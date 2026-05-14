Η πλευρά Μακρόν διαψεύδει ότι το χαστούκι συνδεόταν με μηνύματα του Εμανουέλ Μακρόν σε ηθοποιό

Στενός συνεργάτης της πρώτης κυρίας της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι το επεισόδιο που καταγράφηκε πέρυσι ανάμεσα στην ίδια και τον σύζυγό της, Εμανουέλ Μακρόν, σχετιζόταν με φήμες περί σχέσης του Γάλλου προέδρου με ηθοποιό.

Οι ισχυρισμοί περιλαμβάνονται στο νέο βιβλίο «An (almost) perfect couple» του δημοσιογράφου του Paris Match, Φλοριάν Ταρντίφ, το οποίο κυκλοφόρησε την Τετάρτη. Σύμφωνα με το βιβλίο, η Μπριζίτ Μακρόν «έχασε την ψυχραιμία της» κατά τη διάρκεια πτήσης του προεδρικού ζεύγους στο Βιετνάμ, όταν — σύμφωνα με τον συγγραφέα — είδε κατά λάθος μήνυμα στο κινητό του Γάλλου προέδρου από τη Γαλλοϊρανή ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχανί.

Η Γαλλοϊρανή ηθοποιός Γκολσιφτέ Φαραχανί / Φωτ.: EPA, αρχείου

Μιλώντας στο RTL Radio, ο Ταρντίφ υποστήριξε ότι ο Εμανουέλ Μακρόν διατηρούσε επί μήνες μια «πλατωνική σχέση» με τη Φαραχανί. Σύμφωνα με τον ίδιο, μηνύματα που αντάλλαξαν οι δύο πλευρές και τα οποία του προωθήθηκαν από πρόσωπα κοντά στον Γάλλο πρόεδρο «ξεπερνούσαν τα όρια της απλής φιλίας».

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, σε ένα από τα μηνύματα ο Μακρόν φέρεται να έγραφε προς τη Φαραχανί: «Σε βρίσκω πολύ ελκυστική».

Το περιστατικό, το οποίο είχε προκαλέσει έντονη δημοσιότητα πέρυσι, καταγράφηκε σε βίντεο στο οποίο η Μπριζίτ Μακρόν φαινόταν να χαστουκίζει τον Γάλλο πρόεδρο μπροστά στις κάμερες. Τότε, το Ελιζέ είχε απορρίψει τις ερμηνείες περί έντασης ανάμεσα στο ζευγάρι, κάνοντας λόγο αρχικά για «fake news» και στη συνέχεια για «παιχνιδιάρικη στιγμή».

Ο ίδιος ο Εμανουέλ Μακρόν είχε δηλώσει τότε ότι το περιστατικό διογκώθηκε υπερβολικά από τα μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι «αστειευόταν με τη σύζυγό του». Παρ’ όλα αυτά, το βίντεο είχε προκαλέσει διεθνή δημοσιότητα, με ακόμη και τον Ντόναλντ Τραμπ να σχολιάζει χιουμοριστικά το θέμα τον περασμένο μήνα.

Η Γκολσιφτέ Φαραχανί έχει στο παρελθόν διαψεύσει φήμες περί σχέσης με τον Μακρόν, χωρίς ωστόσο να έχει σχολιάσει δημόσια τους νέους ισχυρισμούς του βιβλίου.