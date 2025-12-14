Η πόλη της Ελβετίας που πληρώνεις παντού με bitcoin – Πώς έγινε «κέντρο των crypto»

Στο Λουγκάνο της Ελβετίας, μια πόλη ανάμεσα σε λίμνη και βουνά, οι κάτοικοι μπορούν να πληρώσουν από τον καφέ τους στα McDonald’s μέχρι τη δημοτική παιδική φροντίδα με bitcoin.

Περισσότερα από 350 καταστήματα και εστιατόρια δέχονται πλέον την κρυπτονομισματική πληρωμή, ενώ ο δήμος έχει εγκαταστήσει δωρεάν τερματικά POS για bitcoin σε δεκάδες επιχειρήσεις.

Στο McDonald’s του κέντρου, πελάτης ακουμπά το κινητό του στο POS και πληρώνει 0.00008629 bitcoin, περίπου 8,80 δολάρια. Για τους περισσότερους επενδυτές, το bitcoin είναι «στοίχημα» και όχι μέσο πληρωμής. Στο Λουγκάνο όμως η χρήση του έχει γίνει καθημερινότητα.

Ελβετία: Η πόλη που αποφάσισε να ζει με crypto

Από το 2022, ο δήμος σε συνεργασία με την πλατφόρμα Tether τρέχει το πρόγραμμα Plan ₿, με στόχο να μετατρέψει το Λουγκάνο στον ευρωπαϊκό κόμβο των κρυπτονομισμάτων. Στο πλαίσιο αυτό οι δημοτικές υπηρεσίες θα δέχονται πληρωμές σε bitcoin, οι επιχειρήσεις θα επιβαρύνονται με προμήθεια κάτω του 1%, πολύ μικρότερη από τις χρεώσεις των καρτών, ενώ εκατοντάδες POS έχουν διανεμηθεί δωρεάν.

Ο ιδιοκτήτης καταστήματος πολυτελών ειδών, Τσερουμπίνο Φράι, λέει ότι οι συναλλαγές σε bitcoin είναι ακόμη λίγες, αλλά πιστεύει ότι «το δέντρο θα μεγαλώσει» μέσα στα επόμενα 5–10 χρόνια.

Ζώντας μόνο με bitcoin για 11 ημέρες

Η Μιρ Λιπόνι, επικεφαλής του Plan ₿, περιγράφει ότι έμεινε για 11 ημέρες χωρίς πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό και αναγκάστηκε να πληρώνει αποκλειστικά με bitcoin. «Τα κατάφερα», λέει. «Δεν καλύπτονται ακόμη τα πάντα, δημόσια μεταφορά, καύσιμα, οδοντίατρος, λογαριασμοί ενέργειας, αλλά σχεδόν όλα τα υπόλοιπα μπορείς να τα πληρώσεις».

Στόχος τους: μια κυκλική οικονομία όπου πολίτες κερδίζουν, κρατούν και ξοδεύουν bitcoin.

Όμως διεθνώς τα αντίστοιχα πειράματα δεν είχαν την ίδια επιτυχία. Ο Βινσέντ Τσαρλς της Unchain Data λέει ότι στο Ελ Σαλβαδόρ, όπου το bitcoin έγινε νόμιμο χρήμα το 2021, οι περισσότεροι πολίτες «έλαβαν το μπόνους των 30 δολαρίων, το μετέτρεψαν σε μετρητά και δεν το ξαναχρησιμοποίησαν». Καταστήματα και υπηρεσίες σπάνια το δέχονται.

Αντιθέτως, πόλεις όπως η Λιουμπλιάνα, το Χονγκ Κονγκ και η Ζυρίχη βρίσκονται σήμερα μεταξύ των πιο crypto-friendly προορισμών. Στο Λουγκάνο, πάντως, δεν είναι όλοι ενθουσιασμένοι. Το καλοκαίρι, το άγαλμα του «Σατόσι Νακαμότο» στο πάρκο της πόλης βανδαλίστηκε και πετάχτηκε στη λίμνη.

Φοιτήτρια που μίλησε στο BBC λέει ότι σοκάρεται από το πόσο προωθούνται τα crypto: «Συνδέονται με έγκλημα, σκοτεινό διαδίκτυο και τεράστια ρίσκα. Πολλοί άνθρωποι έχασαν χρήματα όταν κατέρρευσαν κρυπτονομίσματα».

Καταληκτικά, ο δήμαρχος Μικέλε Φολέτι απορρίπτει τις ανησυχίες περί ξεπλύματος: «Η μαφία προτιμά μετρητά. Στις παράνομες συναλλαγές χρησιμοποιούν fiat, όχι bitcoin».

Προσθέτει ότι η πρωτοβουλία έχει προσελκύσει 110 εταιρείες του crypto τομέα που έχουν ήδη εγκατασταθεί στην πόλη.

Με πληροφορίες από BBC