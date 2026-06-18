Η πλουσιότερη γυναίκα της Αυστραλίας λέει πως η χώρα πρέπει να δωρίσει νησιά στον Έλον Μασκ

Η Gina Rinehart πρότεινε η Αυστραλία να δωρίσει στον Έλον Μασκ νησιά, ώστε να κατασκευάζει δορυφόρους και να τους εκτοξεύει στο Διάστημα, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας προσέλκυσης επενδύσεων στο βόρειο Κουίνσλαντ.

Η πλουσιότερη γυναίκα της Αυστραλίας συνέχισε τη μάχη της κατά της κυβερνητικής ρύθμισης και των υψηλών φόρων σε μια ομιλία που εκφώνησε σε συνέδριο την Πέμπτη.

Σύμφωνα με το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της ομιλίας της, η Rinehart πρότεινε να «κλείσουν όλα τα ομοσπονδιακά υπουργεία που επικαλύπτονται με τα αντίστοιχα πολιτειακά», συμπεριλαμβανομένων των υπουργείων κλιματικής αλλαγής, γεωργίας και βιομηχανίας, ώστε να εξοικονομηθούν δισεκατομμύρια από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό.

Η κορυφαία επιχειρηματίας στον τομέα των εξορύξεων, η οποία πραγματοποίησε μια «σημαντική επένδυση» στην εταιρεία SpaceX του Έλον Μασκ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αξίας περίπου 1,4 δισ. δολαρίων, δήλωσε ότι ο δισεκατομμυριούχος θα μπορούσε να λάβει δωρεάν γη σε «αραιοκατοικημένα ή ακατοίκητα νησιά» κοντά στο Townsville για την κατασκευή και εκτόξευση δορυφόρων της SpaceX. Στα νησιά που σημειώθηκαν στον χάρτη περιλαμβάνονταν τα Magnetic, Rattlesnake, Acheron, Palm, Orpheus και Pelorus.

«Προσθέστε νερό και τις υποδομές που χρειάζεται ο Έλον. Χρειάζεται γη για να επεκταθεί και ένα εναλλακτικό μέρος με καλό καιρό σε μια συμμαχική χώρα για τις πολλαπλές εκτοξεύσεις δορυφόρων του», είπε στο συνέδριο, σύμφωνα με τις σημειώσεις.

«Δεν θα ήταν φανταστικό για τους αποφοίτους των αυστραλιανών πανεπιστημίων να έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν κοντά στο Townsville με παγκοσμίως κορυφαίους ειδικούς και εγκαταστάσεις, αντί να φεύγουν στο εξωτερικό; Και οι εκτοξεύσεις δορυφόρων θα αποτελούσαν σίγουρα τουριστική ατραξιόν», επεσήμανε.

Australia’s richest woman Gina Rinehart has called for the Australian government to work with @elonmusk to set up SpaceX launch sites in Australia pic.twitter.com/yQRkrpPVtf — Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) June 18, 2026

Η Rinehart είπε επίσης ότι η γη θα μπορούσε να δοθεί σε εξειδικευμένους Ισραηλινούς και τις οικογένειές τους για να κατασκευάζουν «προηγμένα πολεμικά drones και άλλες αμυντικές τεχνολογίες ή να βελτιώσουν τα συστήματα τύπου “dome” του Ισραήλ, και να τα κατασκευάζουν εδώ για να τα πουλούν στη χώρα μας ώστε να βοηθήσουν στην ασφάλεια του πληθυσμού και των κρίσιμων υποδομών».

«Ας σταματήσουμε αυτή την κακή χρήση και ας ενημερώσουμε τις βιομηχανίες μικροτσίπ της Ταϊβάν ότι έχουμε δωρεάν γη να προσφέρουμε για την παγκοσμίου επιπέδου βιομηχανία τους, με φοροαπαλλαγές, διεθνές αεροδρόμιο για μετακινήσεις και λιμάνι στο Townsville. Τα χρήματα των φορολογουμένων θα μπορούσαν να δαπανηθούν σε ναυλωμένα αεροπλάνα και πλοία για να μεταφέρουν το εξειδικευμένο προσωπικό τους και τις οικογένειές τους στο Townsville, καθώς και εξοπλισμό. Και γιατρούς και νοσηλευτές και τις οικογένειές τους, για ένα περιφερειακό νοσοκομείο», πρόσθεσε η δισεκατομμυριούχος.

Με πληροφορίες από Guardian