Η ομιλία της Μισέλ για την οκταετία στον Λευκό Οίκο έκανε τον Ομπάμα να δακρύσει

Ο Μπαράκ Ομπάμα εμφανίστηκε συγκινημένος κατά τα εγκαίνια του νέου Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα στο Σικάγο, όταν η σύζυγός του, Μισέλ Ομπάμα, απέτισε φόρο τιμής στην οκταετή θητεία του στον Λευκό Οίκο και στα σημαντικότερα επιτεύγματά του ως προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η πρώην πρώτη κυρία απευθύνθηκε προσωπικά στον σύζυγό της, εξυμνώντας την αντοχή και την ψυχραιμία που επέδειξε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.

«Μπαράκ, κοίταξέ με», είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας γέλια στο κοινό. «Οκτώ χρόνια μέσα στο καμίνι και ούτε μία φορά δεν λύγισες από τη ζέστη».

Καθώς η Μισέλ Ομπάμα απαριθμούσε τα επιτεύγματα της προεδρίας του —από τη μεταρρύθμιση της υγείας και την οικονομική πολιτική μέχρι την επιχείρηση που οδήγησε στον θάνατο του Οσάμα μπιν Λάντεν— ο πρώην πρόεδρος εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένος.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά της στο Νόμπελ Ειρήνης που έλαβε ο Ομπάμα το 2009, με αρκετούς σχολιαστές να τη θεωρούν έμμεση αιχμή προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει κατά καιρούς εκφράσει την επιθυμία να τιμηθεί με το ίδιο βραβείο.

Στην τελετή παρευρέθηκαν οι πρώην πρόεδροι Μπιλ Κλίντον, Τζορτζ Μπους ο νεότερος και Τζο Μπάιντεν, ενώ ο Τραμπ δεν είχε προσκληθεί.

Ένα έργο δέκα ετών αφιερωμένο στην προεδρική κληρονομιά των Ομπάμα

Το Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα που συνδέονται με πρώην Αμερικανούς προέδρους και βρισκόταν υπό σχεδιασμό εδώ και σχεδόν μία δεκαετία, από τότε που ο Μπαράκ Ομπάμα αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο το 2017.

Το συγκρότημα καταλαμβάνει έκταση περίπου 20 στρεμμάτων στο Τζάκσον Παρκ, στη νότια πλευρά του Σικάγου, κοντά στη γειτονιά όπου έζησαν οι Ομπάμα πριν μετακομίσουν στην Ουάσιγκτον.

Στην ομιλία του, ο πρώην πρόεδρος δήλωσε ότι ελπίζει το κέντρο να λειτουργήσει ως υπενθύμιση «του τι μπορούμε να πετύχουμε όταν αναλαμβάνουμε τις κοινές μας ευθύνες ως πολίτες».

Το κέντρο συνδυάζει στοιχεία μουσείου και προεδρικού αρχείου με χώρους που προορίζονται για την τοπική κοινότητα. Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται βιβλιοθήκη, στούντιο ηχογραφήσεων, γήπεδο μπάσκετ, παιδική χαρά και χώροι εκδηλώσεων.

Το μουσείο φιλοξενεί επίσης αντικείμενα από τη θητεία της Μισέλ Ομπάμα ως πρώτης κυρίας, μεταξύ των οποίων φορέματα που φόρεσε σε ορισμένες από τις πιο εμβληματικές δημόσιες εμφανίσεις της.

Η τελετή εγκαινίων εξελίχθηκε σε μια μεγάλη γιορτή της πολιτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Ομπάμα. Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό, ενώ στη σκηνή εμφανίστηκαν καλλιτέχνες όπως οι Τζένιφερ Χάντσον, Τζον Λέτζεντ, Κριστίνα Αγκιλέρα, Μπρους Σπρίνγκστιν, Στίβι Γουόντερ και οι Bono και The Edge των U2.

Με πληροφορίες από BBC