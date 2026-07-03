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«Η ντροπή είναι δική μας»: Δημόσια συγγνώμη Στάρμερ για τις αναγκαστικές υιοθεσίες στη Βρετανία

Τι συνέβη με τις αναγκαστικές υιοθεσίες στη Βρετανία - «Το κράτος δεν έκανε αρκετά για να προστατεύσει τις μητέρες, τα παιδιά και τις οικογένειες », τόνισε ο πρωθυπουργός

The LiFO team
The LiFO team
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Ο Κίρ Στάρμερ στο Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου, Βρετανία, 1 Ιουλίου 2026 / Φωτ.: EPA/HOUSE OF COMMONS HANDOUT
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Ο Κιρ Στάρμερ ζήτησε επίσημα συγγνώμη για τον ρόλο του βρετανικού κράτους στις αναγκαστικές υιοθεσίες του παρελθόντος.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι «η ντροπή είναι δική μας» και ότι «λυπάται βαθιά και ειλικρινά» για όσα συνέβησαν, ενώ ανακοίνωσε επιπλέον χρηματοδότηση, προκειμένου να βοηθηθούν οι όσοι θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση στα αρχεία υιοθεσίας τους και να επανασυνδεθούν με τις βιολογικές τους οικογένειες.

Τι συνέβη με τις αναγκαστικές υιοθεσίες στη Βρετανία

Περίπου 185.000 βιολογικές μητέρες και παιδιά στην Αγγλία και την Ουαλία επηρεάστηκαν από τις αναγκαστικές υιοθεσίες μεταξύ 1949 και 1976, ως αποτέλεσμα του κοινωνικού στίγματος που επικρατούσε εκείνη την εποχή γύρω από την εγκυμοσύνη εκτός γάμου.

Μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων, παρουσία μητέρων που επηρεάστηκαν άμεσα και παρακολουθούσαν από τα θεωρεία, ο Στάρμερ δήλωσε: «Η ντροπή δεν ήταν ποτέ δική σας. Η ντροπή είναι δική μας. Δεν θα έπρεπε να χρειαστεί να αγωνιστείτε τόσο σκληρά για να έρθει αυτή η μέρα».

«Επιτέλους, δηλώνω εκ μέρους του κράτους και των εμπλεκόμενων εθνών: σας βλέπουμε, σας ακούμε και λυπούμαστε ειλικρινά».

Ο Στάρμερ ανέφερε ότι η ζημιά που προκάλεσαν οι αναγκαστικές υιοθεσίες «επιδεινώθηκε από τις ενέργειες και τις παραλείψεις του κράτους».

«Το κράτος δεν εμπόδισε να συνεχιστεί η ζημιά. Το κράτος φέρει την ευθύνη για τα συστήματα που χρηματοδότησε και νομιμοποίησε, τα οποία επέτρεψαν την εφαρμογή αυτών των πρακτικών. Το κράτος δεν έκανε αρκετά για να προστατεύσει τις μητέρες, τα παιδιά και τις οικογένειες από τη βλάβη», είπε.

«Για αυτή τη συστημική αποτυχία, λυπάμαι ειλικρινά», επανέλαβε.

Τα προβλήματα που προκάλεσαν οι αναγκαστικές υιοθεσίες στη Βρετανία

Χιλιάδες γυναίκες εξαναγκάστηκαν να δώσουν τα παιδιά τους για υιοθεσία, ενώ αποκόπηκαν από τις οικογένειές τους, αναγκάστηκαν να ζουν με το αίσθημα της ντροπής και υποβλήθηκαν σε σκληρές συνθήκες, όπως η απομόνωση, η εκμετάλλευση και η κακοποίηση.

Πολλά από τα υιοθετημένα παιδιά μεγάλωσαν πιστεύοντας ότι η βιολογική τους οικογένεια δεν τα ήθελε, ενώ στερήθηκαν την πρόσβαση στα αρχεία και στο ιατρικό ιστορικό τους.

Αναγκαστικές υιοθεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο: 4 εκατ. λίρες για πρόσβαση στα αρχεία

Το Κίνημα των Ενηλίκων Υιοθετημένων δήλωσε ότι η συγγνώμη σηματοδοτεί «μια θεμελιώδη διόρθωση της αφήγησης σχετικά με τις ιστορικές πρακτικές υιοθεσίας».

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι η συγγνώμη από μόνη της «δεν αρκεί» και πως θα διατεθούν 4 εκατομμύρια λίρες για να βοηθηθούν όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα αρχεία υιοθεσίας τους, να επανασυνδεθούν με μέλη της οικογένειάς τους και να δημιουργηθούν προγράμματα για την καταγραφή των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων αυτών των πρακτικών στη ζωή των ανθρώπων.

Η κυβέρνηση έχει επίσης δεσμευτεί να βελτιώσει την πρόσβαση στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και να δημιουργήσει ομάδα αναφοράς με άτομα που έχουν βιώσει αυτή την εμπειρία, προκειμένου να αξιολογείται η πρόοδος ως προς την υλοποίηση των δεσμεύσεών της.

Με πληροφορίες από The Guardian

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