Η μουσική καριέρα του Drake γίνεται μάθημα σε πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ

Η μουσική πορεία του Drake ετοιμάζεται να γίνει και επίσημα πανεπιστημιακή ύλη. Το Concordia University στο Μόντρεαλ πρόκειται να προσφέρει κατά το χειμερινό εξάμηνο του φθινοπώρου 2026 το μάθημα «Drake: Media, Myth & Manhood».

Το μάθημα θα είναι αφιερωμένο στη δισκογραφία του ράπερ από το Τορόντο, στην πολιτισμική μυθολογία που τον περιβάλλει, καθώς και στους μηχανισμούς της μουσικής βιομηχανίας μέσα στους οποίους εξελίχθηκε η καριέρα του.

Drake: Το μάθημα θα εξετάζει τη δισκογραφία του Drizzy και τις βασικές θεματικές της

Το μάθημα εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα σπουδών «Hip-Hop: Past, Present & Future» (κωδικός μαθήματος FFAR 256) και διδάσκεται από τον ράπερ και καθηγητή Yassin «Narcy» Alsalman, απόφοιτο του Concordia, ο οποίος επιστρέφει στο πανεπιστήμιο όπου φοίτησε. Ο Alsalman έχει διδάξει στο παρελθόν πανεπιστημιακά μαθήματα με αντικείμενο τον Kanye West, γεγονός που τον καθιστά κατάλληλο να μετατρέψει τις δισκογραφικές πορείες μεμονωμένων καλλιτεχνών της ραπ σε οργανωμένο ακαδημαϊκό αντικείμενο.

Το μάθημα θα εξετάζει τη δισκογραφία του Drizzy και τις βασικές θεματικές της, την άνοδο και τη δομή της δισκογραφικής OVO, τη σχέση τέχνης και καπιταλισμού, καθώς και τα συστήματα της μουσικής βιομηχανίας που καλούνται να διαχειριστούν οι καλλιτέχνες.

Ένα δείγμα εβδομαδιαίου προγράμματος του μαθήματος που έχει δημοσιοποιηθεί, με ημερομηνία 12 Νοεμβρίου 2026 και τίτλο «US vs. THEM: Artist vs. Corporation», δίνει μία εικόνα για το πώς θα προσεγγίζονται στην πράξη αυτές οι θεματικές. Το εισαγωγικό κείμενο της ενότητας υποστηρίζει ότι η πολιτική και η τέχνη δεν μπορούν να διαχωριστούν όταν η πολιτική είναι διεφθαρμένη, ενώ περιγράφει συζητήσεις γύρω από τον έλεγχο που ασκούν οι δισκογραφικές εταιρείες στο ποιο έργο θα αναδειχθεί, τους μηχανισμούς των stream farms και τις αγωγές που έχουν ασκήσει θρυλικοί καλλιτέχνες κατά της βιομηχανίας.

Ως ακουστική εργασία για την εβδομάδα έχει οριστεί το Iceman του Drake, ενώ στη βιβλιογραφία περιλαμβάνονται το βιβλίο Mood Machine της Liz Kelly, μια συνέντευξη του Rolling Stone με τον επί χρόνια συνεργάτη του Drake, 40, καθώς και το They Can’t Kill Us Until They Kill Us του Hanif Abdurraqib.

«Drake: Media, Myth & Manhood»: Πότε ξεκινά το μάθημα

Το μάθημα έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η παρουσία της hip-hop στα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών δεν θεωρείται πλέον κάτι πρωτόγνωρο, αλλά ολοένα και περισσότερο αντιμετωπίζεται ως καθιερωμένο πεδίο μελέτης, με τα πανεπιστήμια να αντιμετωπίζουν τις δισκογραφικές πορείες μεμονωμένων ράπερ ως αντικείμενα άξια αυτόνομης μελέτης και όχι ως περιθωριακές επιλογές μαθημάτων.

Η OVO, που ίδρυσε ο Drake μαζί με τους Noah «40» Shebib και Oliver El-Khatib το 2012, προσφέρει στο μάθημα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μελέτης που υπερβαίνει τον ίδιο τον καλλιτέχνη και επεκτείνεται σε ζητήματα οικοδόμησης brand, γεωγραφικής ταυτότητας και της μετάβασης ενός ραπ συλλογικού σχήματος σε ευρύτερο πολιτισμικό θεσμό. Η διπλή ιδιότητα του Alsalman, ως ενεργού ράπερ και ακαδημαϊκού, του επιτρέπει να γεφυρώνει αυτά τα δύο πεδία, κινούμενος ανάμεσα στην κριτική της βιομηχανίας και τον πολιτισμικό εορτασμό της χωρίς να εξομοιώνει το ένα με το άλλο.

Το μάθημα «Drake: Media, Myth & Manhood» θα ξεκινήσει στο πλαίσιο του φθινοπωρινού εξαμήνου του Concordia University το 2026, με έναρξη τον Σεπτέμβριο.

Με πληροφορίες από Hypebeast