Η νύχτα τρόμου που σημάδεψε την Κιμ Καρντάσιαν: Ξεκινά η δίκη στο Παρίσι

Σχεδόν εννέα χρόνια αφότου έπεσε θύμα ληστείας υπό την απειλή όπλου σε πολυτελές ξενοδοχείο του Παρισιού, η Κιμ Καρντάσιαν επιστρέφει σε γαλλικό δικαστήριο για να καταθέσει στη δίκη των δέκα κατηγορουμένων που φέρονται να της έκλεψαν κοσμήματα αξίας 9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι δέκα κατηγορούμενοι, που τα γαλλικά μέσα αποκαλούν «οι παππούδες-ληστές» λόγω της προχωρημένης ηλικίας τους, δικάζονται για τη διάρρηξη στη σουίτα της Καρντάσιαν στο πολυτελές Hôtel de Pourtalès — ένα διακριτικό κτίριο στο κέντρο του Παρισιού, γνωστό για τη φιλοξενία μεγάλων ονομάτων της παγκόσμιας σκηνής. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δράστες, φορώντας μάσκες του σκι και στολές με διακριτικά αστυνομικών, εισέβαλαν στη σουίτα, έδεσαν την Καρντάσιαν και άρπαξαν τα πολύτιμα κοσμήματά της.

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει περίπου ένα μήνα, με την Καρντάσιαν να καταθέτει στις 13 Μαΐου. Ο δικηγόρος της, Μάικλ Ρόουντς, δήλωσε ότι η πελάτισσά του «τρέφει σεβασμό και εκτίμηση για το γαλλικό δικαστικό σύστημα» και ότι έχει τύχει «υποδειγματικής μεταχείρισης» από τις αρχές. Η Καρντάσιαν, πρόσθεσε, επιθυμεί να διατηρηθεί «ο σεβασμός προς όλα τα μέρη της δίκης» και έχει επιλέξει να μην προβεί σε δηλώσεις μέχρι την κατάθεσή της.

Η σουίτα στην οποία έμενε η Κιμ Καρντάσιαν όταν έγινε η ληστεία / Φωτ: EPA, αρχείου

Όταν η Κιμ Καρντάσιαν μίλησε για τη νύχτα τρόμου που πέρασε

Η υπόθεση είχε γίνει παγκόσμιο θέμα στα μέσα ενημέρωσης, ιδιαίτερα μετά την τηλεοπτική αφήγηση της Καρντάσιαν στην εκπομπή «Keeping Up With the Kardashians», όπου μίλησε συναισθηματικά για την εμπειρία της. «Η πόρτα μου ήταν ανοιχτή και είδα δύο άντρες με στολές να κρατούν κάτω κάποιον», περιέγραψε σε σκηνή που προβλήθηκε το 2017. «Πήρα το κινητό για να καλέσω βοήθεια, αλλά ένας από αυτούς μου άρπαξε το τηλέφωνο και με πέταξε στο κρεβάτι. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα: "Αυτό ήταν."»

Η Καρντάσιαν είπε ότι οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν τον θυρωρό του κτιρίου, ο οποίος υπό την απειλή όπλου τους έδωσε πρόσβαση στη σουίτα της. Οι ληστές την αναζητούσαν, ρωτώντας στα γαλλικά: «Πού είναι η γυναίκα του ράπερ;», αναφερόμενοι στον τότε σύζυγό της, τον Κάνιε Γουέστ.

Η Κιμ Καρντάσιαν με τον τότε σύντροφο της, τον ράπερ Κάνιε Γουέστ, στο Παρίσι, λίγες ημέρες πριν σημειωθεί η ληστεία / Φωτ: EPA, αρχείου

Ποιοι είναι «οι παππούδες» που λήστεψαν την Κιμ Καρντάσιαν

Η σύλληψη των περισσοτέρων υπόπτων έγινε τρεις μήνες αργότερα, έπειτα από εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση που βασίστηκε σε υλικό από κάμερες ασφαλείας και ανάλυση DNA. Ωστόσο, οι δικαστικές διαδικασίες καθυστέρησαν για χρόνια, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν αρκετοί εκ των κατηγορουμένων, όπως καρκίνο και καρδιοπάθειες. Ένας από τους φερόμενους συνεργούς έχει αποβιώσει, ενώ άλλος κρίθηκε ανίκανος να δικαστεί.

Μεταξύ των βασικών κατηγορουμένων είναι:

Ο 69χρονος Αομάρ Αΐτ Χεντάς, γνωστός ως «Γέρος Ομάρ», που θεωρείται ο εγκέφαλος της επιχείρησης,

Ο γιος του, Χάρμινι, 37 ετών, που φέρεται να ήταν οδηγός διαφυγής,

Ο Ντιντιέ «Γαλάζια Μάτια» Ντιμπρέκ, 69 ετών,

Ο Γκάρι Μαντάρ, 35 ετών, αδελφός του οδηγού της Καρντάσιαν στο Παρίσι, ο οποίος κατηγορείται ότι παρείχε κρίσιμες πληροφορίες για τις κινήσεις τ,

Η 78χρονη Κριστιάν Γκλοτέν, η οποία φέρεται να συμμετείχε στον σχεδιασμό της ληστείας.

Σύμφωνα με το γαλλικό δικαστικό σύστημα, οι κατηγορούμενοι δεν δηλώνουν επισήμως ένοχοι ή αθώοι και η δίκη προχωρά ανεξάρτητα από την τοποθέτησή τους. Καθώς η υπόθεση επισύρει ποινές άνω των 20 ετών, εκδικάζεται με συμμετοχή ενόρκων. Οι κάμερες απαγορεύονται στις γαλλικές αίθουσες, επομένως η κάλυψη βασίζεται σε δημοσιογράφους και σκιτσογράφους που καταγράφουν τις εξελίξεις.

«Μια ληστεία στο κέντρο του Παρισιού! Όπως παλιά!»

Ένας από τους κατηγορούμενους, ο 72χρονος σήμερα Γιουνίς Αμπάς, έχει παραδεχτεί τη συμμετοχή του στη ληστεία. Στο βιβλίο του «I Kidnapped Kim Kardashian» που κυκλοφόρησε το 2021, περιγράφει πώς στρατολογήθηκε μήνες πριν για να συμμετάσχει στη διάρρηξη μιας «συζύγου διάσημου ράπερ», χωρίς να γνωρίζει τότε ότι επρόκειτο για την Καρντάσιαν.

Ένας από τους κατηγορούμενους, ο Γιουνίς Αμπάς, έχει παραδεχτεί τη συμμετοχή του στη ληστεία στο βιβλίο του «I Kidnapped Kim Kardashian» / Φωτ: EPA, αρχείου

«Μια ληστεία στο κέντρο του Παρισιού! Όπως παλιά!», γράφει χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την αφήγησή του, η ομάδα κινήθηκε με τα πόδια και ποδήλατα, φορώντας στολές αστυνομικών, και κατάφερε να εισέλθει στο κτίριο με τη βοήθεια του θυρωρού, τον οποίο «συγκράτησαν διακριτικά». Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι παρέμεινε στο ισόγειο, ενώ οι συνεργοί του ολοκλήρωσαν τη ληστεία «χωρίς χρήση βίας» — όπως προέβλεπε η συμφωνία τους.

Ωστόσο, η Καρντάσιαν έχει περιγράψει ότι εκείνο το βράδυ την άρπαξαν με βίαιο τρόπο. Σε συνέντευξή της στον Ντέιβιντ Λέτερμαν το 2021, ανέφερε ότι πίστεψε πως επρόκειτο να πέσει θύμα σεξουαλικής επίθεσης.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Καρντάσιαν επέστρεψε σταδιακά στην κανονικότητα, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το δημόσιο προφίλ της. Με 357 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και την εταιρεία εσωρούχων Skims να αποτιμάται στα 4 δισεκατομμύρια δολάρια, παραμένει μία από τις ισχυρότερες φιγούρες στη βιομηχανία της μόδας και της ψυχαγωγίας. Παράλληλα, έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τη νομική επιστήμη και έχει ταχθεί υπέρ μεταρρυθμίσεων στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης.

Παρότι έχει επιστρέψει στο Παρίσι μετά τη ληστεία, έχει δηλώσει ότι το περιστατικό επηρέασε βαθιά τον τρόπο με τον οποίο κινείται και ταξιδεύει. «Παλιά δεν ένιωθα την ανάγκη για συνεχή ασφάλεια, ακόμη κι αν φορούσα κοσμήματα», είπε το 2017 στην Έλεν ΝτεΤζένερις. «Τώρα, δεν μπορώ να κοιμηθώ χωρίς να έχω φύλακες έξω από την πόρτα μου».

Με πληροφορίες από NBC News