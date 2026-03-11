Η Νικόλ Κίντμαν μιλά για το διαζύγιό της: «Ήμουν κλεισμένη στον εαυτό μου»

Η Νικόλ Κίντμαν μίλησε για τον χωρισμό της από τον Κιθ Έρμπαν, μετά την αίτηση διαζυγίου που κατέθεσε τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η 58χρονη ηθοποιός έδωσε μια εκτενή συνέντευξη στο Variety, όπου μίλησε και για τη συνέχεια της ταινίας Practical Magic αλλά και τη σειρά Scarpetta, στις οποίες πρωταγωνιστεί.

«Είμαι καλά, γιατί πάντα θα κινούμαι προς αυτό που είναι καλό», είπε όταν ρωτήθηκε αν «τα πηγαίνει καλά» τους μήνες μετά τον χωρισμό της με τον Έρμπαν.

«Είμαι ευγνώμων για την οικογένειά μου και για το ότι τους έχω όπως είναι και προχωράμε μπροστά. Αυτό είναι όλο», πρόσθεσε η Κίντμαν. «Για όλα τα άλλα δεν μιλάω από σεβασμό. Παραμένω στη θέση του "Είμαστε μια οικογένεια" και αυτό θα συνεχίσουμε να είμαστε. Τα όμορφα κορίτσια μου, τα αγγελούδια μου, που ξαφνικά έγιναν γυναίκες».

Η Κίντμαν και ο 58χρονος Έρμπαν γνωρίστηκαν αρχικά το 2005 και παντρεύτηκαν τον επόμενο χρόνο. Έχουν δύο κόρες: τη Sunday Rose, 17 ετών, και τη Faith Margaret, 15 ετών.

«Ήμουν κλεισμένη στον εαυτό μου»

Τα σχόλια της Κίντμαν για το διαζύγιό της έγιναν αφού ρωτήθηκε στην αρχή της συνέντευξης αν «κάθε χρονιά είναι πιθανώς η χρονιά της Νικόλ Κίντμαν».

«Λοιπόν, όχι πέρσι. Ήμουν σιωπηλή. Είχα άλλα πράγματα να αντιμετωπίσω. Ήμουν κλεισμένη στον εαυτό μου», απάντησε.

Όταν ρωτήθηκε αν είναι «έτοιμη να βγει από το καβούκι της», η Κίντμαν πρόσθεσε: «Τώρα βρίσκομαι σε μια φάση που λέω: "2026. Πάμε." Έχω το Practical Magic με τη Sandra Bullock. Θα είμαι σε πλήρες… mode μάγισσας.»

Το PEOPLE είχε προηγουμένως αναφέρει ότι η αίτηση διαζυγίου της Κίντμαν ανέφερε ότι το πρώην ζευγάρι «αντιμετώπισε συζυγικές δυσκολίες και αγεφύρωτες διαφορές».

Η Κίντμαν τόνισε επίσης την επιθυμία της να περάσει περισσότερο χρόνο με τις κόρες της τους επόμενους μήνες, όταν ρωτήθηκε αν έχει σκεφτεί ποτέ να σκηνοθετήσει ταινίες.

«Το έχω σκεφτεί. Αλλά μετά ήμουν πολύ απασχολημένη ή πολύ κουρασμένη. Υπάρχουν ακόμα πράγματα που θέλω να κάνω ως ηθοποιός. Θέλω να επιστρέψω στο θέατρο», είπε.

Με πληροφορίες από People