Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εισήχθη σε κέντρο αποκατάστασης, σύμφωνα με εκπρόσωπό της.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος στο ABC News, η Σπίαρς εισήχθη οικειοθελώς στο κέντρο, χωρίς, ωστόσο, να μεταφέρει περισσότερες πληροφορίες.

Στις αρχές του Μαρτίου, η σταρ συνελήφθη με την υποψία οδήγησης υπό την επήρεια ουσιών και αλκοόλ στην Καλιφόρνια και αφέθηκε ελεύθερη την επομένη. Τότε, εκπρόσωπος της τραγουδίστριας δήλωσε στο People ότι το «ατυχές περιστατικό» ήταν «απολύτως ασυγχώρητο», ενώ είχε σχολιάσει πως η Σπίαρς «θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα και θα συμμορφωθεί με τον νόμο», καθώς και ότι «ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι το πρώτο βήμα προς μια αλλαγή που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό στη ζωή της Μπρίτνεϊ. Ελπίζουμε ότι θα λάβει τη βοήθεια και την υποστήριξη που χρειάζεται σε αυτή τη δύσκολη περίοδο».

«Τα αγόρια της θα περάσουν χρόνο μαζί της. Οι αγαπημένοι της κάνουν ένα πλάνο που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό, ώστε να την προετοιμάσουν για μια επιτυχημένη πορεία προς την ευημερία», είχε τονίσει στην ίδια δήλωση, αναφερόμενος αρχικά, στους γιους της με τον Κέβιν Φέντερλαϊν.

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Κάτι κακό θα συμβεί αν τα πράγματα δεν αλλάξουν», είχε πει ο πρώην σύζυγός της

Για τη σύλληψή της, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης σχολιάζουν πως ήταν «ένα ακόμη πλήγμα για τη Σπίαρς, της οποίας η ασταθής παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές της μετά τη λήξη της κηδεμονίας της το 2021».

Τον Οκτώβριο του 2025, ο Φέντερλαϊν εξέφρασε την ανησυχία του για την ποπ σταρ στο βιβλίο των απομνημονευμάτων του «You Thought You Knew», γράφοντας ότι ένιωθε πως ήταν «ώρα να χτυπήσει ο συναγερμός» σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά της.

«Έχει γίνει αδύνατο να προσποιούμαστε ότι όλα είναι εντάξει. Από τη δική μου οπτική γωνία, ο χρόνος τρέχει. Κάτι κακό θα συμβεί αν τα πράγματα δεν αλλάξουν και ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι ότι οι γιοι μας θα μείνουν να μαζεύουν τα κομμάτια», είχε γράψει.

Με πληροφορίες από CBS News, People