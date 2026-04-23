Η Meta απολύει 8.000 εργαζόμενους ενώ επενδύει 135 δισ. στην AI 

Η Meta προχωρά σε νέες μαζικές απολύσεις, σχεδιάζοντας να περικόψει περίπου το 10% του προσωπικού της τον επόμενο μήνα, την ώρα που αυξάνει σημαντικά τις επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα προς τους εργαζομένους, η εταιρεία σκοπεύει να καταργήσει περίπου 8.000 θέσεις εργασίας, ενώ δεν θα καλύψει και χιλιάδες ακόμη θέσεις που βρίσκονταν σε διαδικασία πρόσληψης.

Βασικός λόγος των περικοπών είναι η ενίσχυση των δαπανών σε άλλους τομείς, κυρίως στην ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητή νοημοσύνη. Για το 2026, η Meta αναμένεται να διαθέσει περίπου 135 δισ. δολάρια για έργα AI, ποσό που ισοδυναμεί σχεδόν με το σύνολο των αντίστοιχων επενδύσεων της προηγούμενης τριετίας.

Εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε τις σχεδιαζόμενες απολύσεις χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Ο διευθύνων σύμβουλος Μαρκ Ζούκερμπεργκ είχε προϊδεάσει για νέες περικοπές από τον Ιανουάριο, επισημαίνοντας ότι η αυξανόμενη χρήση εργαλείων AI ενισχύει σημαντικά την παραγωγικότητα των εργαζομένων.

Όπως ανέφερε, ένας εργαζόμενος μπορεί πλέον να ολοκληρώνει έργα που στο παρελθόν απαιτούσαν ολόκληρες ομάδες. «Το 2026 θα είναι η χρονιά που η τεχνητή νοημοσύνη θα αρχίσει να αλλάζει δραματικά τον τρόπο που εργαζόμαστε», είχε δηλώσει.

Η Meta έχει ήδη προχωρήσει φέτος σε δύο μικρότερους γύρους απολύσεων, που αφορούσαν περίπου 2.000 εργαζομένους, ενώ οι υπάλληλοι ανέμεναν εδώ και εβδομάδες μια πιο εκτεταμένη αναδιάρθρωση. Παράλληλα, η εταιρεία έχει εντείνει την εσωτερική της στροφή προς την ανάπτυξη μοντέλων και εργαλείων AI, επιχειρώντας να καλύψει το χαμένο έδαφος στον ανταγωνισμό.

Την ίδια εβδομάδα, η Meta ενημέρωσε το προσωπικό ότι θα ξεκινήσει να καταγράφει τη χρήση εταιρικών υπολογιστών, με στόχο τη βελτίωση των συστημάτων AI, μια απόφαση που προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό της. Από το 2022, η Meta έχει προχωρήσει σε αλλεπάλληλες περικοπές, μειώνοντας το προσωπικό της κατά δεκάδες χιλιάδες θέσεις, αν και το προηγούμενο διάστημα είχε επανεκκινήσει τις προσλήψεις.

Οι νέες απολύσεις αναμένεται να αποτελέσουν τη μεγαλύτερη περικοπή προσωπικού της εταιρείας από το 2023.

Με πληροφορίες από BBC