Η πόλη που ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να πηγαίνουν στη δουλειά με σορτς - Ο λόγος

Η πόλη του Τόκιο, παγκόσμια πρωτεύουσα της «στολής γραφείου» με κοστούμι και γραβάτα, ενθαρρύνει τους εργαζόμενους της να προσέρχονται στη δουλειά τους με σορτς.

Σκοπός είναι να μειωθεί η ανάγκη για χρήση του κλιματιστικού, όπως δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της μητρόπολης, ενώ αυξάνονται οι ανησυχίες για την αύξηση των τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Ο εταιρικός κόσμος σπάνια χαλαρώνει τον έλεγχο του στα επίσημα ρούχα, όπως τα κομψά λινά πουκάμισα, το προσεγμένο ράψιμο και τα ρούχα γραφείου. Και το εργατικό δυναμικό του Τόκιο μπορεί να βρήκε μια διέξοδο» γράφουν οι Τimes of Ιndia.

Και συνεχίζουν: «Σε μια προσπάθεια να ξεπεράσει τη ζέστη και να μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η μητροπολιτική κυβέρνηση επιτρέπει τώρα στους υπαλλήλους της να φορούν σορτς, καθώς το αυξανόμενο κόστος ενέργειας που συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αυξάνει την πίεση για εξοικονόμηση ενέργειας αυτό το καλοκαίρι».

Τι είναι η πρωτοβουλία «Cool Biz»

Η απόφαση έρχεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Cool Biz» της χώρας, μιας πρωτοβουλίας για εξοικονόμηση ενέργειας που εισήγαγε το υπουργείο Περιβάλλοντος της Ιαπωνίας, το 2005, που έδινε κίνητρο στους υπαλλήλους να μην φορούν γραβάτα και σακάκι το καλοκαίρι.

Η απειλή μιας ενεργειακής κρίσης που προκλήθηκε από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή είναι «ένας από τους παράγοντες» που οδήγησαν την ιαπωνική πρωτεύουσα να επιτρέψει στους εργαζομένους να φορούν βερμούδα από αυτό τον μήνα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος από τον Δήμο του Τόκιο, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Ήδη, κάποιοι εργαζόμενοι έχουν εμφανιστεί με βερμούδα και απλό μπλουζάκι, σύμφωνα με εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα από τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Αυτό το καλοκαίρι, «ενθαρρύνουμε ρούχα ''cool'' που δίνουν προτεραιότητα στην άνεση, όπως μπλουζάκια πόλο, T-shirts και αθλητικά παπούτσια και- ανάλογα με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις- σορτς», δήλωσε η κυβερνήτης του Τόκιο Γιούρικο Κόικε, που είχε ξεκινήσει την εκστρατεία «Cool Biz» όταν ήταν η ίδια υπουργός Περιβάλλοντος πριν από 20 χρόνια.

Η διεύρυνση του πρωτοβουλίας «Cool Biz» προβλέπει επίσης, την ενίσχυση της τηλεργασίας καθώς την έναρξη της εργασιακής ημέρας νωρίτερα το πρωί, πρόσθεσε η Κόικε.

Πέρυσι, η Ιαπωνία βίωσε το πιο θερμό καλοκαίρι που έχει καταγράψει από τότε που άρχισαν να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά, το 1898, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Οι θερμοκρασίες που φθάνουν ή και ξεπερνούν τους 40°C γίνονται τόσο συχνό φαινόμενο, που την περασμένη εβδομάδα η υπηρεσία ανακοίνωσε έναν νέο επίσημο όρο για τέτοιες ημέρες ακραίας ζέστης, χαρακτηρίζοντάς τες «αφόρητα ζεστές».

Με πληροφορίες από Τimes of Ιndia, ΑΠΕ-ΜΠΕ