Η παράξενη «σιωπή» του Τζέι Ντι Βανς για τη Βενεζουέλα

Το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με μια μικρή ομάδα ανώτερων αξιωματούχων της κυβέρνησής του και αποφάσισε να εγκρίνει μια επιχείρηση στο Καράκας για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, παρόντες ήταν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, ο Νταν Κέιν, πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, και ο Στίβεν Μίλερ, ο πιο καθοριστικός σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου.

Αξιοσημείωτη ήταν η απουσία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς. Το Σάββατο, όταν η ίδια ομάδα ανακοίνωσε ότι η επίθεση είχε στεφθεί με επιτυχία, ο Βανς δεν ήταν ούτε τότε παρών. Ένα λεπτομερές ρεπορτάζ της Wall Street Journal για τους μήνες προετοιμασίας που προηγήθηκαν της επίθεσης δεν ανέφερε ούτε μία φορά το όνομα του Αμερικανού αντιπροέδρου.

Ο αποκλεισμός του Βανς μπορεί να οφείλεται εν μέρει σε ιδεολογικούς λόγους, αναφέρει άρθρο του New Yorker. Ο Βανς, που υπηρέτησε στο Ιράκ, έχει υπάρξει από τους πιο έντονους επικριτές του αμερικανικού παρεμβατισμού κατά τη δεύτερη θητεία Τραμπ, τόσο πριν μπει στον Λευκό Οίκο όσο και μετά. Αυτό ίσως εξηγούσε την απουσία του.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Βανς τελικά παρουσίασε τη θέση του υπέρ της επίθεσης. Υποστήριξε ότι η Βενεζουέλα του Μαδούρο αποτελούσε πηγή ναρκωτικών και «κέντρο κερδοφορίας για όλα τα καρτέλ της Λατινικής Αμερικής». Ο Βανς αναγνώρισε ότι υπήρχαν «πολλές κριτικές για το πετρέλαιο», αναφερόμενος στις ανησυχίες ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούσαν αποτελεσματικά τη δύναμή τους για να κλέψουν τα σημαντικά αποθέματα της Βενεζουέλας, χωρίς καν να προσποιούνται ότι έχουν αρχές.

Πριν από είκοσι χρόνια, συνέχισε ο Βανς, υπό το προηγούμενο καθεστώς, «η Βενεζουέλα απαλλοτρίωσε αμερικανική πετρελαϊκή περιουσία και μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούσε αυτή την κλεμμένη περιουσία για να πλουτίσει και να χρηματοδοτήσει τις ναρκοτρομοκρατικές της δραστηριότητες». Ο Βανς συνέχισε: «Κατανοώ την ανησυχία για τη χρήση στρατιωτικής δύναμης, αλλά πρέπει απλώς να επιτρέψουμε σε έναν κομμουνιστή να κλέβει τα πράγματά μας στον ημισφαίριο μας και να μην κάνουμε τίποτα;»

Τις ημέρες που ακολούθησαν την επιδρομή, ο Λευκός Οίκος παρουσίασε μια σειρά από αντιφατικά σχέδια και αιτιολογήσεις. Το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «διοικούν» πλέον τη Βενεζουέλα. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι του Τραμπ δεν είχαν διατηρήσει στρατεύματα στη χώρα και άφησαν την αντιπρόεδρο του Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκες, να πάρει τα ηνία. Αυτή σύντομα προσπάθησε να συσπειρώσει τους συμπατριώτες της ενάντια στην Ουάσινγκτον.

Στη συνέχεια, το πρωί της Κυριακής, ο Ρούμπιο προσέφερε μια διευκρίνιση: ο ρόλος των ΗΠΑ θα περιοριζόταν στη συνέχιση της επιβολής «καραντίνας» στο πετρέλαιο, ουσιαστικά ενός ναυτικού αποκλεισμού, ως μέσο πίεσης για την προώθηση πιο φιλικών πολιτικών από την Καράκας. Ωστόσο, ο αποκλεισμός αυτός ίσχυε ήδη πριν από τη σύλληψη του Μαδούρο και δεν έμοιαζε σε τίποτα με σχέδιο «διαχείρισης» της χώρας.

Ανάμεσα στους συμβούλους του Τραμπ, το όραμα του Ρούμπιο είναι το πιο ξεκάθαρο. «Η πρόθεσή του είναι αντικομμουνιστική», σχολιάζει το άρθρο του New Yorker. Αξιωματούχοι της Κούβας, είπε ο Ρούμπιο στο NBC, «είναι αυτοί που στήριζαν τον Μαδούρο. Ολόκληρη η εσωτερική του δύναμη ασφαλείας, ο μηχανισμός εσωτερικής ασφάλειας, ελέγχεται πλήρως από Κουβανούς». Την προηγούμενη ημέρα, στο Μαρ-α-Λάγκο, ο Ρούμπιο είχε πει: «Αν ζούσα στην Αβάνα και ήμουν στην κυβέρνηση, θα ανησυχούσα».

Ο Στίβεν Μίλερ, εν τω μεταξύ, «υιοθέτησε μια πιο μεγαλεπήβολη ιστορική θεώρηση, ενός ανανεωμένου ιμπεριαλιστικού προγράμματος», αναφέρει χαρακτηριστικά ο New Yorker.

«Λίγο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η Δύση διέλυσε τις αυτοκρατορίες και τις αποικίες της και άρχισε να στέλνει τεράστια ποσά από τη βοήθεια που χρηματοδοτούσαν οι φορολογούμενοι σε αυτά τα πρώην εδάφη», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η Δύση άνοιξε τα σύνορά της, σε μια μορφή αντίστροφης αποικιοκρατίας, παρέχοντας κοινωνική πρόνοια και, ως εκ τούτου, εμβάσματα, ενώ παράλληλα παρείχε στους νεοαφιχθέντες και τις οικογένειές τους όχι μόνο πλήρη δικαιώματα, αλλά και προνομιακή νομική και οικονομική μεταχείριση σε σχέση με τους γηγενείς πολίτες. Το νεοφιλελεύθερο πείραμα, στην ουσία του, ήταν μια μακρά αυτοτιμωρία των τόπων και των λαών που έχτισαν τον σύγχρονο κόσμο». Μιλώντας με τον Τζέικ Τάπερ στο CNN τη Δευτέρα, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να καταλάβουν τη Γροιλανδία αν το ήθελαν. «Ζούμε σε έναν κόσμο, στον πραγματικό κόσμο, Τζέικ, που κυβερνάται από τη δύναμη, που κυβερνάται από τη βία, που κυβερνάται από την εξουσία. Αυτοί είναι οι σιδηροί νόμοι του κόσμου από την αρχή του χρόνου».

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο αδελφός της Ροντρίγκες, της μεταβατικής προέδρου της Βενεζουέλας, είχε πραγματοποιήσει συνομιλίες πέρυσι με αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον και έθεσε το ερώτημα τι μπορεί να τους είχε υποσχεθεί. Την ίδια ώρα, ο Τραμπ συνέχιζε να μιλά όχι για αντικομμουνισμό ή ναρκοδιακίνηση αλλά για πετρέλαιο. Μέσα στο Air Force One, είπε ότι «οι πετρελαϊκές εταιρείες θα μπουν και θα ξαναχτίσουν αυτό το σύστημα». (Οι ίδιες οι εταιρείες δήλωσαν ότι δεν είχαν ερωτηθεί· η πλημμύρα της αγοράς με νέα προσφορά δεν θα εξυπηρετούσε τα εταιρικά κέρδη.)

Η γενική απουσία του Βανς, σε ό,τι αφορά στη Βενεζουέλα έχει εκληφθεί ως έκφραση της ιδεολογικής του ταυτότητας.

«Είναι ειρηνιστής, τουλάχιστον σε σχέση με τον κόσμο του Τραμπ, και αυτή η επιχείρηση ήταν για τους σκληροπυρηνικούς», σχολιάζει χαρακτηστικά το άρθρο του New Yorker.

Μια δημοσκόπηση CBS/YouGov πριν από την επίθεση έδειξε ότι το 70% των Αμερικανών αντιτίθεντο σε στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα· μια ταχεία δημοσκόπηση της YouGov αμέσως μετά τη σύλληψη του Μαδούρο έδειξε ότι μόλις το 36% των ερωτηθέντων υποστήριζαν «έντονα ή κάπως» την επιχείρηση.

