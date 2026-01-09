Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς λέει ότι δεν θα ανέβει ξανά στη σκηνή στις ΗΠΑ

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έγραψε στα social media ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει στη σκηνή στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενη «εξαιρετικά ευαίσθητους λόγους».

Η 44χρονη τραγουδίστρια ανάρτησε την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στο Instagram μια παλιότερη φωτογραφία από εμφάνισή της, όπου φαίνεται καθισμένη δίπλα σε πιάνο. Στο κείμενο που τη συνόδευε ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι σκοπεύει να χαρίσει το πιάνο στον γιο της μέσα στη χρονιά και ότι ο χορός λειτουργεί για εκείνη σαν τρόπος «θεραπείας» πραγμάτων στο σώμα της, για τα οποία, όπως σημείωσε, ο κόσμος δεν γνωρίζει τίποτα. Πρόσθεσε ότι κάποιες φορές νιώθει αμηχανία, όμως «πέρασε μέσα από τη φωτιά» για να σώσει τη ζωή της.

Στην ίδια ανάρτηση ξεκαθάρισε πως δεν θέλει να εμφανιστεί ξανά στη χώρα της, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθεί στο μέλλον στη σκηνή στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Αυστραλία. Περιέγραψε μάλιστα μια εικόνα όπου θα κάθεται σε σκαμπό, με κόκκινο τριαντάφυλλο στα μαλλιά, για να εμφανιστεί μαζί με τον γιο της, τον οποίο χαρακτήρισε «τεράστιο αστέρι», λέγοντας ότι νιώθει «απίστευτα ταπεινή» όταν βρίσκεται κοντά του.

Η Σπίαρς δεν διευκρίνισε ποιον από τους δύο γιους της, που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της Κέβιν Φέντερλαϊν, εννοεί. Σε προηγούμενη ανάρτησή της τον Μάρτιο του 2025 είχε αποκαλέσει τον έναν, τον Τζέιντεν, «ιδιοφυΐα» και είχε ανεβάσει βίντεο όπου τον έδειχνε να παίζει πιάνο.