Η Πάρις Χίλτον παίρνει μέρος στον αγώνα κατά των AI deepfakes - «Είναι η σύγχρονη μορφή θυματοποίησης»

Η Πάρις Χίλτον ενώθηκε με τη βουλευτή των ΗΠΑ Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές για να προωθήσουν τη θέσπιση νομικών προστασιών για τα θύματα πορνογραφικού υλικού deepfake που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη.

Ένα ερωτικό βίντεο που κυκλοφόρησε χωρίς τη συγκατάθεσή της στις αρχές της δεκαετίας του 2000 συνέβαλε στο να γίνει η Πάρις Χίλτον παγκοσμίως γνωστή.

Η κληρονόμος και επιχειρηματίας συνέκρινε όσα βίωσε τότε με τη σημερινή, ολοένα και πιο έντονη κρίση πορνογραφικών deepfakes μέσω τεχνητής νοημοσύνης, η οποία στοχοποιεί γυναίκες και κορίτσια σε όλο τον κόσμο.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ρυθμιστικές αρχές διεθνώς έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα, με το chatbot Grok του Έλον Μασκ να βρίσκεται στο επίκεντρο των αντιδράσεων.

Απαντώντας σε εντολές χρηστών, το Grok παρήγαγε εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες που «γδύνουν» πραγματικές γυναίκες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανήλικα κορίτσια. Αν και η εταιρεία xAI δήλωσε ότι «εφάρμοσε τεχνολογικά μέτρα» για να αποτρέψει την επεξεργασία τέτοιων εικόνων, ερευνητές διαπίστωσαν ότι αυτά τα μέτρα μπορούσαν να παρακαμφθούν.

«Η πορνογραφία deepfake έχει εξελιχθεί σε επιδημία», δήλωσε η Χίλτον σε συγκέντρωση έξω από το Καπιτώλιο την Πέμπτη. «Είναι η πιο σύγχρονη μορφή θυματοποίησης σε μαζική κλίμακα – εις βάρος των θυγατέρων σας, των αδελφών σας, των φίλων και των γειτόνων σας».

Η Χίλτον ήταν 19 ετών όταν το επίμαχο βίντεο διαδόθηκε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο διαδίκτυο, εκτοξεύοντάς την στη δημοσιότητα σε μια εποχή που χαρακτηριζόταν από αρπακτικά ταμπλόιντ τα οποία εκμεταλλεύονταν νεαρές γυναίκες στο δημόσιο προσκήνιο.

«Ο κόσμος το αποκάλεσε σκάνδαλο – δεν ήταν. Ήταν κακοποίηση. Δεν υπήρχαν τότε νόμοι για να με προστατεύσουν, δεν υπήρχαν καν λέξεις για να περιγράψουν αυτό που μου είχε συμβεί», είπε η Χίλτον, μιλώντας δημόσια για πρώτη φορά για το περιστατικό του 2004.

«Έχασα τον έλεγχο του σώματός μου, της φήμης μου. Μου έκλεψαν το αίσθημα ασφάλειας και την αυτοεκτίμησή μου και πάλεψα σκληρά για να τα ξανακερδίσω», πρόσθεσε.

Η 44χρονη δήλωσε ότι πλέον θέλει να χρησιμοποιήσει την ιστορία της για να βοηθήσει άλλα κορίτσια και νέες γυναίκες που υφίστανται εκμετάλλευση στο διαδίκτυο από κακοποιητές που χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Γι’ αυτό, όπως είπε, συνεργάστηκε με τις βουλευτίνες Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές και Λόρελ Λι για να προωθήσουν τον νόμο DEFIANCE Act (Disrupt Explicit Forged Images and Non-Consensual Edits).

Το νομοσχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γερουσία την περασμένη εβδομάδα και πρέπει πλέον να συζητηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, θα δίνει στα θύματα deepfakes τη νομική δυνατότητα να κινηθούν δικαστικά κατά των δραστών τους.

«Δεν πρόκειται μόνο για την τεχνολογία, αλλά για την εξουσία», δήλωσε η Χίλτον. «Για κάποιον που χρησιμοποιεί την εικόνα ενός άλλου ανθρώπου για να τον ταπεινώσει, να τον φιμώσει και να του αφαιρέσει την αξιοπρέπειά του. Όμως τα θύματα αξίζουν κάτι περισσότερο από απλές εκ των υστέρων συγγνώμες – αξίζουμε δικαιοσύνη».

Η Χίλτον αποκάλυψε επίσης ότι έχει στοχοποιηθεί από 100.000 σεξουαλικοποιημένα deepfakes που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη.

«Κανένα από αυτά δεν είναι αληθινό, κανένα δεν έγινε με συναίνεση. Και κάθε φορά που εμφανίζεται ένα καινούριο, επιστρέφει αυτό το φρικτό συναίσθημα, ο φόβος ότι κάπου κάποιος το βλέπει αυτή τη στιγμή και νομίζει ότι είναι πραγματικό», είπε.

