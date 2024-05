Η μητέρα του «influencer του θεού» για την αγιοποίηση του 15χρονου γιου της: Ήταν ένα συνηθισμένο αγόρι που του άρεσαν τα video game

Η μητέρα του 15χρονου Ιταλού Κάρλο Ακούτις, ο οποίος αναμένεται να γίνει ο πρώτος millennial άγιος της Καθολικής Εκκλησίας, μίλησε για τη χαρά της όταν πληροφορήθηκε για την αγιοποίηση του γιου της και περιέγραψε τον Κάρλο ως «ένα συνηθισμένο αγόρι», που του άρεσαν τα video game και αγαπούσε τα ζώα.

Ο Κάρλο Ακούτις, ο οποίος έγινε γνωστός με το προσωνύμιο «influencer του θεού», επειδή μέσω του διαδικτύου διάδωσε τη διδασκαλία του ευαγγελίου, πέθανε από λευχαιμία το 2006 σε ηλικία 15 ετών. Η οικογένεια κατάγεται από το Μιλάνο αλλά ο Κάρλο γεννήθηκε στο Λονδίνο, όπου είχαν μετακομίσει οι γονείς του για επαγγελματικούς λόγους. Μετά την ανακοίνωση της Καθολικής Εκκλησίας πως ο Πάπας Φραγκίσκος θα ανακηρύξει άγιο τον 15χρονο Κάρλο, η 58χρονη μητέρα του Αντόνια Σαλζάνο παραχώρησε συνέντευξη στο CNN και στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο Κάρλο ήταν ένα παιδί συνηθισμένο που είχε ανοίξει την καρδιά του στο Χριστό. Του άρεσαν τα video games και αγαπούσε τα ζώα», δήλωσε στο CNN η μητέρα του και πρόσθεσε πως η είδηση ότι η καθολική εκκλησία αναγνώρισε στον γιο της και δεύτερο θαύμα ήταν για εκείνη μεγάλη χαρά. «Ο Κάρλο είναι ένα σημάδι ελπίδας, που δείχνει πως η αγιότητα είναι δυνατή σήμερα. Αν και με τα μέσα και τις τεχνολογίες φαίνεται μερικές φορές πως η αγιότητα ανήκει στο παρελθόν, αντίθετα, η αγιότητα είναι, επίσης, κάτι που συμβαίνει στις μέρες μας σε αυτή τη σύγχρονη εποχή», δήλωσε η μητέρα του Ακούτις.

Η Αντόνια Σαλζάνο διηγήθηκε πως ο γιος της απέκτησε ένα PlayStation σε ηλικία 8 ετών, όμως ο ίδιος περιόρισε τον εαυτό του να παίζει μόνο μία ώρα την εβδομάδα καθώς ανησυχούσε να μην εθιστεί αφού γνώριζε τους κινδύνους του διαδικτύου. Εκτός από την ενασχόληση με τα video games και τον υπολογιστή του, ο Κάρλο έπαιζε σαξόφωνο, αγαπούσε το ποδόσφαιρο και τα ζώα και έφτιαχνε μικρά χιουμοριστικά βίντεο με πρωταγωνιστές τους σκύλους του.

Βοηθούσε τους άστεγους και τους έδινε το χαρτζιλίκι του

Σύμφωνα με την μητέρα του Κάρλο ο γιος της χρησιμοποιούσε τις δεξιότητες του στον υπολογιστή όχι για να κάνει πράγματα από τα οποία θα έβγαζε χρήματα ή να γίνει γνωστός αλλά για να διαδώσει το ευαγγέλιο - το μήνυμα του Ιησού Χριστού - και να βοηθά τους ανθρώπους. Αν και είχε τα ίδια ενδιαφέροντα με τα παιδιά της ηλικίας του, ο Κάρλο, σύμφωνα με την μητέρα του, σε ηλικία 9 ετών βοηθούσε τους άστεγους στο Μιλάνο και έδινε το χαρτζιλίκι του σε αυτούς που κοιμόντουσαν στο δρόμο.

Η ίδια, ανέφερε πως το νεαρό αγόρι επέμενε να έχει ένα μόνο ζευγάρι παπούτσια, ώστε να μπορεί να βάζει στην άκρη χρήματα για να βοηθά τους φτωχούς. Ο Κάρλο δεν δίσταζε να υπερασπίζεται στο σχολείο τους συμμαθητές του, θύματα μπούλινγκ, όπως είχε συμβεί με μια μαθήτρια από την Ινδία, που υπέστη μπούλινγκ επειδή φορούσε σάρι. Στο βιβλίο του Νίκολα Γκόρι «Carlo Acutis: The First Millennial Saint», ο συγγραφέας περιγράφει το νεαρό αγόρι ως ένα παιδί χαρούμενο, γεμάτο ενέργεια και γενναιοδωρία και αναφέρει ότι υπερασπίστηκε την Ινδή μαθήτρια, που είχε πέσει θύμα μπούλινγκ επειδή φορούσε σάρι.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Πάολο Ροντάρι, ο οποίος έγραψε μαζί με την Αντόνια Σαλζάνο το βιβλίο «My Son Carlo:Carlo Acutis through the eyes of his mother» (Ο γιος μου Κάρλο: Ο Κάρλο Ακούτις μέσα από τα μάτια της μητέρας του), δήλωσε στο CNN πως ο Ακούτις ήταν ένα συνηθισμένο αγόρι, που «υπηρετούσε» τους άλλους «συμπεριλαμβανομένων και πολλών ανθρώπων σε ανάγκη, που κοιμόντουσαν στους δρόμους του Μιλάνου». «Σε αυτούς έδινε τα πάντα».

Στις αρχές του 2006 ο 15χρονος Κάρλο Ακούτις αρρώστησε και αργότερα διαγνώστηκε με λευχαιμία. Ο Κάρλο έφυγε από τη ζωή στις 12 Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Στην κηδεία του, δύο μέρες μετά, έδωσε το παρών ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων, εκ των οποίων πολλοί μετανάστες στην Ιταλία, που ανήκαν σε διαφορετικές θρησκείες. Η λατρεία στον Κάρλο γρήγορα εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο και η ιστορία του έγινε γνωστή μέσω ομάδων νεαρών καθολικών. Η μητέρα του δήλωσε πως ελπίζει η αγιοποίηση του γιου της να πραγματοποιηθεί στα τέλη του έτους ή τον επόμενο χρόνο.

Κάρλο Ακούτις: Τα δύο «θαύματα» και η πορεία προς την αγιοποίηση

Σύμφωνα με την Καθολική Εκκλησία οι υποψήφιοι για αγιοποίηση πρέπει να έχουν στο ενεργητικό τους δύο «θαύματα». Η πορεία προς την αγιοποίηση του Κάρλο Ακούτις ανακοινώθηκε το 2020, όταν το Βατικανό έκρινε ότι ο 15χρονος «μεσολάβησε από τον Παράδεισο» για τη θεραπεία ενός αγοριού από τη Βραζιλία, το οποίο είχε γεννηθεί με σπάνια νόσο στο πάγκρεας και δεν μπορούσε να τραφεί κανονικά.

Το δεύτερο «θαύμα» που αποδίδεται στον Ακούτις το πιστοποίησε ο Πάπας Φραγκίσκος μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας επαλήθευσης θαυμάτων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, η οποία ερεύνησε την ακρίβεια ισχυρισμών ότι μια νεαρή γυναίκα ηλικίας 21 ετών από την Κόστα Ρίκα ανάρρωσε με την παρέμβαση του εφήβου από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη, μετά από ατύχημα με ποδήλατο στη Φλωρεντία όπου ήταν φοιτήτρια. Η μητέρα της 21χρονης δήλωσε πως είχε προσευχηθεί για την ανάρρωση της κόρης της στον τάφο του Κάρλο Ακούτις στην Ασίζη.

Η ιστορία του Κάρλο Ακούτις, σύμφωνα με το CNN, έρχεται ως αρωγός της Καθολικής Εκκλησίας για να την βοηθήσει να αποκτήσει οικειότητα και επαφή με την νέα γενιά της ψηφιακής εποχής.Η μητέρα του

Αντόνια Σαλζάνο σε πρόσφατη συνέντευξη στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης δήλωσε πως, μετά τον θάνατο του Κάρλο απέκτησε δίδυμα, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, «ένα θαύμα που μου ανακοίνωσε εκείνος σε όνειρο», ανέφερε η 58χρονη.

