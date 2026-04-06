Η Pepsi αποσύρεται από χορηγός στο Wireless Festival μετά τις αντιδράσεις για τον Κάνιε Γουέστ

Η Pepsi ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τον ρόλο του κύριου χορηγού του φετινού Wireless Festival στο Λονδίνο, ύστερα από την ανακοίνωση ότι ο Κάνιε Γουέστ θα είναι ο headline καλλιτέχνης του τριήμερου φεστιβάλ.

Οι αντιδράσεις για τις αντισημιτικές δηλώσεις του Κάνιε Γουέστ τα τελευταία χρόνια, οδήγησαν σε μαζικές επικρίσεις και την απόφαση της εταιρείας να αποσυρθεί.

Ο Αμερικανός ράπερ έχει επικριθεί έντονα ουκ ολίγες φορές για τις αντισημιτικές του δηλώσεις, για τις οποίες είχε ζητήσει συγγνώμη τον Ιανουάριο.

Μάλιστα ο Βρετανός πρωθυπουργός, χαρακτήρισε «βαθιά ανησυχητικό» το γεγονός ότι ο θα είναι το κεντρικό πρόσωπο στο φεστιβάλ.

Η έντονα αμφιλεγόμενη εικόνα του Κάνιε Γουεστ

Η ανακοίνωση της Pepsi ακολούθησε την απόσυρση της υποστήριξης της Diageo, της εταιρείας που εκπροσωπεί δημοφιλή brands όπως Johnnie Walker και Captain Morgan, οι οποίοι επίσης εμφανίζονταν ως χορηγοί στο site του φεστιβάλ.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι η Diageo ενημέρωσε τους διοργανωτές για τις ανησυχίες της και, ως έχει, δεν θα χορηγήσει το Wireless Festival.

Την ίδια ώρα, ο ηγέτης των Φιλελέυθερων Δημοκρατών, πρότεινε η κυβέρνηση να απαγορεύσει στον διάσημο ράπερ την είσοδο στη Βρετανία, τονίζοντας την ανάγκη να αντιμετωπιστεί πιο αυστηρά η αντισημιτική ρητορική.

Παράλληλα, η ηγέτιδα των Συντηρητικών, υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να δίνεται βήμα σε άτομα που εκφράζουν αντισημιτικές απόψεις ή που ενθαρρύνουν τη βία.

Ο Κάνιε Γουεστ έχει στο παρελθόν απαγορευτεί σε χώρες, όπως η Αυστραλία, λόγω των αντισημιτικών του δηλώσεων, ενώ έχει δημιουργήσει προϊόντα με ναζιστικά σύμβολα και έχει εμφανιστεί σε δημόσιες εκδηλώσεις με αμφιλεγόμενο περιεχόμενο.

Παρά τις δηλώσεις συγγνώμης και τις προσπάθειες αποκατάστασης, η δημόσια εικόνα του παραμένει έντονα αμφιλεγόμενη.

Με πληροφορίες από BBC



