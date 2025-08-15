Η ώρα της κρίσης στην Αλάσκα: Ο Τραμπ συναντά τον Πούτιν για την ειρήνη στην Ουκρανία

Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι βρίσκονται στην πολιτεία της Αλάσκας, ενόψει της πολυαναμενόμενης συνάντησης της Παρασκευής μεταξύ των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η συνάντηση σηματοδοτεί την πρώτη επαφή των δύο ηγετών μετά από έξι χρόνια, με τον Τραμπ να επιχειρεί να υλοποιήσει μια βασική προεκλογική του δέσμευση: τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος αυτοπαρουσιάζεται ως «παγκόσμιος ειρηνοποιός», ελπίζει να αξιοποιήσει τη σχέση του με τον Πούτιν ώστε να σημειώσει πρόοδο εκεί όπου άλλοι απέτυχαν. Την Πέμπτη εκτίμησε πως υπάρχει «25% πιθανότητα» η συνάντηση να μην καταλήξει σε συμφωνία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει αποκλειστεί από τις συνομιλίες και προειδοποίησε ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις ληφθούν ερήμην του θα είναι «άνευ νοήματος».

Στο Άνκορατζ, πέρα από την παρουσία διεθνών ΜΜΕ, λίγα δείχνουν ότι πλησιάζει μια συνάντηση τόσο υψηλού επιπέδου. Δημοσιογράφοι συνυπάρχουν με τουρίστες από τις «48 κάτω» πολιτείες που εξερευνούν την άγρια φύση της Αλάσκας στο απόγειο της τουριστικής περιόδου. Η σύνοδος θα διεξαχθεί σε αμερικανική στρατιωτική βάση, για λόγους ασφαλείας, και αναμένεται να διαρκέσει μόλις λίγες ώρες.

Η χρονική της συγκυρία δεν είναι τυχαία: πραγματοποιείται μία εβδομάδα μετά την προθεσμία που έθεσε ο Τραμπ στη Ρωσία για επίτευξη εκεχειρίας, διαφορετικά θα επιβάλει νέες σκληρές κυρώσεις. Παρά τις ελάχιστες πιθανότητες για συμφωνία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής δευτερογενών δασμών στην Ινδία λόγω αγοράς ρωσικού πετρελαίου. Η ανακοίνωση της συνάντησης με τον Πούτιν «πάγωσε» προσωρινά την αντίστροφη μέτρηση για τις κυρώσεις, δίνοντας χρόνο και στις δύο πλευρές να επαναξιολογήσουν τις θέσεις τους.

Καθ’ όλη την εβδομάδα, η στάση της Ουάσινγκτον κυμάνθηκε από αισιοδοξία έως απειλές. Ο Τραμπ προειδοποίησε για «πολύ σοβαρές συνέπειες» εάν η Ρωσία δεν συμφωνήσει σε τερματισμό του πολέμου, ενώ από την άλλη πλευρά, σχόλιά του περί «ανταλλαγής εδαφών» προκάλεσαν ανησυχία στο Κίεβο.

Η Μόσχα παρέμεινε σιωπηλή, επαναλαμβάνοντας μόνο τη σταθερή θέση του Πούτιν: ο πόλεμος θα λήξει όταν η Ρωσία αποκτήσει πλήρη έλεγχο στις ουκρανικές περιοχές Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια, και όταν το Κίεβο αποστρατιωτικοποιηθεί και αποκλειστεί από το ΝΑΤΟ.

Παρά τα εμπόδια, ο Τραμπ δείχνει βέβαιος ότι η προσωπική του σχέση με τον Πούτιν μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία. Η έκβαση της συνάντησης έχει σημασία όχι μόνο για την ειρήνη στην Ουκρανία αλλά και για την εικόνα του Αμερικανού προέδρου στη διεθνή σκηνή.

Η Ευρώπη, όπως και η Ουκρανία, μένουν εκτός συνάντησης, παρότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες ευελπιστούν ότι ο Τραμπ θα υποστηρίξει τις θέσεις τους. Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, απέρριψε κάθε ιδέα παραχώρησης του Ντονμπάς, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή είναι «παράνομα κατεχόμενη» και ότι τυχόν υποχώρηση θα ενθαρρύνει περαιτέρω ρωσική επιθετικότητα.

Παρά τον αποκλεισμό του, ο Ουκρανός πρόεδρος θα ενημερωθεί άμεσα από τον Τραμπ μετά τη σύνοδο, με στόχο μια μελλοντική τριμερή συνάντηση.

Για το Κρεμλίνο, ωστόσο, μια συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι δεν είναι στον άμεσο ορίζοντα. Όπως σημειώνει η αναλύτρια Τατιάνα Στανόβαγια, ο βασικός στόχος του Πούτιν είναι η «γεωπολιτική ουδετεροποίηση» της Ουκρανίας, κάτι που παραμένει αμετάβλητο. Καθώς η Αλάσκα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τους δύο ηγέτες, το κοινό έδαφος στις διαπραγματεύσεις ίσως αποδειχθεί πολύ πιο δύσκολο να βρεθεί από τον ίδιο τον χώρο συνάντησης.

Με πληροφορίες από BBC