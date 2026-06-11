Η μικρότερη δημοκρατία στον κόσμο θέλει να αλλάξει το όνομά της 

Ένα από τα μικρότερα κράτη του κόσμου ενδέχεται σύντομα να αποκτήσει νέο όνομα.

Η κυβέρνηση της νησιωτικής χώρας Ναουρού, στον Ειρηνικό Ωκεανό, προωθεί πρόταση για τη μετονομασία της σε «Ναοέρο» (Naoero), υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για την αυθεντική ονομασία που χρησιμοποιούν οι κάτοικοι στη γλώσσα τους.

Η πρόταση εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο και πλέον αναμένεται να τεθεί σε δημοψήφισμα, ώστε οι περίπου 13.000 κάτοικοι της χώρας να αποφασίσουν αν επιθυμούν να γίνει η αλλαγή επίσημα.

Ο πρόεδρος της χώρας, Ντέιβιντ Αντεάνγκ, δήλωσε ότι η μετονομασία θα αποδώσει μεγαλύτερο σεβασμό στην ιστορία, τη γλώσσα και την ταυτότητα του νησιωτικού κράτους.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η ονομασία «Ναουρού» καθιερώθηκε επειδή το γηγενές όνομα δεν ήταν εύκολο να προφερθεί από ξένους. Αντίθετα, το «Ναοέρο» είναι η λέξη που χρησιμοποιούν διαχρονικά οι ίδιοι οι κάτοικοι του νησιού.

Το μικροσκοπικό κράτος βρίσκεται περίπου 3.000 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Αυστραλίας και έχει έκταση μόλις 21 τετραγωνικά χιλιόμετρα, γεγονός που το καθιστά το τρίτο μικρότερο στον πλανήτη, πίσω μόνο από το Βατικανό και το πριγκιπάτο του Μονακό.

Η ιστορία πίσω από το όνομα

Το Ναουρού έχει αλλάξει ονομασία περισσότερες από μία φορές στην ιστορία του.

Όταν το νησί εντοπίστηκε από Βρετανό θαλασσοπόρο το 1798, καταγράφηκε στους χάρτες ως «Pleasant Island» («Ευχάριστο Νησί»), καθώς εντυπωσίασε τους επισκέπτες με το φυσικό του περιβάλλον και τη φιλοξενία των κατοίκων του.

Αργότερα, μετά την προσάρτησή του από τη Γερμανική Αυτοκρατορία το 1888, άρχισε να χρησιμοποιείται επίσημα η ονομασία «Nauru», αν και σε διάφορα έγγραφα της εποχής συναντώνται και άλλες παραλλαγές του ονόματος.

Η ονομασία διατηρήθηκε και όταν η διοίκηση του νησιού πέρασε στην Αυστραλία μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ παρέμεινε σε ισχύ και μετά την ανεξαρτησία της χώρας το 1968.

Η σημερινή κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το «Naoero» αντανακλά πιστότερα τη γλώσσα και την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Παράλληλα επισημαίνει ότι και άλλες χώρες έχουν τα τελευταία χρόνια υιοθετήσει ονομασίες που προσεγγίζουν περισσότερο την τοπική προφορά και παράδοση.

Συχνά αναφέρεται το παράδειγμα της Τουρκίας, η οποία προωθεί διεθνώς την ονομασία «Türkiye», αλλά και του Εσουατίνι, που εγκατέλειψε το αποικιακό όνομα Σουαζιλάνδη το 2018.

Ακόμη και πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αρκετοί δημόσιοι φορείς της χώρας έχουν ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούν την ονομασία «Naoero» στις επικοινωνίες και τα επίσημα έγγραφά τους.

Με πληροφορίες από Guardian