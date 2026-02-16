Η περίεργη υπόθεση μιας «κατά λάθος» απαγωγής 80χρονου στην Αυστραλία

Για μια «κατά λάθος» απαγωγή άνδρα στην Αυστραλία κάνει λόγο η τοπική αστυνομία.

Oι αστυνομικοί απηύθυναν έκκληση» να αφεθεί ελεύθερος το συντομότερο δυνατόν ένας 80χρονος ο οποίος απήχθη, διότι οι απαγωγείς φέρεται να ξεγελάστηκαν αφού δεν επρόκειτο για τον στόχο τους.

Η αστυνομία ενημερώθηκε την Παρασκευή για την απαγωγή, από τρεις κακοποιούς, του 80χρονου Κρις Μπαγκσάριαν, στο σπίτι του στο Νορθ Ράιντ, συνοικία στο βόρειο Σίδνεϊ.

«Είμαι 100% σίγουρος ότι οι απαγωγείς πήραν λάθος άνθρωπο», είπε σήμερα σε δημοσιογράφους ο Άντριου Μαρκς, αξιωματικός της αστυνομίας, επικεφαλής της υπηρεσίας δίωξης σοβαρών εγκλημάτων.

Η «παράξενη έκκληση» για την απαγωγή του 80χρονου Κρις

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου ABC, ήθελαν να απαγάγουν κάποιον που συνδέεται με εγκληματικό δίκτυο στο δυτικό Σίδνεϊ.

Αλλά ο ηλικιωμένος που πήραν «δεν έχει καμιά εμπλοκή» με τον υπόκοσμο, επέμεινε ο Άντριου Μαρκς. «Αυτό δεν είναι το είδος της υπόθεσης που κάποιος πέφτει θύμα απαγωγής κατά τύχη. Εδώ, οι απαγωγείς είχαν πρόθεση να πάρουν κάποιον συγκεκριμένο, αλλά έκαναν λάθος», εξήγησε.

Έτσι, αναγνωρίζοντας κι ο ίδιος πόσο «παράξενο» είναι το αίτημά του, παρότρυνε τους κακοποιούς να αφήσουν ελεύθερο τον όμηρο το συντομότερο δυνατό.

Το θύμα φόραγε γκρι πιτζάμα και κόκκινο-πράσινο πουκάμισο flannel όταν απήχθη, διευκρίνισε η αστυνομία, κι έχει ανάγκη για καθημερινή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Βίντεο και φωτογραφίες του Μπαγκσάριαν, τραυματισμένου, κυκλοφορούν σε κύκλους του υποκόσμου του Σίδνεϊ, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Αν και οι συγγενείς του ομήρου είναι ανάστατοι, ο Μαρκς θέλει να φανεί καθησυχαστικός. Παρά το «ανησυχητικό» λάθος των κακοποιών, είπε, οι κάτοικοι που «έχουν ηλικιωμένους γονείς ή παππούδες δεν έχουν να ανησυχούν για τίποτα».