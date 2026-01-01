Η περιοχή της Ελλάδας που βρίσκεται στη λίστα με τους κορυφαίους προορισμούς του Forbes για το 2026

Η Ελλάδα δίνει και φέτος «παρών» στη λίστα με τους 20 κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2026 από οδηγούς όπως το Forbes Travel Guide, αλλά όχι με τις αναμενόμενες και ίσως κορεσμένες επιλογές του καλοκαιρινού τουρισμού.

Από τα παγωμένα σύνορα της Ανταρκτικής μέχρι τις παραλίες της Ζανζιβάρης, ο διεθνής ταξιδιωτικός οδηγός επιλέγει προορισμούς με ξεχωριστή ταυτότητα και αφηγηματικό βάθος.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική παρουσία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον: το Forbes στρέφει το βλέμμα του στην Πελοπόννησο.

«Ο επόμενος προορισμός για το "set-jetting"—την τάση να ταξιδεύει κανείς σε τοποθεσίες όπου γυρίστηκαν ταινίες και τηλεοπτικές σειρές— θα είναι η Πελοπόννησος», γράφει και εξηγεί, ότι η αιτία δεν είναι άλλη από τη νέα, πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν.

«Η νότια χερσόνησος της Ελλάδας θα βρεθεί στο επίκεντρο της επερχόμενης ταινίας του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, "Η Οδύσσεια", στην οποία ο Οδυσσέας, υποδυόμενος από τον Ματ Ντέιμον, ταξιδεύει στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια του δεκαετούς ταξιδιού του προς την Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο», γράφει, μεταξύ άλλων.

Μεταξύ των άλλων κορυφαίων ταξιδιωτικών προορισμών του Forbes για το 2026, είναι το Αμπού Ντάμπι, η Ατάλλεια, η Ανταρκτική, η Κροατία, το Λος Άντζελες, η Μαγιόρκα, η Ρατζαστάν στην Ινδία, η Νίκκο στην Ιαπωνία, η Βαρσοβία και η Ζανζιβάρη στην Τανζανία.

Τι είναι το set-jetting

Ως set-jetting περιγράφεται η ταξιδιωτική τάση κατά την οποία οι επισκέπτες επιλέγουν προορισμούς επηρεασμένοι από ταινίες και τηλεοπτικές σειρές που έχουν αγαπήσει. Πρόκειται για το φαινόμενο όπου οι θεατές θέλουν να βρεθούν στα μέρη που είδαν στην οθόνη, από τη Νέα Ζηλανδία του Lord of the Rings, μέχρι την Κροατία του Game of Thrones και την Ταϊλάνδη του The White Lotus.

Τα τελευταία χρόνια, το set-jetting έχει εξελιχθεί σε σημαντικό κομμάτι της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας, επηρεάζοντας αποφάσεις ταξιδιών, επενδύσεις και την προβολή ολόκληρων περιοχών. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν δημιουργηθεί ακόμη και ειδικές εφαρμογές και ψηφιακοί οδηγοί που βοηθούν τους ταξιδιώτες να εντοπίζουν τοποθεσίες γυρισμάτων. Ωστόσο, η δυναμική του φαινομένου φέρνει και προκλήσεις, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις έχει οδηγήσει και σε φαινόμενα υπερτουρισμού σε περιοχές που δεν ήταν έτοιμες να υποδεχτούν τόσο αυξημένη ζήτηση.