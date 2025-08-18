Η Μις Παλαιστίνη θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Υφήλιος για πρώτη φορά

Η βασίλισσα ομορφιάς Ναντίν Αγιούμπ θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκπροσωπήσει τον λαό της Παλαιστίνης στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Υφήλιος.

Ο Οργανισμός Μις Υφήλιος (MUO) δήλωσε σε ανακοίνωσή του στο CNN την Κυριακή ότι «είναι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσει» ότι η Αγιούμπ θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος 2025, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο.

«Ο Οργανισμός Μις Υφήλιος καλωσορίζει με υπερηφάνεια τους εκπροσώπους από όλο τον κόσμο, γιορτάζοντας την ποικιλομορφία, την πολιτιστική ανταλλαγή και την ενδυνάμωση των γυναικών», αναφέρει η δήλωση.

«Η Αγιούμπ, μια καταξιωμένη συνήγορος και μοντέλο από την Παλαιστίνη, ενσαρκώνει την ανθεκτικότητα και την αποφασιστικότητα που χρειάζεται ο διαγωνισμός», προσθέτει.

Η Αγιούμπ θα συμμετάσχει με διαγωνιζόμενες από περισσότερες από 130 άλλες χώρες και εδάφη στον 74ο τελικό των Μις Υφήλιος, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης.

«Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε την Αγιούμπ στην σκηνή του διαγωνισμού όπου θα εκπροσωπήσει με υπερηφάνεια την Παλαιστίνη, δίπλα σε διαγωνιζόμενες από κάθε γωνιά του κόσμου», ανέφερε ο οργανισμός στην ανακοίνωσή του.

Μις Παλαιστίνη: «Κουβαλάω τη φωνή ενός λαού που αρνείται να φιμωθεί»

Η Αγιούμπ, τώρα 27 ετών, στέφθηκε Μις Παλαιστίνη το 2022, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο The National με έδρα το Άμπου Ντάμπι.

Σε ανάρτηση στο Instagram την Πέμπτη, η Αγιούμπ είπε ότι ήθελε να είναι μια φωνή για τον παλαιστινιακό λαό. «Έχω την τιμή να ανακοινώσω ότι για πρώτη φορά, η Παλαιστίνη θα εκπροσωπηθεί στα Μις Υφήλιος», έγραψε στη λεζάντα.

«Καθώς η Παλαιστίνη βιώνει αυτόν τον πόνο- ειδικά στη Γάζα- κουβαλάω τη φωνή ενός λαού που αρνείται να φιμωθεί. Εκπροσωπώ κάθε Παλαιστίνια γυναίκα και παιδί του οποίου τη δύναμη ο κόσμος χρειάζεται να δει», πρόσθεσε η Αγιούμπ.

«Είμαστε κάτι περισσότερο από τα βάσανά μας: είμαστε η ανθεκτικότητα, η ελπίδα και ο καρδιακός παλμός μιας πατρίδας που ζει μέσα από εμάς».

Η απόφαση να συμπεριληφθεί μια παλαιστινιακή συμμετοχή στον διαγωνισμό ομορφιάς έρχεται εν μέσω αυξανόμενων διεθνών ανττιδράσεων για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Τουλάχιστον 62.004 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023, ανέφερε το Παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία, η πλειονότητα των θανάτων είναι γυναίκες και παιδιά.

Καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών δεσμεύεται να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, με περισσότερα από 145 έθνη να συμμετέχουν τώρα στο κάλεσμα για διεθνή αναγνώριση.

Πιο πρόσφατα, η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Γαλλία ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δηλώσει υπό όρους ότι θα το αναγνωρίσει εάν το Ισραήλ δεν πληροί τα κριτήρια που περιλαμβάνουν τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Με πληροφορίες από CNN