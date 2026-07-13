«Η παιδική ηλικία δεν περιμένει»: Η ΕΕ θα θεσπίσει κατώτατο όριο ηλικίας για τα social media

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να θεσπίσει κατώτατο όριο ηλικίας για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης χωρίς γονική επίβλεψη, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις τους στην υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών.

«Το ζήτημα δεν είναι αν τα παιδιά μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά αν και πότε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να έχουν πρόσβαση στα παιδιά μας», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η ανακοίνωση έγινε κατά την παρουσίαση έκθεσης ομάδας ειδικών, η οποία συστάθηκε το 2025 για να εξετάσει τρόπους περιορισμού των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι στο διαδίκτυο.

Οι ειδικοί εισηγούνται τα παιδιά κάτω των 13 ετών να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο για περιορισμένο χρόνο και υπό την επίβλεψη γονέα, κηδεμόνα ή εκπαιδευτικού. Προτείνουν επίσης να αποφεύγεται εντελώς η έκθεση σε οθόνες πριν από την ηλικία των τριών ετών και η επαφή με την τεχνολογία να γίνεται σταδιακά μέχρι τα 13.

Η Επιτροπή εξετάζει ένα σύστημα διαφορετικών περιορισμών ανά ηλικιακή ομάδα, χωρίς να έχει ακόμη ανακοινώσει συγκεκριμένο ενιαίο όριο. Θα αξιολογήσει επίσης ποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες θεωρούνται επιβλαβείς για τους ανηλίκους.

Η φον ντερ Λάιεν αναγνώρισε ότι κανένα σύστημα δεν θα είναι απολύτως αποτελεσματικό από την αρχή, αλλά υποστήριξε ότι οι κοινωνικές συνήθειες μπορούν να αλλάξουν σταδιακά, όπως συνέβη με την καθιέρωση της ζώνης ασφαλείας.

Αθήνα, Παρίσι και Κοπεγχάγη συγκαταλέγονται στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που πιέζουν για αυστηρότερους ηλικιακούς περιορισμούς. «Η παιδική ηλικία δεν περιμένει και, όταν χαθεί, δεν μπορούμε να την πάρουμε πίσω», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής.

Με πληροφορίες από Politico

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