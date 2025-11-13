Η Ναόμι Κάμπελ συνάντησε τον Πάπα Λέοντα στο Βατικανό

Η Ναόμι Κάμπελ συναντήθηκε με τον Πάπα Λέοντα στο Βατικανό την Τετάρτη.

Η Ναόμι Κάμπελ και ο Αργεντινός παραγωγός κινηματογράφου Φερνάντο Σουλιτσίν, έδωσαν το παρών στη δημόσια συνάντηση που πραγματοποιεί κάθε εβδομάδα ο Ποντίφικας με πιστούς από όλο τον κόσμο, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 55χρονη προσέφερε μετά τη συνάντησή τους ένα βιβλίο στον Πάπα Λέοντα.

Συγκεκριμένα του χάρισε τον «Δρόμος των Μπαχαρικών», ένα ιστορικό βιβλίο που παρουσιάζει τον ρόλο που έπαιξαν τα μπαχαρικά στην ιστορία, την πολιτική αλλά και τους πολιτισμούς που συνδέονται με το εμπόριο του.

Για την περίσταση, το supermodel φορούσε ένα μαύρο σακάκι με φούστα, συνδυασμένα με λευκό πουκάμισο, ενώ ολοκλήρωσε το σύνολο με διαφανές καλσόν, ένα ζευγάρι ψηλά τακούνια, καθώς και κομποσκοίνι και σταυρό.

Τον Ιούνιο, η Ναόμι Κάμπελ απέτισε φόρο τιμής στον αείμνηστο Πάπα Φραγκίσκο κατά την επίσκεψή της στον τάφο του στη Ρώμη.

Μάλιστα, μέσω μίας φωτογραφίας της στο Instagram, ανέφερε ότι δεν μπορούσε να φύγει από την ιταλική πρωτεύουσα χωρίς «μια στιγμή βαθιάς ευγνωμοσύνης πριν την αναχώρηση».