Η «πιο μισητή γυναίκα της Αυστραλίας» αθωώθηκε μετά από 20 χρόνια στη φυλακή – Αντιδράσεις για την αποζημίωσή της

Η υπόθεση της Kathleen Folbigg από την Αυστραλία είναι από εκείνες που θα μπορούσαν να «φωτίσουν» τα μελανά σημεία στην απονομή της Δικαιοσύνης.

Επί είκοσι έτη, η Folbigg βρισκόταν στη φυλακή, κατηγορούμενη για τον θάνατο των τεσσάρων παιδιών της, μέχρι την αθώωσή της το 2023. Τα παιδιά, ηλικίας μεταξύ 19 ημερών και 18 μηνών, πέθαναν σε μια περίοδο 10 ετών, από το 1989 έως το 1999.

Η «η πιο μισητή γυναίκα της Αυστραλίας», όπως την αποκαλούσε ο Τύπος της εποχής, καταδικάστηκε το 2003 με βάση την υπόθεση της εισαγγελίας ότι έπνιξε το καθένα από τα παιδιά της, παρά την έλλειψη σχετικών αποδεικτικών στοιχείων. Η ποινή των 40 ετών που της επιβλήθηκε μειώθηκε σταδιακά.

Αθωώθηκε πλήρως το 2023 και ζήτησε αποζημίωση. Ο δικηγόρος της Kathleen Folbigg λέει ότι η πληρωμή 2 εκατομμυρίων δολαρίων από την κυβέρνηση της NSW είναι «βαθύτατα άδικη και άδικη», δεδομένου ότι πέρασε 20 χρόνια μέσα στη φυλακή.

Ο γενικός εισαγγελέας Michael Daley χορήγησε την αποζημίωση στην κα Folbigg, η οποία απαλλάχθηκε από την κατηγορία της δολοφονίας των τεσσάρων παιδιών της, αφού πέρασε δύο δεκαετίες στη φυλακή για το θάνατό τους.

Έπειτα από δίκη επτά εβδομάδων, οι ένορκοι έκριναν την κα Folbigg ένοχη για τους φόνους του Patrick, της Sarah και της Laura, καθώς και για την ανθρωποκτονία του Caleb.

Η Kathleen Folbigg και η κόρη της, Laura, που πέθανε σε ηλικία 19 μηνών/ Φωτ.: ABC

«Δεν φτάνουν ούτε για τα έξοδά της»

Η Folbigg καταδικάστηκε το 2003 για τους φόνους των παιδιών της, Patrick, Sarah και Laura και Caleb, σε υποθέσεις που εκτυλίχθηκαν μεταξύ 1989 και 1999. Χρειάστηκε να περάσουν δύο δεκαετίες και νέα ευρήματα, ώστε να ακυρωθούν οι καταδίκες της το 2023.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Michael Daley, δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από «εκτενή και ενδελεχή αξιολόγηση» του φακέλου της. Ωστόσο, οι όροι της αποζημίωσης δεν αποκαλύφθηκαν δημόσια κατόπιν αιτήματος της ίδιας της Folbigg.

Η καλύτερή της φίλη, Tracy Chapman, εξήγησε ότι η ίδια η Folbigg έμεινε άφωνη όταν πληροφορήθηκε το ποσό: «Μου είπε κυριολεκτικά, “δεν έχω λόγια”. Πέρασε 20 χρόνια στη φυλακή και τώρα περιμένουν να ζήσει με αυτό το ποσό, ενώ έχει λογαριασμούς, έξοδα και ψυχολογικά τραύματα που θα τη συνοδεύουν για μια ζωή».

«Η χειρότερη πλάνη καταδίκης στην ιστορία της Αυστραλίας»

Η δικηγόρος της, Rhanee Rego, δήλωσε πως η αποζημίωση των 2 εκατομμυρίων δολαρίων «δεν αντανακλά ούτε στο ελάχιστο την οδύνη και την ταπείνωση που υπέστη η Kathleen». Επικαλούμενη το προηγούμενο της Lindy Chamberlain -που αθωώθηκε το 1994 και αποζημιώθηκε με 1,7 εκατομμύρια για μόλις 3 χρόνια φυλάκισης-, η Rego επισήμανε ότι η υπόθεση της Folbigg «είναι μία από τις χειρότερες περιπτώσεις άδικης καταδίκης στην Αυστραλία».

«Το σύστημα οφείλει να αναγνωρίσει το μέγεθος της ζημιάς που της προκάλεσε», είπε, ζητώντας ανεξάρτητη έρευνα για το πώς καθορίστηκε το ποσό αποζημίωσης. Αν και δεν πρότεινε η ίδια κάποιο ποσό, δήλωσε ότι «αυτό είναι δουλειά για πιο μαθηματικά μυαλά από το δικό μου».

«Ένα χλευαστικό ποσό – ούτε όσα θα έβγαζε με μισθό»

Η βουλευτής των Πράσινων στη Νέα Νότια Ουαλία, Sue Higginson, κατηγόρησε την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Chris Minns για προσβολή. Όπως είπε, «το ποσό μετά βίας καλύπτει όσα θα μπορούσε να έχει κερδίσει με έναν πλήρη μισθό σε 20 χρόνια».

Η Higginson ανέδειξε το εύρος της ζημιάς: «Η Kathleen δεν έχασε μόνο 20 χρόνια μισθών. Έχασε τα τέσσερα παιδιά της, το σπίτι της, τη δυνατότητα να εργαστεί. Φέρει τεράστιο νομικό κόστος για την ανατροπή της καταδίκης, δεν έχει συνταξιοδοτικά δικαιώματα και υπήρξε θύμα μίας από τις μεγαλύτερες αδικίες στην ιστορία της πολιτείας».

Η δικηγόρος της επανέλαβε ότι η αποζημίωση επιβεβαιώνει πως το κράτος την αποτυγχάνει για δεύτερη φορά: «Η μάχη της Kathleen θα έπρεπε να έχει τελειώσει. Μετά την άδικη καταδίκη και τις κακουχίες στη φυλακή, το ίδιο σύστημα την αντιμετωπίζει τώρα με περιφρόνηση. Αυτό είναι βαθιά άδικο και άδικο».

Με πληροφορίες από ABC