Η οργάνωση των Αμερικανών προσκόπων κατήργησε τους χώρους για ΛΟΑΤΚΙ+ νέους μετά την πίεση του Πενταγώνου

Στη μεγάλη πανεθνική συνάντηση της Scouting America, εκεί όπου περίπου 15.000 πρόσκοποι, αρχηγοί και εθελοντές συγκεντρώθηκαν στα βουνά της Δυτικής Βιρτζίνια για δέκα ημέρες δραστηριοτήτων, έλειπε φέτος κάτι που τα προηγούμενα χρόνια η ίδια η οργάνωση παρουσίαζε ως κατάκτηση: οι ειδικοί χώροι κοινότητας και υποστήριξης για ΛΟΑΤΚΙ+ νέους, κορίτσια και προσκόπους από φυλετικές μειονότητες.

Η αλλαγή δεν έγινε σε ουδέτερο χρόνο. Έρχεται μετά την πίεση του Πενταγώνου και του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος είχε απειλήσει να διακόψει την εκατονταετή συνεργασία του υπουργείου με τη Scouting America αν η οργάνωση δεν απομακρυνόταν από πρωτοβουλίες διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης. Για τον Χέγκσεθ, αυτές οι πολιτικές ήταν ακόμη ένα παράδειγμα «woke» κουλτούρας. Για πολλούς προσκόπους και στελέχη, ήταν το σημείο όπου παιδιά που συχνά νιώθουν αόρατα μπορούσαν να υπάρξουν χωρίς φόβο.

Facebook Twitter Στολή προσκόπου με σήματα και σύμβολο στα χρώματα του ουράνιου τόξου, σε εικόνα από την παλιά μάχη για τη συμπερίληψη στους Αμερικανούς προσκόπους φωτογραφία: Getty images

Η Scouting America, που μέχρι πρόσφατα ήταν γνωστή ως Boy Scouts of America, άλλαξε όνομα το 2024 για να σηματοδοτήσει ένα πιο συμπεριληπτικό προφίλ, καθώς όλο και περισσότερα κορίτσια συμμετείχαν στις δράσεις της. Τα τελευταία χρόνια, μεγάλα εθνικά προσκοπικά γεγονότα περιλάμβαναν ειδικούς χώρους για κορίτσια, ΛΟΑΤΚΙ+ προσκόπους, προσκόπους με αναπηρία και προσκόπους από διαφορετικές φυλετικές κοινότητες. Στο φετινό National Jamboree, αυτοί οι χώροι καταργήθηκαν.

Το Πεντάγωνο και η Scouting America είχαν καταλήξει τον Φεβρουάριο σε συμφωνία για τη διατήρηση της συνεργασίας τους, όμως οι δύο πλευρές έχουν δώσει διαφορετικές περιγραφές για το τι ακριβώς προβλέπει. Έγγραφο έξι σελίδων που ήρθε στη δημοσιότητα έπειτα από προσφυγή του ακτιβιστή Τζέιμς Ντέιλ δείχνει ότι η εφαρμογή της συμφωνίας θα παρακολουθείται μέσα από τακτικές επαφές των δύο οργανισμών. Ο Ντέιλ δεν είναι τυχαίο πρόσωπο: είχε αποβληθεί από τους Boy Scouts στις αρχές της δεκαετίας του 1990 επειδή ήταν γκέι και είχε αργότερα κινηθεί νομικά κατά της οργάνωσης για διακρίσεις.

Η σχέση του αμερικανικού στρατού με τους προσκόπους είναι παλιά και πρακτικά σημαντική. Ο στρατός παρέχει υλικοτεχνική υποστήριξη στο National Jamboree, ενώ ορισμένα προσκοπικά τμήματα συναντώνται σε ή κοντά σε στρατιωτικές βάσεις. Αυτό ακριβώς έκανε την απειλή του Πενταγώνου τόσο ισχυρή: δεν επρόκειτο για μια απλή πολιτική διαφωνία, αλλά για μοχλό πίεσης πάνω σε έναν ιστορικό μηχανισμό κοινωνικοποίησης της αμερικανικής νεολαίας.

Η κατάργηση των χώρων προκάλεσε αποχωρήσεις. Πρόσκοποι και στελέχη που είχαν σκοπό να συμμετάσχουν αποφάσισαν τελικά να μην πάνε. Ανάμεσά τους ο Τζον Άντριου Σέγκεμπαρθ, 21χρονος Eagle Scout και γκέι, ο οποίος είχε εκλεγεί από τους συνομηλίκους του σε εθνική θέση της οργάνωσης το 2024 και περίμενε να στελεχώσει τον χώρο για ΛΟΑΤΚΙ+ προσκόπους και συμμάχους. Για εκείνον, η ακύρωση αυτών των χώρων ήταν μια απότομη αναδίπλωση από αξίες που η ίδια η Scouting America έλεγε ότι υπηρετούσε.

Άλλοι αποφάσισαν να μείνουν. Η Λέιλα Γκρέις, τρανς βοηθός αρχηγού, είχε βρει σε έναν τέτοιο κοινοτικό χώρο το πρώτο μέρος όπου μπορούσε να μιλήσει ανοιχτά για την ταυτότητά της. Όταν οι χώροι ακυρώθηκαν, σκέφτηκε να αποχωρήσει από το φετινό jamboree. Τελικά πήγε και εργάστηκε εθελοντικά σε έναν χώρο που ασχολείται με ζητήματα όπως η ψυχική υγεία, η επισιτιστική ασφάλεια και η εκπαίδευση. Για να καλύψει όσο μπορούσε το κενό, φόρεσε εμφανώς σύμβολα της λεσβιακής και της τρανς σημαίας.

Η υπόθεση δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να ξηλωθεί η συμπερίληψη όταν η κρατική εξουσία τη βαφτίζει ιδεολογική απειλή. Στην περίπτωση της Scouting America, δεν μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο ή έναν χώρο ακτιβισμού, αλλά για έναν από τους πιο παραδοσιακούς θεσμούς νεανικής διαπαιδαγώγησης στις ΗΠΑ. Εκεί ακριβώς έχει βάρος η αλλαγή: επειδή δείχνει ότι η επίθεση στις πολιτικές διαφορετικότητας δεν περιορίζεται στα γραφεία, στις εταιρείες ή στα υπουργεία. Φτάνει μέχρι τις σκηνές, τα σήματα, τις καλοκαιρινές διοργανώσεις και τους χώρους όπου οι νέοι μαθαίνουν πώς να ανήκουν.

Η Scouting America δήλωσε ότι παραμένει πλήρως δεσμευμένη στο να υποδέχεται και να υπηρετεί όλους τους νέους, χωρίς όμως να απαντήσει συγκεκριμένα στα ερωτήματα για τις αλλαγές στο jamboree. Για τους προσκόπους που περίμεναν να βρουν εκεί έναν ασφαλή χώρο, η διατύπωση δεν αρκεί.

Αυτό που είδαν ήταν μια οργάνωση που, μπροστά στην πίεση του Πενταγώνου, απέσυρε από τη διοργάνωσή της ακριβώς τα σημεία όπου οι πιο ευάλωτοι νέοι μπορούσαν να αναγνωριστούν.

Με στοιχεία από Washington Post