Η Νότια Κορέα απαγορεύει τα κινητά στις σχολικές αίθουσες από το 2026

Η Εθνοσυνέλευση της Νότιας Κορέας ενέκρινε νομοσχέδιο που απαγορεύει τη χρήση κινητών τηλεφώνων και «έξυπνων» συσκευών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων στα σχολεία. Το μέτρο, που θα ισχύσει από τον Μάρτιο του 2026, καθιστά τη χώρα μία από τις λίγες παγκοσμίως που κατοχυρώνουν νομικά τέτοιο περιορισμό.

Η απόφαση πέρασε με ευρεία πλειοψηφία, με 115 ψήφους υπέρ σε σύνολο 163 παρόντων βουλευτών.Στόχος, σύμφωνα με τους εισηγητές, είναι η αντιμετώπιση του εθισμού στα κινητά τηλέφωνα, καθώς η επιστημονική έρευνα αναδεικνύει όλο και περισσότερο τις βλαβερές συνέπειες στη σχολική επίδοση και στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των εφήβων.

Πολλά σχολεία στη Νότια Κορέα έχουν ήδη εφαρμόσει περιορισμούς στη χρήση κινητών. Ωστόσο, η ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο θεωρείται πιο αυστηρή. Παρόμοια μέτρα έχουν υιοθετηθεί στη Φινλανδία και στη Γαλλία (κυρίως σε σχολεία μικρότερων ηλικιών), αλλά και στην Ιταλία, την Ολλανδία και την Κίνα, όπου οι περιορισμοί ισχύουν σε όλες τις βαθμίδες.

Νότια Κορέα: Σχεδόν ένας στους τέσσερις δηλώνει εξάρτηση από το κινητό τηλέφωνο

Το θέμα απασχολεί έντονα γονείς και δασκάλους. Σύμφωνα με κυβερνητική έρευνα του 2024, σχεδόν ένας στους τέσσερις κατοίκους της Νότιας Κορέας δηλώνει υπερβολική εξάρτηση από το κινητό τηλέφωνο. Το ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο στους εφήβους, όπου αγγίζει το 43% στις ηλικίες 10 έως 19 ετών και αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Περισσότεροι από ένας στους τρεις παραδέχονται ότι δεν μπορούν να ελέγξουν τον χρόνο που περνούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε πλατφόρμες βίντεο, γεγονός που ανησυχεί τους γονείς καθώς περιορίζει τον χρόνο για διάβασμα και άλλες δραστηριότητες.

«Όταν πηγαίνουν σχολείο, δεν είναι μόνο για να διαβάζουν αλλά και για να κάνουν φίλους, να συμμετέχουν σε δραστηριότητες. Όμως ακόμα και όταν μιλούν με τους συμμαθητές τους, γυρνούν αμέσως στο κινητό», λέει η Τσόι Ουν-γιόνγκ, μητέρα ενός 14χρονου στη Σεούλ. Άλλοι γονείς εκφράζουν ανησυχία για το cyberbullying, όπως η Κιμ Σουν, μητέρα δύο μαθητριών δημοτικού, που αναφέρεται σε «αδιανόητα σκληρές προσβολές» μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Ο βουλευτής Τσο Τζουνγκ-χουν, που κατέθεσε το νομοσχέδιο εκ μέρους του κόμματος της αντιπολίτευσης People Power Party, εξήγησε ότι παρακινήθηκε από παρόμοιες πρωτοβουλίες σε άλλες χώρες. Τόνισε πως υπάρχουν «σημαντικά επιστημονικά και ιατρικά δεδομένα» που δείχνουν ότι ο εθισμός στα κινητά έχει «εξαιρετικά βλαβερές συνέπειες» στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και στην ψυχοσυναισθηματική ωρίμανση των μαθητών.

Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται για την χρήση κινητών στις σχολικές ώρες

Ο νέος νόμος περιορίζει τη χρήση κινητών στις σχολικές ώρες, αλλά δίνει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να απαγορεύσουν τη χρήση τους σε ολόκληρο το σχολικό χώρο. Παράλληλα, προβλέπει την εκπαίδευση των μαθητών για τη σωστή χρήση των συσκευών. Εξαιρέσεις προβλέπονται για μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες, καθώς και για περιπτώσεις χρήσης σε εκπαιδευτικό πλαίσιο ή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται διχασμένοι. Η πιο συντηρητική Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών στήριξε το νομοσχέδιο, υπογραμμίζοντας ότι προσφέρει «πολύ ισχυρότερη νομική βάση» για τον περιορισμό των κινητών στην τάξη. Σύμφωνα με εσωτερική έρευνά της, σχεδόν το 70% των δασκάλων έχει αντιμετωπίσει προβλήματα πειθαρχίας λόγω χρήσης κινητού, με μερικούς μαθητές να αντιδρούν βίαια όταν τους γίνεται παρατήρηση.

Αντίθετα, η Ένωση Εκπαιδευτικών και Εργαζομένων στην Εκπαίδευση δεν έλαβε επίσημη θέση, σημειώνοντας ότι αρκετά μέλη φοβούνται πως το μέτρο παραβιάζει το δικαίωμα των μαθητών στην πρόσβαση στο κινητό. «Στην πραγματικότητα, οι μαθητές δεν έχουν χώρο να συναντούν φίλους έξω από τα φροντιστήρια, εκτός από το KakaoTalk ή το Instagram. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το κινητό αλλά ο ακραίος ανταγωνισμός για τις πανεπιστημιακές εξετάσεις», σχολιάσε στο BBC η καθηγήτρια Τσο Γιουνγκ-σον.

Με πληροφορίες από BBC