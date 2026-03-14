Η Meta σχεδιάζει μαζικές απολύσεις καθώς αυξάνεται το κόστος της τεχνητής νοημοσύνης

Η Meta σχεδιάζει εκτεταμένες απολύσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν το 20% ή και περισσότερο του προσωπικού της, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο Reuters.

Η εταιρεία επιδιώκει να αντισταθμίσει το υψηλό κόστος των επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και να προετοιμαστεί για μεγαλύτερη αποδοτικότητα μέσω εργαζομένων που υποστηρίζονται από συστήματα AI.

Δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία για τις περικοπές, ενώ το τελικό μέγεθος των απολύσεων δεν έχει αποφασιστεί, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Ανώτατα στελέχη έχουν ήδη ενημερώσει άλλους υψηλόβαθμους μάνατζερ της εταιρείας για τα σχέδια και τους ζήτησαν να αρχίσουν να σχεδιάζουν πώς θα μειωθεί το προσωπικό.

Ο εκπρόσωπος της Meta, Andy Stone, απάντησε ότι πρόκειται για «υποθετικές αναφορές σχετικά με θεωρητικές προσεγγίσεις».

Αν η Meta καταλήξει τελικά στο ποσοστό του 20%, θα πρόκειται για τις περισσότερες απολύσεις της εταιρείας από την αναδιάρθρωση του 2022–2023, την οποία είχε χαρακτηρίσει «έτος αποδοτικότητας». Σύμφωνα με την τελευταία οικονομική της έκθεση, η εταιρεία απασχολούσε σχεδόν 79.000 εργαζόμενους στις 31 Δεκεμβρίου.

Τον Νοέμβριο του 2022 η Meta απέλυσε 11.000 εργαζόμενους, περίπου το 13% του προσωπικού της τότε. Περίπου τέσσερις μήνες αργότερα ανακοίνωσε ακόμη 10.000 απολύσεις.

Η στρατηγική του Ζάκερμπεργκ στην τεχνητή νοημοσύνη

Τον τελευταίο χρόνο, ο διευθύνων σύμβουλος Μαρκ Ζάκερμπεργκ πιέζει τη Meta να ανταγωνιστεί πιο δυναμικά στον τομέα της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (generative AI). Η εταιρεία έχει προσφέρει εξαιρετικά υψηλά πακέτα αμοιβών προκειμένου να προσελκύσει κορυφαίους ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης σε μια νέα ομάδα «υπερνοημοσύνης».

Παράλληλα, η Meta έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να επενδύσει 600 δισ. δολάρια μέχρι το 2028 για την κατασκευή κέντρων δεδομένων. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα εξαγόρασε την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Moltbook, ενώ σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Reuters δαπανά τουλάχιστον 2 δισ. δολάρια για την εξαγορά της κινεζικής startup τεχνητής νοημοσύνης Manus.

Ο Ζάκερμπεργκ έχει αναφερθεί επανειλημμένα στα κέρδη αποδοτικότητας που αναμένει από αυτές τις επενδύσεις, δηλώνοντας τον Ιανουάριο ότι «έργα που παλαιότερα απαιτούσαν μεγάλες ομάδες μπορούν πλέον να ολοκληρωθούν από ένα μόνο πολύ ταλαντούχο άτομο».

Ευρύτερη τάση στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας

Τα σχέδια της Meta αντικατοπτρίζουν μια ευρύτερη τάση μεταξύ μεγάλων αμερικανικών εταιρειών - ιδιαίτερα στον κλάδο της τεχνολογίας - μέσα στη χρονιά. Πολλοί διευθύνοντες σύμβουλοι έχουν επικαλεστεί τις πρόσφατες εξελίξεις στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ως έναν από τους λόγους για αυτές τις αλλαγές.

Τον Ιανουάριο η Amazon επιβεβαίωσε ότι θα προχωρήσει σε 16.000 απολύσεις, περίπου το 10% του προσωπικού της. Τον περασμένο μήνα, η εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας Block προχώρησε σε περικοπή σχεδόν του μισού προσωπικού της, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Τζακ Ντόρσεϊ να επισημαίνει ρητά τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και την αυξανόμενη ικανότητά τους να βοηθούν τις εταιρείες να επιτυγχάνουν περισσότερα με μικρότερες ομάδες.