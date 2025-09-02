Η Nestlé απομάκρυνε τον CEO της λόγω κρυφής σχέσης με υφιστάμενη

Η Nestlé ανακοίνωσε την απομάκρυνση του διευθύνοντος συμβούλου της, Λοράν Φρεξ, έπειτα από έρευνα που αποκάλυψε ότι διατηρούσε κρυφή σχέση με υφιστάμενή του, κατά παράβαση του κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας.

Τη θέση του αναλαμβάνει ο Φιλίπ Ναβρατίλ, στέλεχος με πολυετή πορεία στον όμιλο.

Η έρευνα έγινε υπό την εποπτεία του προέδρου Πολ Μπουλκ και του ανεξάρτητου διευθυντή Πάμπλο Ίσλα, με τη συνδρομή εξωτερικών νομικών συμβούλων. «Ήταν μια αναγκαία απόφαση», τόνισε ο Μπουλκ. «Οι αξίες και η εταιρική διακυβέρνηση αποτελούν θεμέλια της Nestlé. Ευχαριστώ τον Λοράν για τα χρόνια προσφοράς του».

Ο Φρεξ είχε αναλάβει τα καθήκοντά του μόλις τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν αντικατέστησε τον Μαρκ Σνάιντερ, ο οποίος επίσης είχε απομακρυνθεί από το πόστο.

Ο Μπουλκ, που πρόκειται να αποχωρήσει από την προεδρία το 2025, παρουσίασε τον διάδοχο ως στέλεχος με «δυναμική παρουσία» και «συνεργατικό, συμμετοχικό στυλ διοίκησης». Όπως τόνισε, το διοικητικό συμβούλιο είναι βέβαιο ότι ο Ναβρατίλ θα προχωρήσει τα στρατηγικά σχέδια της Nestlé με ταχύτερο ρυθμό.

Ο Ναβρατίλ εντάχθηκε στη Nestlé το 2001 ως εσωτερικός ελεγκτής. Αργότερα ανέλαβε εμπορικά καθήκοντα στην Κεντρική Αμερική και το 2009 έγινε επικεφαλής της Nestlé στην Ονδούρα. Το 2013 πήρε τη διοίκηση του τομέα καφέ και ποτών στο Μεξικό, ενώ από το 2020 μετακινήθηκε στη στρατηγική μονάδα καφέ του ομίλου. Το 2024 ανέλαβε θέση στη Nespresso και από την 1η Ιανουαρίου φέτος είναι μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου.

Η υπόθεση παραπέμπει σε αντίστοιχο σκάνδαλο στην BP. Τον Σεπτέμβριο του 2023, ο διευθύνων σύμβουλος Μπέρναρντ Λούνεϊ αναγκάστηκε να αποχωρήσει, καθώς είχε αποκρύψει σχέσεις με συναδέλφους. Αργότερα, το διοικητικό συμβούλιο τον απέλυσε επισήμως για σοβαρό παράπτωμα, κρίνοντας ότι παραπλάνησε συνειδητά τα μέλη του όταν του ζήτησαν διαβεβαιώσεις για το παρελθόν και τη μελλοντική του συμπεριφορά. Στη θέση του ανέλαβε ο Μάρεϊ Όχινκλος. Έκτοτε, η BP έχει θεσπίσει αυστηρή πολιτική που υποχρεώνει το προσωπικό να δηλώνει κάθε προσωπική σχέση στον χώρο εργασίας, αλλιώς κινδυνεύει με απόλυση.

Με πληροφορίες από Guardian