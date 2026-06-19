Η Ναόμι Κάμπελ «ακατάλληλη» να διοικεί φιλανθρωπικό οργανισμό, λέει η βρετανική Charity Commission

Η Ναόμι Κάμπελ ήταν «ακατάλληλη» να διοικεί φιλανθρωπικό οργανισμό, υποστήριξε η βρετανική Charity Commission, καθώς το μοντέλο προσπαθεί να ανατρέψει την πενταετή απαγόρευση που της επιβλήθηκε μετά την κατάρρευση του Fashion for Relief.

Στην ακρόαση, η βρετανική εποπτική αρχή για τις φιλανθρωπικές οργανώσεις υποστήριξε ότι η Κάμπελ «εγκατέλειψε πλήρως» τις ευθύνες της ως μέλος της διοίκησης του Fashion for Relief, του φιλανθρωπικού project που είχε ιδρύσει το 2015.

Η Charity Commission ανέφερε ότι το μοντέλο είχε σοβαρή ευθύνη για κακή διαχείριση και κατάχρηση πόρων, καθώς είχε αναθέσει την εποπτεία της οργάνωσης σε άλλη διαχειρίστρια και δεν ασχολήθηκε ουσιαστικά με τη λειτουργία της, ακόμη και όταν φάνηκε ότι υπήρχαν προβλήματα.

Οι δικηγόροι της Κάμπελ απορρίπτουν τους ισχυρισμούς. Υποστηρίζουν ότι η ίδια υπήρξε θύμα απάτης, ότι έκανε ένα ειλικρινές λάθος εμπιστευόμενη συνεργάτιδά της και ότι δεν αποκόμισε κανένα προσωπικό όφελος από το Fashion for Relief.

Το Fashion for Relief συγκέντρωνε χρήματα για προγράμματα κατά της φτώχειας μέσα από λαμπερά fashion events με οικοδέσποινα την Κάμπελ. Η οργάνωση διαλύθηκε τον Μάρτιο του 2024, αφού οι διαχειριστές που όρισε η Charity Commission διαπίστωσαν ότι ήταν αφερέγγυα.

Η έρευνα της επιτροπής είχε περιγράψει χαοτική οικονομική διαχείριση, κακή τήρηση αρχείων και έλλειψη βασικών παραστατικών, όπως αποδείξεις, πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεις. Σε μία περίπτωση, στη φιλανθρωπική οργάνωση χρεώθηκαν χιλιάδες λίρες για πολυτελή δωμάτια ξενοδοχείου, πτήσεις, θεραπείες spa και τσιγάρα που συνδέονταν με τη χρήση τους από την Κάμπελ.

Το Fashion for Relief φέρεται να συγκέντρωσε 4,8 εκατ. λίρες μέσα σε πέντε χρόνια, όμως οι συνεργαζόμενες φιλανθρωπικές οργανώσεις έλαβαν μόλις το 10% των εσόδων. Ανάμεσά τους ήταν το Save the Children και το Mayor’s Fund for London.

Η πλευρά της Κάμπελ υποστηρίζει ότι η ευθύνη ανήκει σε άλλη διαχειρίστρια, την Bianka Hellmich, η οποία φέρεται να είχε αναλάβει τα οικονομικά και διοικητικά θέματα της οργάνωσης. Οι δικηγόροι του μοντέλου ισχυρίζονται ότι η Hellmich πλαστογράφησε έγγραφα και email και κράτησε την Κάμπελ στο σκοτάδι για την πραγματική οικονομική κατάσταση του Fashion for Relief.

Η Hellmich φέρεται να έλαβε 316.000 λίρες σε μη εγκεκριμένες αμοιβές και ταξιδιωτικά έξοδα μέσα σε δύο χρόνια, ποσό που έχει έκτοτε επιστρέψει. Οι καταγγελίες για πλαστογραφία και απάτη έχουν παραπεμφθεί στην αστυνομία.

Ο δικηγόρος της Κάμπελ υποστήριξε ότι η Charity Commission αντιμετώπισε το μοντέλο σαν μια διάσημη υπόθεση που έπρεπε να κρατήσει πάση θυσία. Επέμεινε επίσης ότι η πενταετής απαγόρευση δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, καθώς η Κάμπελ δεν ενήργησε ανέντιμα και δεν ωφελήθηκε προσωπικά.

Η Charity Commission, από την πλευρά της, υποστήριξε ότι η Κάμπελ δεν μπορεί να επικαλείται το γεγονός ότι ήταν πολυάσχολη ή ότι ζει στις ΗΠΑ για να αντιμετωπιστεί διαφορετικά από οποιονδήποτε άλλο διαχειριστή φιλανθρωπικού οργανισμού. Η επιτροπή ανέφερε επίσης ότι δεν έδειξε μεταμέλεια ή επίγνωση των ευθυνών της.

Η απόφαση του δικαστικού οργάνου αναμένεται μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.

με στοιχεία από Guardian