Η Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ ποζάρει με μαγιό στο Instagram: «Selfie στα 75;»

Η Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ φωτογραφήθηκε με μαγιό και απέδειξε εκ νέου πως η ηλικία δεν είναι παρά ένας αριθμός.

Η διάσημη σχεδιάστρια και fashion icon δημοσίευσε μια φωτογραφία της στον καθρέφτη, όπου ποζάρει με ένα ολόσωμο κόκκινο μαγιό και φορά στο χέρι ένα ρολόι και μερικά βραχιόλια.

«Selfie στα 75;», έγραψε στη λεζάντα. «Προσπαθώντας να το καταφέρω και 2 ώρες κολύμπι καθημερινά βοηθούν! Ξέρω ότι πρέπει να χαμογελάω, αλλά νιώθω ηλίθια να χαμογελάω στον εαυτό μου! Ευγνωμοσύνη», συνέχισε.

Η ανάρτηση μετρά περισσότερα από 21.000 likes, καθώς και εκατοντάδες σχόλια.

«Ατρόμητη και πανέμορφη», έγραψε το θρυλικό μοντέλο Ιμάν. «Εκπληκτική και συγκλονιστική», σχολίασε η Αμερικανίδα κινηματογραφίστρια και τηλεοπτική παραγωγός Άβα Ντουβερνάι.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ μοιράζεται selfie με μαγιό.

Τον Ιανουάριο του 2021, δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία με ένα σκούρο πράσινο ολόσωμο μαγιό, γράφοντας στη λεζάντα: «Είμαι τρελή που το δημοσιεύω αυτό;».

«Δείξτε την ηλικία σας... είναι απόδειξη ότι έχετε ζήσει», πρόσθεσε. «Αγάπη σε όλους».

Η Diane von Furstenberg είναι μια πανίσχυρη σχεδιάστρια μόδας με 85 καταστήματα παγκοσμίως, 68η πιο ισχυρή γυναίκα στον κόσμο κατά το Forbes, εμπνεύστρια του διάσημου wrap dress που άφησε για πάντα το σημάδι του στη γυναικεία μόδα, νικήτρια του αναγνωρισμένου βραβείου Lifetime Achievement Award του Συμβουλίου των Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής, φιλάνθρωπος και πρώην πριγκίπισσα.

Τον Μάρτιο του 2021 είχε μιλήσει στο Good Morning America, με αφορμή το βιβλίο της, «Own It: The Secret of Life».

«Σου ανήκουν οι ατέλειές σου, σου ανήκουν τα προτερήματά σου, σου ανήκει η ευαισθησία σου και γίνεται η δύναμή σου», είχε πει τότε. «Συνειδητοποίησα ότι αυτό είναι πραγματικά το μυστικό της ζωής».