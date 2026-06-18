Η Μπρουκ Μέιο γράφει ιστορία ως η πρώτη ανοιχτά γκέι διαιτητής στο Μουντιάλ

Η Μπρουκ Μέιο ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στο φετινό Μουντιάλ, καθώς θα γίνει η πρώτη ανοιχτά γκέι αξιωματούχος αγώνα που συμμετέχει σε παιχνίδι της διοργάνωσης.

Η 37χρονη Αμερικανίδα έχει οριστεί βοηθός διαιτητή στον αγώνα της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική, την Πέμπτη 18 Ιουνίου, στο στάδιο Mercedes-Benz στην Ατλάντα. Δίπλα της θα βρίσκεται η Κάθριν Νέσμπιτ, ενώ διαιτητής του αγώνα θα είναι η Τόρι Πένσο.

Η σύνθεση της διαιτητικής ομάδας έχει και δεύτερο ιστορικό βάρος. Η Τόρι Πένσο γίνεται η πρώτη Αμερικανίδα που διευθύνει αγώνα ανδρικού Μουντιάλ, σε μια διοργάνωση όπου η παρουσία γυναικών σε θέσεις διαιτησίας παραμένει ακόμη εξαίρεση.

Η Μέιο είχε μιλήσει δημόσια για την ταυτότητά της το 2024, σε κείμενό της για τον Μήνα Υπερηφάνειας στην National Intercollegiate Soccer Officials Association. Εκεί είχε γράψει για τη δυσκολία να μεγαλώνεις ως ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο στον αμερικανικό Νότο και για τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην αυθεντικότητα και την προσωπική ασφάλεια.

«Μεγαλώνοντας στον Νότο δεν ήταν εύκολο και πάντα πάλευα με αυτή την εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στο να είσαι ο εαυτός σου και στο να είσαι ασφαλής», είχε γράψει. Είχε αναφέρει επίσης ότι μετακόμισε σε άλλη πολιτεία όχι μόνο «για τα βουνά», όπως συνήθιζε να λέει, αλλά και επειδή ανησυχούσε πραγματικά για την ασφάλεια της οικογένειάς της.

Στο ίδιο κείμενο, η Μέιο είχε περιγράψει το γήπεδο ως τον χώρο όπου ένιωθε περισσότερο αποδεκτή. «Υπάρχει ένα μέρος όπου νιώθω ότι με στηρίζουν περισσότερο όταν είμαι ο αυθεντικός εαυτός μου: το γήπεδο ποδοσφαίρου», είχε γράψει.

Η παρουσία της στο Μουντιάλ έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή η ΛΟΑΤΚΙ+ ορατότητα στο ποδόσφαιρο παραμένει πολύ πιο περιορισμένη από ό,τι στο γυναικείο. Σε κορυφαίο επίπεδο, οι ανοιχτά ΛΟΑΤΚΙ+ παίκτες, προπονητές και αξιωματούχοι εξακολουθούν να είναι λίγοι.

Η Μέιο δεν είναι άγνωστη στις μεγάλες διοργανώσεις. Μαζί με την Τόρι Πένσο και την Κάθριν Νέσμπιτ είχε συμμετάσχει και στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών το 2023, ανάμεσα στην Αγγλία και την Ισπανία. Τον Ιανουάριο του 2026 τιμήθηκε επίσης ως Female Referee of the Year από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου των ΗΠΑ.

Το Μουντιάλ παραμένει το πιο προβεβλημένο ποδοσφαιρικό γεγονός στον κόσμο. Για αυτό και η παρουσία της Μέιο δεν αφορά μόνο μια γραμμή στο φύλλο αγώνα. Είναι μια μικρή αλλά καθαρή μετατόπιση μέσα σε έναν χώρο όπου η ορατότητα, ειδικά για τα γκέι και queer άτομα, δεν ήταν ποτέ δεδομένη.

με στοιχεία από Pink news