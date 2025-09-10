Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της

Η Πολωνία επιβεβαίωσε εμπλοκή με πυρά κατά «εχθρικών αντικειμένων» και την κατάρριψη drones που παραβίασαν επανειλημμένα τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία.

Η επιχείρηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της από drones της Ρωσίας κατά τη διάρκεια επιδρομής στην Ουκρανία «συνεχίζεται», ανέφερε ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ μέσω X.

Η Βαρσοβία ανακοίνωσε νωρίτερα πως απογειώθηκαν εσπευσμένα πολωνικά και συμμαχικά καταδιωκτικά για να καταρρίψουν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης που μπήκαν στον εναέριο χώρο της εν μέσω επίθεσης στο δυτικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας και ότι χρησιμοποιήθηκαν όπλα.

Είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται χρήση όπλων από την πολωνική πολεμική αεροπορία σε συμβάν αυτού του είδους. Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας κρίνουν ότι η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από drones κατά τη διάρκεια επιδρομής της Ρωσίας στην Ουκρανία ήταν «επίθεση», που απείλησε την ασφάλεια πολωνών πολιτών, καθιστώντας απαραίτητη την κατάρριψή τους.

«Αυτή είναι πράξη επίθεσης, που ήγειρε αληθινή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ένοπλων δυνάμεων μέσω X.

«Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τη διοίκηση του ΝΑΤΟ καθώς χρησιμοποιούνται αληθινά πυρά», ανακοίνωσε ο Πολωνός υπουργός ‘Αμυνας, Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις. Προειδοποιεί μάλιστα ότι η στρατιωτική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και προτρέπει τους κατοίκους των συνόρων να μείνουν σπίτι, κατονομάζοντας τις περιοχές Ποντλάσκιε, Μαζοβιέτσκιε, και Λούμπλιν.

«Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων είναι παρακολούθηση της κατάστασης, και οι υποδεέστερες δυνάμεις και μονάδες παραμένουμε σε πλήρη ετοιμότητα για άμεση αντίδραση», πρόσθεσε.

Η Πολωνία έκλεισε ήδη τέσσερα αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένου του κύριου αεροδρομίου Chopin. Αεροδρόμιο στη Βαρσοβία, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ Διοίκηση.

Η Βαρσοβία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι θα κλείσει τα σύνορά της με τη Λευκορωσία την Πέμπτη τα μεσάνυχτα τοπική ώρα ως αποτέλεσμα της υπό ρωσική ηγεσία στρατιωτικές ασκήσεις που είναι σε εξέλιξη.

Οι μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές ασκήσεις της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, γνωστές με την κωδική ονομασία «Zapad» έχουν σημάνει συναγερμό σόχι μόνο στην Πολωνία, αλλά και σε Λιθουανία και Λετονία, «επίσης έδαφος του ΝΑΤΟ», όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Η Λιθουανία ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει άμυνες κατά μήκος των συνόρων της με τη Λευκορωσία.