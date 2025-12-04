Η Meta αρχίζει να μπλοκάρει ανήλικους στην Αυστραλία από Instagram και Facebook

Η Meta ξεκίνησε να μπλοκάρει ανήλικους χρήστες κάτω των 16 ετών από τις πλατφόρμες της Instagram, Facebook και Threads στην Αυστραλία.

Μία εβδομάδα πριν από την επίσημη έναρξη της απαγόρευσης των social media για εφήβους στην Αυστραλία, σταδιακά διαγράφονται οι λογαριασμοί των ανήλικων χρηστών.

Η Meta ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι είχε αρχίσει να ειδοποιεί χρήστες ηλικίας 13 έως 15 ετών πως οι λογαριασμοί τους θα άρχιζαν να απενεργοποιούνται από τις 4 Δεκεμβρίου.

Μάλιστα, είχαν τη δυνατότητα να κατεβάσουν και να αποθηκεύσουν τις αναρτήσεις, τα βίντεο και τα μηνύματά τους πριν απενεργοποιηθούν οι λογαριασμοί τους.

Υπολογίζεται ότι από την απαγόρευση θα επηρεαστούν περίπου 150.000 χρήστες του Facebook και 350.000 λογαριασμοί στο Instagram. Σημειώνεται πως το Threads, παρόμοιο με το X, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μέσω λογαριασμού Instagram.

Η πρωτοφανής για τον κόσμο αυστραλιανή απαγόρευση social media ξεκινά στις 10 Δεκεμβρίου, με τις εταιρείες να αντιμετωπίζουν πρόστιμα έως και 49,5 εκατ. αυστραλιανά δολάρια (33 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, 25 εκατ. λίρες) εάν δε λάβουν «εύλογα μέτρα» για να εμποδίσουν τους κάτω των 16 ετών να έχουν λογαριασμούς.

Αυστραλία: Η απαγόρευση αυτή είναι η πρώτη του είδους της στον κόσμο

Εκπρόσωπος της Meta δήλωσε την Πέμπτη στο BBC ότι «η συμμόρφωση με τον νόμο θα είναι μια συνεχής και πολυεπίπεδη διαδικασία». «Ενώ η Meta δεσμεύεται να συμμορφωθεί με τον νόμο, πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια πιο αποτελεσματική, τυποποιημένη και φιλική προς την ιδιωτικότητα προσέγγιση», είπε.

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τη Meta, θα έπρεπε να απαιτεί από τα app stores να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών κατά τη λήψη εφαρμογών και να ζητούν γονική έγκριση για ανηλίκους κάτω των 16, κάτι που θα εξάλειφε την ανάγκη για επαναλαμβανόμενη επαλήθευση ηλικίας σε διαφορετικές εφαρμογές.

Οι έφηβοι που πιστεύουν ότι έχει γίνει λάθος στην κατηγοριοποίησή τους μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση και να υποβάλουν ένα «βίντεο selfie» για επαλήθευση της ηλικίας τους, ενώ μπορούν επίσης να παράσχουν άδεια οδήγησης ή άλλο κρατικό έγγραφο ταυτοποίησης.

Πέρα από τις τρεις πλατφόρμες της Meta, οι άλλες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης που επηρεάζονται από την απαγόρευση είναι το YouTube, το X, το TikTok, το Snapchat, το Reddit, το Kick και το Twitch.

Η απαγόρευση αυτή είναι η πρώτη του είδους της στον κόσμο και παρακολουθείται στενά από παγκόσμιους ηγέτες.

Η κυβέρνηση ανέθεσε νωρίτερα φέτος μια μελέτη, η οποία έδειξε ότι το 96% των Αυστραλών παιδιών ηλικίας 10-15 χρησιμοποιούν social media και ότι επτά στα δέκα έχουν εκτεθεί σε επιβλαβές περιεχόμενο, όπως μισογυνικό ή βίαιο υλικό και περιεχόμενο που προωθεί διατροφικές διαταραχές και αυτοκτονία.

Ένα στα επτά παιδιά ανέφερε επίσης ότι είχε βιώσει συμπεριφορές «grooming» από ενήλικες ή μεγαλύτερα παιδιά και πάνω από τους μισούς ότι είχαν υπάρξει θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού.

Με πληροφορίες από BBC