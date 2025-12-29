Η Μπιγιονσέ έγινε δισεκατομμυριούχος - Η πέμπτη μουσικός στην ιστορία που πιάνει το ορόσημο

Η Μπιγιονσέ (Beyoncé) μπαίνει και επίσημα στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων, σύμφωνα με το Forbes, αποτελώντας την πέμπτη μουσικό παγκοσμίως που αγγίζει το οικονομικό ορόσημο.

Στη λίστα βρίσκονται ήδη ο σύζυγός της, Jay-Z, και οι Τέιλορ Σουίφτ, Μπορους Σπρίνγκστιν και Ριάνα.

Η άνοδος της περιουσίας της Beyoncé τα τελευταία χρόνια συνδέεται άμεσα με την επιχειρηματική αυτονομία που έχει κτίσει γύρω από την καριέρα της. Το Renaissance World Tour του 2023 έφερε σχεδόν 600 εκατ. δολάρια, ενώ το country άλμπουμ «Cowboy Carter» (2024) αποτέλεσε τη βάση για την πιο εμπορική παγκόσμια περιοδεία του 2025.

Μπιγιονσέ: Ο ρόλος της εταιρείας της

Όπως αναφέρει το Forbes, μεγάλη πηγή των εσόδων της Μπιγιονσέ προέρχεται και από την Parkwood Entertainment, την εταιρεία που ίδρυσε το 2008 και μέσω της οποίας ελέγχει πλήρως παραγωγή, μουσική, ντοκιμαντέρ και συναυλίες, καλύπτοντας η ίδια μεγάλο μέρος του κόστους. Αυτό της επιτρέπει να κρατά υψηλότερα περιθώρια κέρδους από τα εισιτήρια, και τα δικαιώματα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Forbes, μόνο η περιοδεία Cowboy Carter ξεπέρασε τα 400 εκατ. δολάρια σε εισιτήρια, με επιπλέον 50 εκατ. από πωλήσεις προϊόντων στους χώρους των συναυλιών. Συνολικά, από περιοδείες, μουσικό κατάλογο και χορηγίες, η Beyoncé φέρεται να κέρδισε 148 εκατ. δολάρια μέσα στο 2025, κατατάσσοντάς τη τρίτη πιο ακριβοπληρωμένη μουσικό στον κόσμο για τη χρονιά.

Στα μεγάλα deals περιλαμβάνονται επίσης: περίπου 60 εκατ. δολάρια από το Netflix για το ντοκιμαντέρ Homecoming (2019), 50 εκατ. δολάρια για την ερμηνεία της στο ημίχρονο του πρώτου χριστουγεννιάτικου παιχνιδιού αμερικάνικου, επαγγελματικού ποδοσφαίρου (NFL), το οποίο προβλήθηκε στο Netflix (2024), σχεδόν το 50% των εσόδων από την κινηματογραφική διανομή της ταινίας της περιοδείας Renaissance μέσω της AMC.

Με πληροφορίες από Variety