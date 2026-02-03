Η μυστική αιγυπτιακή βάση drones πίσω από τον πόλεμο στο Σουδάν

Δημοσίευμα των New York Times φέρνει στη δημοσιότητα τη βάση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στη δυτική Αίγυπτο, που χρησιμοποιήθηκε ευρέως στον εμφύλιο πόλεμο του Σουδάν.

Μέσα στην έρημο της δυτικής Αιγύπτου, δίπλα σε τεράστιους κυκλικούς αγρούς σιταριού, υπάρχει ένας αεροδιάδρομος που μοιάζει αθώος. Από εκεί, όμως, απογειώνονται στρατιωτικά drones μεγάλου βεληνεκούς που συμμετέχουν σε έναν από τους πιο βίαιους και τεχνολογικά εξελιγμένους πολέμους του πλανήτη: τον εμφύλιο του Σουδάν.

Ο στόχος, όπως προέκυψε, δεν βρίσκεται στην Αίγυπτο, αλλά εκατοντάδες χιλιόμετρα νοτιότερα. Και το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η έρευνα των New York Times είναι ότι η, πρόσφατη, σύγκρουση στο Σουδάν έχει μετατραπεί σε πεδίο δοκιμής μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με καθοριστικό τον ρόλο ξένων δυνάμεων.

Σουδάν: Από τη διπλωματία στον πόλεμο

Δορυφορικές εικόνες, στοιχεία πτήσεων, βίντεο επιθέσεων και μαρτυρίες Αμερικανών, Ευρωπαίων και Άραβων αξιωματούχων δείχνουν ότι εδώ και τουλάχιστον έξι μήνες, προηγμένα drones που σταθμεύουν σε αιγυπτιακή βάση πλήττουν στόχους στο Σουδάν.

Στόχος τους είναι οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), η παραστρατιωτική οργάνωση που πολεμά τον σουδανικό στρατό εδώ και περισσότερες από 1.000 ημέρες.

Η Αίγυπτος, μέχρι πρότινος κυρίως παίκτης στην ευρύτερη περιοχή, φαίνεται πλέον να έχει περάσει ενεργά στο πλευρό του σουδανικού στρατού. Το γεγονός προσθέτει ακόμα ένα επίπεδο σε έναν πόλεμο όπου εμπλέκονται ήδη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, η Τουρκία, το Ιράν και η Ρωσία.

Άξιο αναφοράς είναι ότι ο εμφύλιος στο Σουδάν έχει ήδη προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους και τον εκτοπισμό περίπου 12 εκατομμυρίων ανθρώπων. Πλέον, μεγάλο μέρος των μαχών διεξάγεται από αέρος.

Πώς εμπλέκεται η Αίγυπτος στον πόλεμο του Σουδάν

Ισχυρά drones μεγάλου βεληνεκούς εκτοξεύουν πυραύλους σε φάλαγγες, στρατόπεδα και μαχητές, αλλά συχνά πλήττουν και πολιτικούς στόχους: τζαμιά, νοσοκομεία, σταθμούς ηλεκτροδότησης. Χιλιάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί.

Οι RSF χρησιμοποιούν κινεζικά drones CH-95, που -σύμφωνα με αξιωματούχους- προμηθεύονται από τα Εμιράτα. Ο σουδανικός στρατός βασίζεται σε τουρκικά drones της εταιρείας Baykar, τα οποία χειρίζονται μέσω δορυφορικών συστημάτων.

Η κρίσιμη καμπή ήρθε στα τέλη Οκτωβρίου, όταν οι RSF κατέλαβαν την πόλη Ελ Φάσερ στο Νταρφούρ, έπειτα από 18 μήνες πολιορκίας. Η πτώση της περιοχής, που ήδη μαστιζόταν από λιμό, προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, οι RSF προέλαυναν προς το Κορντοφάν, απειλώντας να σαρώσουν ξανά τη χώρα. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, που φοβόταν μια πλήρη επικράτηση των RSF, προειδοποίησε τον Δεκέμβριο ότι είχε ξεπεραστεί «κόκκινη γραμμή».

Τότε ακριβώς, σύμφωνα με αναλύσεις βίντεο, τουρκικά drones τύπου Akinci άρχισαν να πλήττουν στόχους βαθιά μέσα στο σουδανικό έδαφος.

Η αγροτική βάση στην Αίγυπτο

Η μυστική βάση βρίσκεται στο East Oweinat, ένα τεράστιο αγροτικό πρότζεκτ στα σύνορα με το Σουδάν, που τροφοδοτείται από έναν από τους μεγαλύτερους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες του κόσμου. Για χρόνια υπήρχε μόνο ένας αεροδιάδρομος για μεταφορά εργατών και προϊόντων.

Από το 2018, όμως, το αεροδρόμιο επεκτάθηκε αθόρυβα. Μέχρι το 2024 είχαν κατασκευαστεί δεύτερος διάδρομος και τουλάχιστον 17 υπόστεγα, προφανώς στρατιωτικής χρήσης. Το καλοκαίρι του 2025, τουρκικά μεταγωγικά αεροσκάφη άρχισαν να προσγειώνονται στη βάση, ενώ εγκαταστάθηκαν δορυφορικά συστήματα ελέγχου.

Τα Akinci έχουν εμβέλεια άνω των 4.500 χιλιομέτρων και μπορούν να μεταφέρουν τριπλάσιο φορτίο βομβών σε σχέση με τα γνωστά Bayraktar TB2. Κοστίζουν περίπου 25 εκατ. δολάρια το καθένα.

Μέχρι τον Δεκέμβριο, τουλάχιστον δύο τέτοια drones επιχειρούσαν από αιγυπτιακό έδαφος, πλήττοντας στόχους στο Σουδάν. Σε ένα από τα βίντεο που εξέτασαν οι NYT, drone χτυπά συγκέντρωση μαχητών των RSF σε χωριό του Νταρφούρ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους.

Πώς συνδέεται ο χρυσός με τα drones και το Σουδάν

Η παγκόσμια άνοδος της τιμής του χρυσού τροφοδοτεί τη σύγκρουση, καθώς και οι δύο πλευρές εκμεταλλεύονται τα κοιτάσματα της χώρας. Όμως, σύμφωνα με αναλυτές, ο βασικός κινητήριος μοχλός του drone war είναι τα γεωπολιτικά συμφέροντα.

Οι RSF φέρονται να έχουν αποκτήσει κινεζικά συστήματα παρεμβολών και αντιαεροπορικούς πυραύλους, ενώ ισχυρίζονται ότι έχουν καταρρίψει τουλάχιστον τέσσερα Akinci τους τελευταίους μήνες.

Παρά την τεχνολογική κλιμάκωση, καμία πλευρά δεν δείχνει να κερδίζει. Οι ΗΠΑ έχουν κατηγορήσει τον σουδανικό στρατό για χρήση χημικών όπλων και τις RSF για γενοκτονία, επιβάλλοντας κυρώσεις και στους δύο.

Οι επιθέσεις από την αιγυπτιακή βάση αυξήθηκαν δραματικά μετά την πτώση του Ελ Φάσερ. Οι RSF, σε ανακοίνωσή τους, προειδοποίησαν ότι γνωρίζουν πως τα drones «απογειώνονται από ξένη βάση» και ότι θα απαντήσουν «στον χρόνο και τον τόπο που θα επιλέξουν».

Όπως το έθεσε ο ηγέτης τους, Μοχάμεντ Χαμντάν: «Κάθε drone που απογειώνεται από οποιοδήποτε αεροδρόμιο είναι νόμιμος στόχος».

Και κάπως έτσι, ο πόλεμος στο Σουδάν περνά οριστικά στη νέα του φάση: μία σύγκρουση υψηλής τεχνολογίας, με τηλεχειριστήριο, όπου οι άμαχοι συνεχίζουν να πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα.

Με πληροφορίες από New York Times