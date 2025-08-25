Η μετά θάνατον εκδίκηση της Τζουφρέ: Νέες αποκαλύψεις για Επστάιν και πρίγκιπα Άντριου

Τα απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζουφρέ, μίας από τις πιο γνωστές κατήγορους του Τζέφρι Επστάιν, θα κυκλοφορήσουν το φθινόπωρο, όπως ανακοίνωσε ο εκδότης.

Η Τζουφρέ εργαζόταν στο βιβλίο της με τίτλο Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice σε συνεργασία με τη βραβευμένη συγγραφέα και δημοσιογράφο Έιμι Ουόλασε, πριν από τον θάνατό της νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Το βιβλίο, που αποτελείται από 400 σελίδες, θα κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Associated Press. Η Τζουφρέ, η οποία είχε καταγγείλει για σεξουαλική εκμετάλλευση τον πρίγκιπα Άντριου, είχε ολοκληρώσει το χειρόγραφο πριν βάλει τέλος στη ζωή της τον Απρίλιο, δήλωσε ο εκδότης Alfred A. Knopf.

Ο πρίγκιπας Άντριου έχει διαψεύσει τις κατηγορίες της. Το 2022, η Τζουφρέ και ο πρίγκιπας κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό μετά από μήνυση που εκείνη κατέθεσε εναντίον του για σεξουαλική κακοποίηση. Στην ανακοίνωση του εκδότη περιλαμβάνεται και ένα email που έστειλε η Τζουφρέ στην Ουόλασε 25 ημέρες πριν από τον θάνατό της, όπου εκφράζει την «επιθυμία της από καρδιάς» το βιβλίο να κυκλοφορήσει «όποιες και αν είναι οι συνθήκες της ζωής της».

«Το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου είναι κρίσιμο, καθώς στοχεύει να φωτίσει τις συστημικές αποτυχίες που επιτρέπουν τη διακίνηση ευάλωτων ατόμων πέρα από τα σύνορα», αναφέρει το email. «Είναι επιτακτικό να γίνει κατανοητή η αλήθεια και να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα γύρω από αυτό το θέμα, τόσο για χάρη της δικαιοσύνης όσο και της ενημέρωσης.»

Η Τζουφρέ νοσηλεύτηκε μετά από σοβαρό ατύχημα στις 24 Μαρτίου, σύμφωνα με τον Knopf, και έστειλε το email στις 1 Απριλίου. Πέθανε στις 25 Απριλίου στη φάρμα της στη Δυτική Αυστραλία, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια. «Σε περίπτωση που πεθάνω, θα ήθελα να διασφαλίσω ότι το Nobody’s Girl θα κυκλοφορήσει», έγραψε στην Ουόλασε. «Πιστεύω πως έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει πολλές ζωές και να προκαλέσει τις απαραίτητες συζητήσεις γύρω από αυτές τις σοβαρές αδικίες.»

Στην ανακοίνωσή της, ο εκδότης επισημαίνει πως το βιβλίο περιέχει «οικεία, ανησυχητικά και συγκινητικά νέα στοιχεία για τον καιρό που πέρασε μαζί με τον Επστάιν, τη Μάξγουελ και τους πολλούς γνωστούς φίλους τους, ανάμεσά τους και ο πρίγκιπας Άντριου, για τον οποίο μιλά δημόσια για πρώτη φορά μετά τον εξωδικαστικό τους συμβιβασμό το 2022.»

Ο εκδότης της Knopf, Τζόρνταν Πάβλιν, χαρακτήρισε το Nobody’s Girl «ωμή και σοκαριστική» διαδρομή και «την ιστορία ενός αδάμαστου πνεύματος που παλεύει να απελευθερωθεί».

Το παρασκήνιο της έκδοσης του βιβλίου της Τζουφρέ

Το 2023, η εφημερίδα New York Post ανέφερε ότι η Τζουφρέ είχε υπογράψει συμφωνία, η οποία εκτιμάται ότι αξίζει εκατομμύρια, με άγνωστο εκδοτικό οίκο. Ο εκπρόσωπος της Knopf, Τοντ Ντάουτι, είπε στο AP πως αρχικά η Τζουφρέ συμφώνησε σε συμβόλαιο με επταψήφιο αριθμό με τον εκδοτικό οίκο Penguin Press, αλλά ακολούθησε την εκδότρια Εμιλι Κάνινγκχαμ μετά τη μετακίνησή της στην Knopf ως εκτελεστική διευθύντρια πέρυσι.

Ο Ντάουτι αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τους συνεργάτες του Επστάιν που αναφέρονται στο «Nobody’s Girl», αλλά επιβεβαίωσε ότι η Τζουφρέ δεν έκανε καμία καταγγελία περί κακοποίησης σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει να βρίσκεται υπό αμφισβήτηση σχετικά με τη σχέση του με τον καταδικασμένο χρηματοδότη και πρώην φίλο του.

Το «Nobody’s Girl» διαφέρει από τα αδημοσίευτα απομνημονεύματα της Τζουφρέ με τίτλο The Billionaire’s Playboy Club, που έχει αναφερθεί σε προηγούμενες δικαστικές υποθέσεις και έγινε δημόσιο το 2019. Μέσω του Ντάουτι, η Ουόλασε ανέφερε πως άρχισε να συνεργάζεται με την Τζουφρέ σε νέα απομνημονεύματα την άνοιξη του 2021.

«Το Nobody’s Girl υπεβλήθη σε αυστηρή επαλήθευση στοιχείων και νομοθετικό έλεγχο», αναφέρει η ανακοίνωση της Knopf.

Η συν-συγγραφέας του βιβλίου της Τζουφρέ , Έιμι Ουόλασε, είναι μια βραβευμένη δημοσιογράφος που έχει συνεργαστεί με εφημερίδες όπως οι New York Times και Los Angeles Times, μεταξύ άλλων.

Με πληροφορίες από The Guardian



