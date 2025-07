Η Ντενίζ Ρίτσαρντς κατήγγειλε τον πρώην της για ενδοοικογενειακή βία: «Μου κοπανούσε το κεφάλι στην κρεμάστρα»

Η Ντενίζ Ρίτσαρντς καταγγέλλει τον πρώην σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία, δείχνοντας στο δικαστήριο φωτογραφίες από την κακοποίηση.

Η Ντενίζ Ρίτσαρντς και ο σύζυγό της Άαρον Φάιπερς, ανακοίνωσαν πριν λίγες ημέρες το διαζύγιό τους μετά από επτά χρόνια γάμου. Λίγες ημέρες μετά την είδηση του χωρισμού τους αλλά και τις πρώτες φήμες για την τοξική σχέση, ήρθαν οι πρώτες καταγγελίες της ηθοποιού για τη σωματική της κακοποίηση.

Η Ντενίζ Ρίτσαρντς υποστηρίζει πως την κακοποιούσε σωματικά και ψυχολογικά. Συγκεκριμένα, στα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το ΤΜΖ, η ίδια αναφέρει πως ο Φάιπερς την έπνιγε, τη χαστούκιζε και της κοπανούσε το κεφάλι σε τοίχους και έπιπλα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις την τραβούσε από τα μαλλιά και τη χτυπούσε βίαια.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης μας, ο Άαρον με έπνιγε, μου έσφιγγε δυνατά το κεφάλι με τα δύο του χέρια, με χαστούκιζε στο πρόσωπο και μου κοπανούσε το κεφάλι στην κρεμάστρα της πετσέτας», αναφέρει χαρακτηριστικά στην κατάθεσή της. Πρόσθεσε πως ο Φάιπερς την απειλούσε πως αν «πάει στην αστυνομία θα τη σκοτώσει και μετά θα αυτοκτονήσει». Η ηθοποιός προσκόμισε στο δικαστήριο έγγραφα και φωτογραφίες που αποτυπώνουν μέρος της κακοποίησης κατά τη διάρκεια των βίαιων επεισοδίων. Σύμφωνα με την ίδια, ο Φάιπερς είχε στην κατοχή του τουλάχιστον οκτώ μη δηλωμένα όπλα, γεγονός που την έκανε να φοβάται ακόμη περισσότερο για τη ζωή της.

Το δικαστήριο ενέκρινε την αίτησή της και εξέδωσε εντολή περιοριστικών μέτρων, με την οποία απαγορεύει στον Φάιπερς να πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη από τα 91 μέτρα από την ίδια και την περιουσία της. Η επόμενη ακρόαση για την επιβεβαίωση ή παράταση της εντολής έχει οριστεί για τις 8 Αυγούστου 2025.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2018. Η Ντενίζ Ρίτσαρντς έγινε ευρέως γνωστή από τη συμμετοχή της στις ταινίες «Wild Things» και James Bond: Τhe World in not enοugh, ενώ τον Τύπο είχε απασχολήσει και η προσωπική της ζωή καθώς είχε σχέση με τον Τσάρλι Σιν. Η Ντενίζ Ρίτσαρντς έκανε ένα comeback όταν συμμετείχε στο ριάλιτι The Real Housewives of Beverly Hills κατά την 9η και 10η σεζόν. Στις 4 Μαρτίου 2025 έκανε πρεμιέρα το ριάλιτι της οικογένειάς της με τίτλο « Denise Richards & Her Wild Things». Αποτελούνταν από οκτώ επεισόδια και μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου της, έγινε γνωστό πως το ριάλιτι δεν θα συνεχίσει.