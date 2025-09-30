Η οικογένεια Τραμπ χτίζει νέο Trump Plaza στη Σαουδική Αραβία αξίας $1 δισ. δολαρίων

Η οικογενειακή επιχείρηση του Ντόναλντ Τραμπ επεκτείνεται στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα ακινήτων του Κόλπου, υπογράφοντας συμφωνία με Σαουδάραβα κατασκευαστή για έργο ανάπτυξης αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στην μεγαλύτερη παράκτια πόλη της Σαουδικής Αραβίας, τη Τζέντα.

Το έργο, ο δεύτερος προγραμματισμένος πύργος της Trump Organization στη Τζέντα, θα περιλαμβάνει γραφεία, πολυτελή διαμερίσματα και κατοικίες τύπου townhouse. Σε μια αναφορά στην εμπειρία της οικογένειας Τραμπ στον τομέα των ακινήτων στη Νέα Υόρκη, το έργο θα αποτελέσει μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου με την ονομασία “Manhattan”, που θα περιλαμβάνει ένα πάρκο εμπνευσμένο από το Central Park.

Το προγραμματισμένο Trump Plaza με την Dar Global έρχεται μετά την επίσκεψη του Τραμπ στη Σαουδική Αραβία και τις γειτονικές χώρες τον Μάιο, στην πρώτη προγραμματισμένη εξωτερική επίσκεψη της δεύτερης θητείας του. Η επίσκεψη οδήγησε σε τρισεκατομμύρια δολάρια επενδύσεων και επιχειρηματικών συμφωνιών για αμερικανικές εταιρείες, από την άμυνα έως την τεχνητή νοημοσύνη.

Νέο έργο ακινήτου στην Τζέντα

Η Trump Organization έχει επίσης παραχωρήσει την επωνυμία της στη Dar Global για έργα σε Ντουμπάι, Ομάν και Κατάρ και έχει ανακοινώσει σχέδια στη Ριάντ. Οι συνεργασίες περιλαμβάνουν γήπεδα γκολφ, ξενοδοχεία και ουρανοξύστες με την επωνυμία Trump, με την Trump Organization να εισπράττει τέλη για τη χρήση της επωνυμίας και τη διαχείριση ορισμένων ακινήτων. Ο οικονομικός κίνδυνος της αγοράς και ανάπτυξης των ακινήτων ανήκει στη Dar Global.

Ορισμένες πόλεις της περιοχής, όπως η Ριάντ και το Ντουμπάι, έχουν δει τις τιμές των ακινήτων να εκτοξεύονται τα τελευταία χρόνια, προσελκύοντας μεγάλο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών.

Η Trump Organization, υπό τη διαχείριση του γιου του προέδρου, Έρικ Τραμπ, έχει αυξήσει τις δραστηριότητες στον Κόλπο μετά τις εκλογές του προηγούμενου έτους, εγείροντας ανησυχίες για το ενδεχόμενο η οικογένεια Τραμπ να επωφελείται οικονομικά μέσω των σχέσεων με τους ηγέτες του Κόλπου ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην προεδρία. Ωστόσο, τα περιουσιακά στοιχεία του Τραμπ τηρούνται σε trust μέχρι να ολοκληρωθεί η θητεία του.

Ο Έρικ Τραμπ δήλωσε ότι αισθάνεται «τιμή» για την έναρξη του νέου έργου στη Σαουδική Αραβία. «Μαζί με τη Dar Global δημιουργούμε έναν προορισμό που θα θέσει νέα πρότυπα», τόνισε.

Το τελευταίο έργο της οικογένειας Τραμπ στη Σαουδική Αραβία έρχεται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση του Τραμπ προσπαθεί να επιτύχει έναν από τους βασικούς στόχους εξωτερικής πολιτικής — να πείσει τη Σαουδική Αραβία να ομαλοποιήσει τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Η Σαουδική Αραβία έχει καταδικάσει τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και έχει δηλώσει ότι δεν θα ομαλοποιήσει τις σχέσεις χωρίς την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

Το νέο έργο στην Τζέντα θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο 1 εκατομμυρίου τετραγωνικών μέτρων που η εταιρεία Dar Al Arkan, μητρική της Dar Global, αγόρασε με άλλους συνεργάτες φέτος σε συμφωνία 1,19 δισ. δολαρίων, μια ρεκόρ-αγορά γης για την πόλη. Η Dar Global είχε ξεκινήσει πέρυσι τον Δεκέμβριο έναν Trump Tower αξίας 533 εκατ. δολαρίων στην Τζέντα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Dar Global, Ziad El Chaar, χαρακτήρισε το Trump Plaza στην Τζέντα «ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα» που έχει επιχειρήσει η εταιρεία.

«Αυτή είναι πραγματικά μια ευκαιρία ανάπτυξης που συμβαίνει μία φορά στη ζωή», δήλωσε ο πρόεδρος της Dar Al Arkan, Yousef al-Shelash.

Με πληροφορίες από Financial Times