικές διαπραγματεύσεις.



Γάζα: Πολιτικό αδιέξοδο και έλλειψη προόδου στο πεδίο

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση επί του εδάφους παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Δεν έχει συγκροτηθεί διεθνής δύναμη ασφαλείας, ενώ δεν υπάρχει ούτε συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο για την έναρξη της ανοικοδόμησης.

Σε πολλές περιοχές, οι ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν μεγάλο μέρος της Γάζας και να περιορίζουν την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι περισσότεροι κάτοικοι εξακολουθούν να ζουν σε πρόχειρους καταυλισμούς, με σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, καθαρό νερό και ιατρική περίθαλψη. Σχολεία δεν έχουν επαναλειτουργήσει, ενώ οι υποδομές υγείας παραμένουν κατεστραμμένες.

Παράλληλα, το σχέδιο για μια μελλοντική διοίκηση της Γάζας μέσω τεχνοκρατών που έχουν επιλεγεί από το «Board of Peace» παραμένει ουσιαστικά ανενεργό, με τους εμπλεκόμενους να περιμένουν ακόμη πολιτικές και ασφαλιστικές εγγυήσεις για να αναλάβουν δράση.

Γάζα: Διαφωνίες, ευθύνες και αβέβαιο μέλλον

Κεντρικό σημείο τριβής παραμένει η στάση της Χαμάς, η οποία, σύμφωνα με το σχέδιο, θα έπρεπε να παραδώσει τα όπλα της και να αποχωρήσει από τον έλεγχο της περιοχής.

Το «Board of Peace» υποστηρίζει ότι αυτό αποτελεί το βασικό εμπόδιο για την πρόοδο της ανοικοδόμησης, ενώ άλλοι αναλυτές επισημαίνουν ότι το πρόβλημα είναι πολύ πιο σύνθετο και αφορά κυρίως τη χρηματοδότηση και την έλλειψη διεθνούς συντονισμού.

Την ίδια ώρα, ακόμη και μεταξύ των χωρών που είχαν δεσμευτεί να συμβάλουν, επικρατεί αβεβαιότητα και καθυστερήσεις στις πληρωμές, με διπλωματικές πηγές να αναφέρουν ότι η πολιτική αστάθεια και οι ευρύτερες περιφερειακές εντάσεις έχουν επιβαρύνει την κατάσταση.

Το αποτέλεσμα είναι ότι, παρά τις αρχικές εξαγγελίες για ένα φιλόδοξο σχέδιο ανασυγκρότησης, η Γάζα παραμένει χωρίς σαφή ορίζοντα αποκατάστασης, με τους κατοίκους να συνεχίζουν να ζουν σε συνθήκες κρίσης και το πολιτικό μέλλον της περιοχής να παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο.

Με πληροφορίες από Guardian