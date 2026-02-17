Η παράξενη «συνεργασία» της Ναόμι Κάμπελ με τον Έπσταϊν

Στα εκατομμύρια των εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σχετικά με τον καταδικασμένο δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων Jeffrey Epstein, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του κόσμου της μόδας εμφανίζεται ξανά και ξανά: η Naomi Campbell.

Ανταλλαγές email δείχνουν ότι η Campbell, 55 ετών, ζήτησε να πετάξει με το ιδιωτικό του αεροπλάνο και είπε ότι θα συναντούσε τον Epstein στην έπαυλή του στη Νέα Υόρκη. Εκείνος ήταν προσκεκλημένος εκ μέρους της σε πολυτελείς εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα σχέδια τα έκλεινε συνήθως η επί σειρά ετών βοηθός του Epstein, Lesley Groff.

«Θέλω να δω τον Jeffrey», έγραψε η Campbell σε ένα email του 2015 προς την Groff συζητώντας τα επερχόμενα ταξίδια της. Υπέγραφε με ένα «exhausted babes» (εξαντλημένη, μωρά μου).

Και σε συνεντεύξεις με ομοσπονδιακούς ερευνητές, ανώνυμα θύματα είπαν ότι ο Epstein τα σύστησε στο βρετανικό supermodel σε διάφορες κοσμικές εκδηλώσεις, και ότι είδαν το μοντέλο στην έπαυλή του και στο νησί του. Τα έγγραφα δείχνουν ότι η Campbell παρέμεινε στην τροχιά του κυρίου Epstein πολύ μετά την καταδίκη του στη Φλόριντα το 2008 ως προαγωγού ανηλίκων, και ρίχνουν νέο φως στο βάθος της «συνεργασίας» τους.

Ένας δικηγόρος της Campbell, δήλωσε σε μια μακροσκελή δήλωση μέσω email ότι η πελάτισσά του δεν είχε γνώση της «ειδεχθούς εγκληματικής συμπεριφοράς» του Epstein μέχρι μετά τη σύλληψή του το 2019 και δεν είχε καμία επαφή μαζί του μετά από αυτό. Πρόσθεσε ότι η Campbell ζούσε στη Μόσχα από το 2008 έως το 2013 και «δεν είχε ιδέα ότι ο Epstein ήταν καταγεγραμμένος δράστης σεξουαλικών εγκλημάτων».

Μια έρευνα από τους New York Times διαπίστωσε ότι το όνομα της Campbell εμφανίζεται σε σχεδόν 300 έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ένα έγγραφο με τίτλο «Λίστα ανθρώπων που χρειάζονται τη διεύθυνση του JE!» απαριθμεί την Campbell και αρκετές δεκάδες άλλους ανθρώπους κάτω από ένα σύνολο οδηγιών για το πώς να στέλνουν γράμματα, καρτ ποστάλ και βιβλία στη φυλακή της Φλόριντα όπου ο Epstein άρχισε να εκτίει την ποινή του το καλοκαίρι του 2008.

Όταν στρατολογούσε ανήλικες, ο Epstein φαινόταν να χρησιμοποιεί ως δέλεαρ τη σύνδεσή του με την Campbell για να τις πείσει ότι μια καριέρα στο modeling ήταν εφικτή, σύμφωνα με μεταγραφές συνεντεύξεων του F.B.I. Το 2020, ένα ανώνυμο θύμα που γνώρισε τον Epstein όταν ήταν 15 ετών είπε ότι ο Epstein είχε υποσχεθεί να της βρει δουλειές στη Victoria’s Secret και της είπε ότι γνώριζε την Campbell, η οποία έχει κάνει πασαρέλα στις περίφημες επιδείξεις μόδας της μάρκας, και τον Leslie Wexner, ο οποίος ήταν τότε ο διευθύνων σύμβουλος της μητρικής εταιρείας της Victoria’s Secret.

Αφού ο Epstein αποφυλακίστηκε το 2009 και ήταν καταγεγραμμένος δράστης σεξουαλικών εγκλημάτων, παρέμεινε σε επαφή με την κυρία Campbell, παρέχοντάς της φαινομενικά πρόσβαση στο δίκτυό του.

Η σχέση τους φαινόταν να πηγαίνει μακρύτερα από το να συχνάζουν στους ίδιους κύκλους της ελίτ. Η διαδικτυακή αλληλογραφία της Campbell δείχνει ότι το μοντέλο ένιωθε άνετα με την Groff και τον Epstein. Ένα email του 2010 προς τον Epstein από την Groff, για παράδειγμα, τον ενημέρωνε ότι «η Naomi Campbell έκανε περιποίηση προσώπου και είπε ότι θα καλέσει αργότερα».

Σε μια ανταλλαγή email του 2016, ένας συνεργάτης του Epstein ρωτά αν η κυρία Campbell μπορεί να χρησιμοποιήσει «το αεροπλάνο». Αργότερα, στην ίδια ανταλλαγή, ένας άλλος συνεργάτης του κυρίου Epstein παίρνει οδηγίες να βρει ένα τσάρτερ για την κυρία Campbell «για να πάει από τη Νέα Υόρκη στο Μαϊάμι απόψε και να πετάξει πίσω το Σάββατο ή την Κυριακή!!».

Στη δήλωσή του μέσω email, ο δικηγόρος της κυρίας Campbell είπε ότι η πελάτισσά του «ήταν στο αεροπλάνο του Epstein σε λίγες περιπτώσεις, αλλά ποτέ δεν παρατήρησε οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά οποιουδήποτε είδους».

Με στοιχεία από τους Νew York Times