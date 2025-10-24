Η Ουγγαρία στους δρόμους: Μαζικές συγκεντρώσεις Ορμπάν και Μάγιαρ ενόψει των εκλογών

Εκατοντάδες χιλιάδες Ούγγροι πλημμύρισαν την Πέμπτη το κέντρο της Βουδαπέστης, σε δύο αντίπαλες συγκεντρώσεις που ανέδειξαν το έντονα πολωμένο πολιτικό σκηνικό της χώρας ενόψει των εθνικών εκλογών του Απριλίου 2026.

Η μία πλευρά, οι υποστηρικτές του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, συγκεντρώθηκαν από το πρωί στη γέφυρα του Δούναβη και κατευθύνθηκαν προς το νεογοτθικό κτίριο του κοινοβουλίου, σε αυτό που οι διοργανωτές αποκάλεσαν «πορεία ειρήνης». Η εκδήλωση συνέπεσε με την Ημέρα Μνήμης της Επανάστασης του 1956, εθνική εορτή για την αποτυχημένη αντισοβιετική εξέγερση που καταπνίγηκε από τον Κόκκινο Στρατό.

Ωστόσο, η πορεία πήρε έντονα αντιευρωπαϊκό και αντιουκρανικό χαρακτήρα, με συνθήματα όπως «Δεν θέλουμε να πεθάνουμε για την Ουκρανία» και επιθέσεις του Όρμπαν κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ομιλία του, διάρκειας περίπου 40 λεπτών, ο Ούγγρος πρωθυπουργός κατηγόρησε το Κίεβο και τους συμμάχους του ότι «έφεραν την Ευρώπη στον πόλεμο» και ότι είναι πρόθυμοι «να στείλουν άλλους να πεθάνουν».

Συγκέντρωση Όρμπαν / Φωτ: EPA

Ο Όρμπαν, ο οποίος διατηρεί φιλικές σχέσεις με το Κρεμλίνο και αντιτίθεται σθεναρά στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, υποστήριξε ότι το Κίεβο «έχει πάψει να είναι κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος». Δήλωσε ότι στηρίζει «στρατηγική εταιρική σχέση» με την Ουκρανία, αλλά τόνισε πως δεν μπορεί να ενταχθεί «ούτε στην αμυντική, ούτε στην οικονομική συμμαχία» της Ευρώπης, γιατί «θα φέρει πόλεμο, θα πάρει τα χρήματά μας και θα καταστρέψει την οικονομία μας».

Συγκέντρωση Όρμπαν / Φωτ: EPA

Συγκέντρωση Όρμπαν / Φωτ: EPA

Μαζική συγκέντρωση Μάγιαρ στο κέντρο της Βουδαπέστης

Αργότερα το απόγευμα, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Πέτερ Μάγιαρ απάντησε με δική του μαζική συγκέντρωση στην Πλατεία των Ηρώων, όπου δεκάδες χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν την περιοχή φωνάζοντας συνθήματα όπως «Russians go home». Πρόκειται για σύνθημα της εξέγερσης του 1956 που πλέον αποκτά νέο νόημα, καθώς πολλοί Ούγγροι θεωρούν ότι ο Όρμπαν έχει φέρει τη χώρα υπερβολικά κοντά στη Μόσχα.

Συγκέντρωση Μάγιαρ / Φωτ: EPA

Στην ομιλία του, ο 44χρονος Μάγιαρ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι οδήγησε τη χώρα στη φτώχεια, κάνοντας κατάχρηση δημόσιων πόρων και διχάζοντας τους πολίτες. «Θέλω να υπάρξει αλλαγή σε αυτή τη χώρα. Έχω κουραστεί από τα τελευταία 15 χρόνια», δήλωσε μία από τις συμμετέχουσες, η Ζανέτ Κις, που ταξίδεψε από τη δυτική Ουγγαρία για να συμμετάσχει στη συγκέντρωση.

Συγκέντρωση Μάγιαρ / Φωτ: EPA

Πρώην μέλος του κυβερνώντος κόμματος Fidesz και νομικός, ο Μάγιαρ αναδείχθηκε πολιτικά μόλις πέρυσι, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως συντηρητικό αλλά ανεξάρτητο αντίπαλο του Όρμπαν. Εστιάζει στα προβλήματα που ταλανίζουν την καθημερινότητα των Ούγγρων, όπως ο πληθωρισμός, οι υποψίες διαφθοράς στην κυβέρνηση και το ανεπαρκές σύστημα υγείας.

Το αγροτικό τμήμα της χώρας —η σταθερή εκλογική βάση του Όρμπαν— αποτελεί τώρα κεντρικό στόχο της εκστρατείας του Μάγιαρ, ο οποίος ολοκλήρωσε πρόσφατα μια εθνική περιοδεία 80 ημερών, πραγματοποιώντας ανοικτές συναντήσεις σε πόλεις και χωριά.

Παράλληλα, επιχειρεί να χαμηλώσει τους τόνους, ζητώντας από τους υποστηρικτές του να «δεχθούν τους πολιτικούς τους αντιπάλους» μετά τις εκλογές του Απριλίου, των οποίων η ακριβής ημερομηνία δεν έχει ακόμη οριστεί.

Με πληροφορίες από Euronews