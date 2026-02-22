Η Ουγγαρία πρόκειται να ασκήσει βέτο στο 20ό πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας

Η Ουγγαρία δεσμεύτηκε να μπλοκάρει το 20ό πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, απειλώντας να υπονομεύσει τις προσπάθειες των Βρυξελλών να αυξήσουν την πίεση προς τη Μόσχα ενόψει της τέταρτης επετείου της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Στο αυριανό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, η ΕΕ σκοπεύει να υιοθετήσει το 20ό πακέτο κυρώσεων. Η Ουγγαρία θα το μπλοκάρει», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών Πίτερ Σίγιαρτο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή.

Η θέση της Ουγγαρίας

Ο Σίγιαρτο πρόσθεσε ότι η Βουδαπέστη «δεν θα επιτρέψει να προχωρήσουν αποφάσεις σημαντικές για το Κίεβο» έως ότου ο αγωγός Druzhba, ο οποίος μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο μέσω της Ουκρανίας στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία, αλλά έχει υποστεί ζημιές από τις πρόσφατες σφοδρές ρωσικές επιθέσεις, επαναλάβει τις παραδόσεις πετρελαίου στις δύο χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.

Οι Βρυξέλλες στόχευαν στο πακέτο κυρώσεων, το οποίο περιλαμβάνει μια προτεινόμενη απαγόρευση παροχής θαλάσσιων υπηρεσιών σε δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ρωσικά ορυκτά καύσιμα, να συμφωνηθεί σε συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα – την ημέρα πριν από την επέτειο της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου.

Ο φιλικός προς τη Μόσχα πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, έχει απειλήσει επανειλημμένα να μπλοκάρει προηγούμενα πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αλλά τελικά πάντα υποχωρούσε.

Η ανακοίνωση του Σίγιαρτο έρχεται εν μέσω της απότομης επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ Βουδαπέστης και Κιέβου. Ο Όρμπαν έχει επανειλημμένα κατηγορήσει την Ουκρανία ότι υποστηρίζει το κόμμα της αντιπολίτευσης του Πέτερ Μάγιαρ, το Tisza, ενόψει των κοινοβουλευτικών εκλογών του Απριλίου – μια κατηγορία που αρνείται σθεναρά το Κίεβο.

Την Παρασκευή, η Βουδαπέστη ανακοίνωσε επίσης ότι θα μπλοκάρει ένα δάνειο της ΕΕ ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Κίεβο, το οποίο είχε συμφωνηθεί πολιτικά από τους ηγέτες της Ένωσης τον Δεκέμβριο. Τα χρήματα αυτά αποτελούν σημαντικό ζήτημα για την Ουκρανία, η οποία αναμένεται να εξαντλήσει τα οικονομικά της αποθέματα τον Απρίλιο και αντιμετωπίζει ολοένα και πιο σφοδρές ρωσικές επιθέσεις κατά των ενεργειακών και πολιτικών υποδομών της, συμπεριλαμβανομένου του αγωγού Druzhba.

Οι ουκρανικές αρχές αναφέρουν ότι από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί 217 επιθέσεις κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Με πληροφορίες από Euractiv